Novo Tellus hợp tác với RCF và NRFC hoàn tất thương vụ mua lại Russell Mineral Equipment

SINGAPORE, ngày 22 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Novo Tellus, công ty đầu tư chuyên biệt chỉ tập trung vào các doanh nghiệp công nghiệp và công nghệ, vui mừng thông báo đã hoàn tất khoản đầu tư quan trọng vào Russell Mineral Equipment (RME), công ty hàng đầu toàn cầu về các hệ thống thay lót máy nghiền và các dịch vụ hậu mãi cho ngành khai khoáng và chế biến khoáng sản. Đây là khoản đầu tư đầu tiên của Novo Tellus vào một công ty của Australia.

Đặt trụ sở tại thành phố Toowoomba, bang Queensland, RME đã phát minh ra máy thay lót máy nghiền hiện đại và dành bốn thập kỷ để phát triển công nghệ, lượng thiết bị đã lắp đặt và mạng lưới dịch vụ toàn cầu, qua đó trở thành đối tác được ưu tiên lựa chọn cho một trong những công tác bảo trì quan trọng và có mức độ rủi ro cao nhất trong ngành khai khoáng. Các hệ thống của RME giúp các nhà sản xuất khoáng sản quan trọng trên toàn thế giới thay lót máy nghiền trong thời gian ngắn hơn và với mức độ rủi ro thấp hơn, giúp đưa các tài sản quan trọng trở lại sản xuất sớm hơn. Trong bối cảnh nhu cầu đối với các vật liệu phục vụ điện khí hóa, trung tâm dữ liệu và hạ tầng của cuộc cách mạng AI tăng tốc, các công nghệ của RME đóng vai trò trung tâm trong sản xuất kim loại an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy.

Novo Tellus tham gia cùng Resource Capital Funds (RCF) và National Reconstruction Fund Corporation (NRFC) của Australia hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của RME. Việc hoàn tất giao dịch đánh dấu cột mốc cuối cùng trong thỏa thuận mua bán chuyển tiếp của RME, hoàn tất kế hoạch chuyển giao quyền sở hữu do nhà sáng lập RME khởi xướng, Tiến sĩ John Russell.

Wai San Loke, Đối tác điều hành của Novo Tellus, cho biết: "Chúng tôi tự hào khi khoản đầu tư đầu tiên của Novo Tellus tại Australia là vào một công ty có tầm cỡ như RME. Chúng tôi tìm kiếm những doanh nghiệp sở hữu công nghệ dẫn đầu trong các lĩnh vực then chốt, và RME là một ví dụ tiêu biểu. Phần lớn lượng đồng và vàng được sản xuất trên thế giới đều phải đi qua máy nghiền, và các hệ thống thay lót máy nghiền của RME chính là yếu tố giúp những máy nghiền này vận hành an toàn, hiệu quả và luôn sẵn sàng hoạt động. Khi cuộc cách mạng AI thúc đẩy nhu cầu chưa từng có đối với các kim loại phục vụ lưới điện, trung tâm dữ liệu và sản xuất tiên tiến, chúng tôi tin rằng công nghệ của RME chưa bao giờ có tầm quan trọng chiến lược như hiện nay".

Đánh giá về triển vọng tăng trưởng của RME, Daniel Hong (Đối tác) và Chong Ni (Giám đốc) của Novo Tellus cho biết: "RME hỗ trợ hoạt động khai thác trên toàn cầu tại nhiều mỏ hiện đại bậc nhất trên thế giới, với lượng thiết bị đã được lắp đặt tạo ra các mối quan hệ dịch vụ và hỗ trợ sâu sắc, lâu dài với khách hàng. Chúng tôi nhận thấy cơ hội lớn để mở rộng năng lực tự động hóa của RME cũng như phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ hậu mãi — mang thêm nhiều năng lực thay lót máy nghiền, phụ tùng thay thế và dịch vụ tại hiện trường đến gần hơn với các doanh nghiệp khai khoáng trên toàn thế giới. Chúng tôi mong muốn hợp tác với RCF, NRFC và đội ngũ nhân sự có năng lực cao của RME để hiện thực hóa tham vọng này".

Khoản đầu tư đã được hoàn tất vào tháng 6 năm 2026, Novo Tellus và các đối tác hiện đang tích cực phối hợp với đội ngũ lãnh đạo của RME để cùng xây dựng tương lai của Công ty.

Giới thiệu về Russell Mineral Equipment

Russell Mineral Equipment (RME) là nhà cung cấp công nghệ hệ thống thay lót máy nghiền hàng đầu thế giới. RME phát minh ra các hệ thống thiết bị và giải pháp dựa trên dịch vụ cho các vấn đề phát sinh trong ngành khai khoáng và chế biến khoáng sản trên toàn cầu. Các công nghệ của công ty giúp rút ngắn thời gian dừng máy, nâng cao mức độ sẵn sàng vận hành của máy nghiền và môi trường làm việc an toàn. Được thành lập vào năm 1985, RME đã mở rộng để hỗ trợ hoạt động của khách hàng tại hơn 440 khu mỏ và 64 quốc gia, sở hữu 13 Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ Quốc tế và có hơn 450 nhân viên trên toàn thế giới. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập www.rmeglobal.com.

Giới thiệu về Novo Tellus

Novo Tellus là công ty đầu tư chuyên biệt với tổng giá trị tài sản đang quản lý vượt 1 tỷ USD, chỉ tập trung vào các khoản đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ. Được thành lập năm 2010, Novo Tellus có trụ sở chính tại Singapore với đội ngũ chuyên gia và cố vấn đầu tư hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Công ty xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhằm tạo ra tăng trưởng dài hạn thông qua việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ và đội ngũ nhân sự cốt lõi, và giá trị mang lại cho khách hàng. Các nhà đầu tư của Novo Tellus có xuất thân từ các lĩnh vực kỹ thuật, vận hành, khởi nghiệp và đầu tư, qua đó xây dựng các mối quan hệ hợp tác dựa trên sự thấu hiểu và hiểu biết sâu sắc với đội ngũ quản lý để hiện thực hóa những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng. Để biết thêm thông tin về việc hợp tác với Novo Tellus, vui lòng truy cập www.novotellus.com.

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