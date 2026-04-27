Hari Harta Intelek Sedunia 2026: PitchMark melancarkan Ideas.Exchange untuk membantu pencipta melindungi dan melesenkan idea dalam era AI

SINGAPURA, 27 April 2026 /PRNewswire/ -- Sempena Hari Harta Intelek Sedunia 2026, PitchMark® hari ini melancarkan Ideas.Exchange, sebuah platform pertama seumpamanya yang direka untuk membantu pencipta menegaskan hak harta intelek, melesenkan idea, serta memformalkan perbualan kreatif dalam ekonomi yang semakin dipacu oleh AI.

Dilancarkan pada sesi taklimat media Safeguard Your IP in the Age of AI yang dikendalikan oleh Sri Jegarajah dari CNBC, platform ini bertindak balas terhadap kebimbangan yang semakin meningkat bahawa idea sering digunakan, diguna semula atau diserap tanpa pengiktirafan, kebenaran atau pampasan—sering kali dengan pilihan tindakan undang-undang atau komersial yang terhad.

"AI telah memperluas jangkauan dan juga risiko bagi pencipta," kata Mark Laudi, Rakan Pengurusan PitchMark LLP. "Ideas.Exchange memberikan pencipta satu cara untuk melindungi diri mereka sambil terus mengambil bahagian dengan yakin dalam pasaran idea."

Pada terasnya, platform ini memberi tumpuan kepada tiga intervensi utama untuk pencipta:

Menegaskan hak harta intelek dengan mewujudkan bukti pengarang dan keutamaan

Melesenkan idea tanpa menyerahkannya secara percuma

Memformalkan perbualan supaya pembentangan idea dan penilaian ditadbir, bukan sekadar tidak formal

Ideas.Exchange dipacu oleh tiga sumber proprietari yang dibangunkan oleh PitchMark. Ini termasuk pusat penjelasan berasaskan blok rantai di mana idea dan karya kreatif boleh disenaraikan dan dilesenkan; kontrak pintar yang mengautomasikan syarat penggunaan serta mengurangkan pertikaian; dan Program Pensijilan Tadbir Urus Harta Intelek yang direka untuk menandakan pengendalian idea secara bertanggungjawab, khususnya dalam konteks perusahaan dan AI.

Hasilnya, menurut PitchMark, adalah tiga hasil yang konkrit: pencegahan kecurian idea, kaedah baharu untuk mengewangkan idea melalui pelesenan berstruktur dan penemuan harga, serta ruang yang lebih adil yang membolehkan pencipta membentangkan idea kepada pelanggan dan platform pada syarat-syarat yang saksama.

Pelancaran ini dilaksanakan di tengah-tengah penelitian semula terhadap bagaimana harta intelek diuruskan dalam era AI. Walaupun kecurian idea jarang dilaporkan, kesannya adalah signifikan. Selain kerugian kewangan yang jelas, organisasi dan pencipta sering menanggung kos tersembunyi melalui kehilangan bakat, pengekangan inovasi serta peluang pasaran yang ditinggalkan.

"Kebanyakan kecurian idea berlaku secara tidak formal dan tidak pernah sampai ke mahkamah," kata Prof David Llewelyn, Profesor Emeritus Undang-undang di Singapore Management University. "Pengenalan tadbir urus, kebolehkesanan dan piawaian merupakan langkah bermakna untuk menangani jurang tersebut."

Jurucakap termasuk Prof Llewelyn, peguam teknologi Bryan Ghows, dan Mark Laudi bersedia untuk ditemu bual.

Latar Belakang PitchMark

PitchMark® menghalang kecurian idea dan membolehkan pencipta kreatif menerima bayaran dengan menyediakan cara yang dipercayai untuk berkongsi dan melesenkan idea dengan prospek dan pelanggan.

SOURCE PitchMark