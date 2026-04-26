วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก 2026: PitchMark เปิดตัว Ideas.Exchange เพื่อช่วยครีเอเตอร์ปกป้องและให้สิทธิใช้งานไอเดียในยุค AI
26 Apr, 2026, 10:12 CST
สิงคโปร์, 26 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เนื่องในโอกาสวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ World IP Day 2026 ในวันนี้ PitchMark® ได้เปิดตัว Ideas.Exchange ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่รายแรกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครีเอเตอร์ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถยืนยันสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้สิทธิใช้งานไอเดีย และทำให้การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์มีรูปแบบที่เป็นทางการยิ่งขึ้น ในเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แพลตฟอร์มดังกล่าวเปิดตัวในงานแถลงข่าว Safeguard Your IP in the Age of AI ซึ่งจัดโดย Sri Jegarajah จาก CNBC โดยแพลตฟอร์มนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าไอเดียต่าง ๆ มักถูกนำไปใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือถูกนำไปต่อยอดโดยไม่มีการระบุแหล่งที่มา ไม่ได้รับการยินยอม หรือไม่จ่ายค่าตอบแทน และในหลายกรณีก็แทบไม่มีช่องทางทางกฎหมายหรือเชิงพาณิชย์ในการเรียกร้องสิทธิ
"AI ได้ช่วยขยายเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงให้แก่เหล่าครีเอเตอร์ด้วย" Mark Laudi หุ้นส่วนผู้จัดการของ PitchMark LLP กล่าว "Ideas.Exchange ช่วยมอบวิธีให้ครีเอเตอร์สามารถปกป้องตนเอง พร้อมทั้งยังเข้าร่วมและแข่งขันในตลาดแห่งความคิดได้อย่างมั่นใจ"
หัวใจหลักของแพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นไปที่ 3 แนวทางสำคัญสำหรับครีเอเตอร์ ได้แก่:
- การยืนยันสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยการสร้างหลักฐานความเป็นเจ้าของผลงานและลำดับความเป็นเจ้าของก่อน
- การให้สิทธิใช้งานไอเดียโดยไม่ต้องมอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- การทำให้การสนทนาเป็นทางการ เพื่อให้การนำเสนอแนวคิด (pitch) และการประเมินผลอยู่ภายใต้กรอบที่มีการกำกับดูแล แทนที่จะมีรูปแบบไม่เป็นทางการ
Ideas.Exchange ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรกรรมสิทธิ์เฉพาะที่ PitchMark พัฒนาขึ้น 3 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยศูนย์กลางชำระธุรกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งสามารถนำไอเดียและผลงานสร้างสรรค์มาลงรายการและให้สิทธิใช้งานได้, สัญญาอัจฉริยะที่ช่วยทำให้เงื่อนไขการใช้งานเป็นไปโดยอัตโนมัติและลดข้อพิพาทลง และโครงการรับรองการกำกับดูแลทรัพย์สินทางปัญญา (IP Governance Certification Program) ซึ่งออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการไอเดียอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะในบริบทขององค์กรและ AI
PitchMark ระบุว่าผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมี 3 ประการ ได้แก่ การยับยั้งการขโมยไอเดีย ได้แนวทางใหม่ ๆ ในการสร้างรายได้จากไอเดียผ่านการให้สิทธิใช้งานอย่างมีโครงสร้างและการค้นหาราคา (price discovery) และการสร้างสนามแข่งขันที่มีความเท่าเทียมยิ่งขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์สามารถนำเสนอผลงานแก่ผู้ว่าจ้างและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่เสมอภาค
การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการจับตามองการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในยุค AI ที่เกิดขึ้นอีกระลอก แม้จะไม่ค่อยมีการรายงานการขโมยความคิด แต่ผลกระทบกลับลึกซึ้งและมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากความสูญเสียทางการเงินที่เห็นได้ชัดแล้ว องค์กรและผู้สร้างสรรค์ยังมักต้องแบกรับต้นทุนแฝง ทั้งการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถ การถูกจำกัดหรือบั่นทอนศักยภาพด้านนวัตกรรม และการต้องปล่อยโอกาสทางธุรกิจให้หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย
"การขโมยไอเดียส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการและไม่เคยไปถึงขั้นศาล" ศาสตราจารย์ David Llewelyn ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านกฎหมายจาก Singapore Management University กล่าว "การนำระบบกำกับดูแล การตรวจสอบย้อนกลับและมาตรฐานต่าง ๆ เข้ามาใช้ถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขช่องว่างนี้"
ทั้งนี้ โฆษกซึ่งรวมถึงศาสตราจารย์ Llewelyn, ทนายความด้านเทคโนโลยี Bryan Ghows และ Mark Laudi พร้อมให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับ PitchMark
PitchMark® มุ่งยับยั้งการขโมยไอเดีย และช่วยให้เหล่าครีเอเตอร์ผู้สร้างสรรค์ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตน โดยมอบวิธีการที่เชื่อถือได้ในการแบ่งปันและให้สิทธิใช้งานไอเดียกับว่าที่ลูกค้าและลูกค้าปัจจุบัน
