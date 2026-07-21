Molicel ขานรับกระแสการเติบโตของรถยนต์ไฮบริดทั่วโลก เปิดตัวเทคโนโลยีเซลล์แบตเตอรี่เจนใหม่
News provided byMolicel
21 Jul, 2026, 23:30 CST
ไทเป, 21 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Molicel ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีเซลล์แบตเตอรี่กำลังสูงพิเศษ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในงาน Advanced Automotive Battery Conference (AABC) Europe 2026 ด้วยการเปิดตัวเซลล์แบตเตอรี่รุ่น INR-21700-P70X จาก PX Series ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนกับซูเปอร์คาปาซิเตอร์ สร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยความจุสูงถึง 7,000 mAh ความหนาแน่นพลังงาน 340 Wh/kg และความสามารถในการคายประจุต่อเนื่องสูงถึง 30C
ปัจจุบัน ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) เริ่มชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกพร้อมใจกันปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ โดยรายงานแนวโน้มปี 2569 ของ International Energy Agency (IEA) ระบุว่า ผู้ผลิตรถยนต์กำลังหันมาให้ความสำคัญกับรถยนต์ไฮบริดมากขึ้น ขณะเดียวกัน ความต้องการรถยนต์ไฮบริดก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในหลายภูมิภาคของโลก โดยข้อมูลจาก CNBC ระบุว่า ในสหรัฐอเมริกา รถยนต์ไฮบริดมีสัดส่วนเกือบ 20% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ ณ สิ้นปี 2568 ส่วนข้อมูลจาก International Council on Clean Transportation (ICCT) ระบุว่า ในยุโรป รถยนต์ไฮบริดครองส่วนแบ่งตลาด 24% ขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงครองความเป็นผู้นำของตลาดรถยนต์ไฮบริดโลก โดยมีสัดส่วน 51.67% ของมูลค่าตลาดรถยนต์ไฮบริดทั่วโลกเมื่อรวมรถยนต์ไฮบริดทุกประเภท ได้แก่ Mild Hybrid, Full Hybrid และ Plug-in Hybrid ซึ่งแรงขับเคลื่อนจากหลายภูมิภาคกำลังผลักดันให้มูลค่าตลาดรถยนต์ไฮบริดทั่วโลกเติบโตจาก 335,210 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 สู่ระดับ 570,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2577
การเปลี่ยนแปลงของตลาดดังกล่าวได้พลิกโฉมความต้องการด้านสมรรถนะของแบตเตอรี่ โดยรถยนต์ไฮบริดยุคใหม่ต้องการทั้งการจ่ายพลังงานได้อย่างต่อเนื่องและการจ่ายกำลังไฟสูงได้ในทันที ซึ่ง Molicel สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ด้วยการก้าวข้ามข้อจำกัดแบบเดิมที่ต้องเลือกระหว่างกำลังไฟกับความหนาแน่นพลังงาน โดยเซลล์แบตเตอรี่ INR-21700-P70X จ่ายกำลังไฟสูงสุด 900W ต่อเนื่องนาน 5 วินาที จึงสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทันทีในจังหวะเร่งแซง และดูดซับพลังงานได้อย่างฉับพลันระหว่างการเบรกแบบชาร์จพลังงานกลับคืน นอกจากนี้ ยังเร่งการจ่ายกำลังไฟสู่ระดับสูงโดยใช้เวลาไม่ถึง 200 ไมโครวินาที ซึ่งเป็นระดับการตอบสนองที่ใกล้เคียงกับซูเปอร์คาปาซิเตอร์ ช่วยให้รถยนต์รองรับการจ่ายและรับกำลังไฟแบบพัลส์ความถี่สูงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้กำลังไฟลดลง
"อุตสาหกรรมยานยนต์โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีความหลากหลายมากขึ้น และความต้องการกำลังไฟสูงแบบฉับพลันและถี่ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญ" Casey Shiue ประธานบริษัท Molicel กล่าว "เซลล์แบตเตอรี่ PX Series เจเนอเรชันใหม่ของเราไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นการนิยามขีดความสามารถของระบบส่งกำลังไฮบริดขึ้นใหม่ ด้วยการผสานการตอบสนองในระดับซูเปอร์คาปาซิเตอร์เข้ากับความหนาแน่นพลังงานสูงของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านกำลังไฟ ความปลอดภัย และอายุการใช้งาน"
Molicel ยังสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัยด้วยการผ่านการประเมินภาวะความร้อนลุกลาม (Thermal Runaway) ตามมาตรฐาน UL9540A ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เข้มงวดสำหรับระบบกักเก็บพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความสำคัญสูง โดยเทคโนโลยี single-crystal ขั้นสูง ช่วยให้เซลล์แบตเตอรี่สามารถลดการปลดปล่อยความร้อนจากปฏิกิริยาคายความร้อนได้เกือบ 50% เมื่อเทียบกับวัสดุแบบ poly-crystal และที่สำคัญ ระหว่างการทดสอบภายใต้สภาวะรุนแรง เซลล์แบตเตอรี่ของ Molicel ไม่ได้เกิดความเสียหายรุนแรงพร้อมกัน มีเพียงควันออกมาเท่านั้น ซึ่งช่วยชะลอและจำกัดการลุกลามของความร้อนได้อย่างมีนัยสำคัญ กลไกการควบคุมนี้ไม่เพียงตอบโจทย์ระบบแบตเตอรี่สำรอง (BBU) สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีความสำคัญสูงเท่านั้น แต่ยังมอบความมั่นใจด้านความปลอดภัยในระดับใหม่ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ที่กำลังพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) เจเนอเรชันใหม่อีกด้วย
นอกจากนี้ รถยนต์ไฮบริดยังแตกต่างจากรถยนต์ BEV ที่มีการชาร์จและคายประจุแบบลึกในแต่ละวัน โดยรถยนต์ไฮบริดต้องรองรับการขึ้นลงของระดับประจุอย่างรวดเร็วในช่วงแคบ ๆ หลายแสนครั้ง ในการทดสอบที่จำลองสภาวะดังกล่าวภายใต้รูปแบบการทำงานของซูเปอร์คาปาซิเตอร์ เซลล์แบตเตอรี่ PX Series ของ Molicel ยังคงรักษาความจุได้ถึง 96% หลังผ่านการทดสอบ 1,000,000 รอบ (+10C เป็นเวลา 10 วินาที / -2C เป็นเวลา 110 วินาที อุณหภูมิตัดการทำงาน 83 องศาเซลเซียส) ความทนทานระดับสูงนี้ช่วยให้ระบบแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานตลอดอายุของตัวรถ ช่วยลดความกังวลด้านการรับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการผสานความหนาแน่นพลังงานสูงของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเข้ากับการตอบสนองระดับไมโครวินาที การสร้างความร้อนต่ำ และอายุการใช้งานระดับหนึ่งล้านรอบแบบซูเปอร์คาปาซิเตอร์ ภายใต้สภาวะพัลส์กำลังสูง Molicel จึงก้าวขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อนเทคโนโลยีสำคัญที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์ไฮบริดทั่วโลก
SOURCE Molicel
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