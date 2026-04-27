Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026: PitchMark ra mắt Ideas.Exchange, giúp nhà sáng tạo bảo vệ và cấp phép ý tưởng trong kỷ nguyên AI

SINGAPORE, ngày 27 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026, PitchMark® hôm nay đã ra mắt Ideas.Exchange, nền tảng đầu tiên thuộc lĩnh vực này, được thiết kế nhằm giúp các nhà sáng tạo khẳng định quyền sở hữu trí tuệ, cấp phép ý tưởng và chuẩn hóa các trao đổi về ý tưởng trong một nền kinh tế ngày càng được dẫn dắt bởi AI.

Được công bố tại buổi họp báo Bảo vệ Sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên AI, do người dẫn chương trình của CNBC là Sri Jegarajah chủ trì, nền tảng này được đưa ra nhằm giải quyết mối lo ngại ngày càng gia tăng khi các ý tưởng thường xuyên bị sử dụng, tái sử dụng hoặc bị khai thác mà không có ghi nhận nguồn gốc, sự đồng ý hoặc đền bù — trong khi các biện pháp pháp lý hoặc thương mại để xử lý thường rất hạn chế.

"AI đã khuếch đại cả phạm vi tiếp cận lẫn mức độ rủi ro đối với các nhà sáng tạo", Mark Laudi, Thành viên hợp danh quản lý của PitchMark LLP cho biết. "Ideas.Exchange mang đến cho các nhà sáng tạo một cơ chế để tự bảo vệ mình, đồng thời vẫn tự tin tham gia vào thị trường ý tưởng".

Về cốt lõi, nền tảng tập trung vào ba biện pháp dành cho nhà sáng tạo:

Khẳng định quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc xác lập bằng chứng về quyền tác giả và quyền ưu tiên

Cấp phép ý tưởng mà không phải chia sẻ miễn phí

Chuẩn hóa các trao đổi về ý tưởng nhằm đưa các hoạt động thuyết trình ý tưởng (pitch) và đánh giá vào khuôn khổ quản lý thay vì diễn ra một cách phi chính thức

Ideas.Exchange được vận hành dựa trên ba nguồn lực độc quyền do PitchMark phát triển. Chúng bao gồm một cơ chế trung tâm đối soát dựa trên blockchain, nơi các ý tưởng và tác phẩm sáng tạo có thể được niêm yết và cấp phép; các hợp đồng thông minh giúp tự động hóa điều khoản sử dụng và giảm thiểu tranh chấp; cùng một Chương trình Chứng nhận Quản trị Sở hữu Trí tuệ được thiết kế nhằm thể hiện việc quản lý và sử dụng ý tưởng một cách có trách nhiệm, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp và AI.

Theo PitchMark, nền tảng này mang lại ba kết quả cụ thể: ngăn chặn hành vi chiếm đoạt ý tưởng; mở ra các phương thức mới để thương mại hóa ý tưởng thông qua cấp phép có cấu trúc và khám phá giá; cùng một sân chơi bình đẳng hơn cho phép các nhà sáng tạo thuyết trình ý tưởng với khách hàng và các nền tảng trên những điều kiện ngang bằng.

Việc ra mắt diễn ra trong bối cảnh ngày càng có sự xem xét kỹ lưỡng đối với cách thức xử lý quyền sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên AI. Mặc dù hành vi chiếm đoạt ý tưởng hiếm khi được báo cáo, tác động của nó lại rất đáng kể. Bên cạnh các tổn thất tài chính hữu hình, các tổ chức và nhà sáng tạo còn phải gánh chịu những chi phí ẩn như tình trạng chảy máu chất xám, kìm hãm đổi mới và đánh mất các cơ hội thị trường.

"Phần lớn các hành vi chiếm đoạt ý tưởng diễn ra một cách phi chính thức và không bao giờ được đưa ra tòa", Giáo sư David Llewelyn, Giáo sư danh dự Luật học tại Đại học Quản lý Singapore nhận định. "Việc thiết lập các cơ chế quản trị, khả năng truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn là một bước tiến có ý nghĩa nhằm giải quyết khoảng trống đó".

PitchMark® giúp ngăn chặn hành vi chiếm đoạt ý tưởng và hỗ trợ các nhà sáng tạo được trả công, bằng cách cung cấp một phương thức đáng tin cậy để chia sẻ và cấp phép ý tưởng với các đối tác tiềm năng và khách hàng.

