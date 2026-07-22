Novo Tellus จับมือ RCF และ NRFC เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Russell Mineral Equipment
News provided byNovo Tellus
22 Jul, 2026, 08:00 CST
สิงคโปร์, 22 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Novo Tellus บริษัทด้านการลงทุนเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ มีความยินดีที่จะประกาศการปิดดีลการลงทุนครั้งสำคัญใน Russell Mineral Equipment (RME) ผู้นำระดับโลกด้านระบบเปลี่ยนวัสดุบุภายในโรงโม่ (mill relining system) และบริการหลังการขายสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการแปรรูปแร่ โดยการลงทุนครั้งนี้นับเป็นการลงทุนครั้งแรกของ Novo Tellus ในบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย
RME มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองทูวูมบา (Toowoomba) รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องเปลี่ยนวัสดุบุภายในโรงโม่สมัยใหม่ และตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยี ขยายฐานการติดตั้งระบบ และสร้างเครือข่ายการให้บริการทั่วโลก จนก้าวขึ้นเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจและเลือกใช้สำหรับงานบำรุงรักษาที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงสูงที่สุดประเภทหนึ่งในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ระบบของ RME ช่วยให้ผู้ผลิตแร่ธาตุสำคัญทั่วโลกสามารถเปลี่ยนวัสดุบุในโรงโม่ได้โดยใช้ระยะเวลาสั้นลงและมีความเสี่ยงลดลง ส่งผลให้สามารถนำเครื่องจักรและอุปกรณ์สำคัญกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ความต้องการแร่และวัตถุดิบที่เป็นรากฐานของการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการปฏิวัติด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีของ RME จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการผลิตโลหะที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
ทั้งนี้ Novo Tellus ได้เข้าร่วมกับ Resource Capital Funds (RCF) และ National Reconstruction Fund Corporation (NRFC) ของออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ RME ในระยะต่อไป โดยการปิดดีลครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายขั้นสุดท้ายของข้อตกลงการขายกิจการในช่วงเปลี่ยนผ่านของ RME และทำให้แผนการส่งต่อความเป็นเจ้าของกิจการซึ่งวางรากฐานไว้โดย ดร. John Russell ผู้ก่อตั้ง RME เสร็จสมบูรณ์
Wai San Loke หุ้นส่วนผู้จัดการของ Novo Tellus กล่าวว่า "เรารู้สึกภาคภูมิใจที่กิจการแห่งแรกที่เราลงทุนในออสเตรเลียเป็นบริษัทที่มีศักยภาพโดดเด่นอย่าง RME เรามองหาบริษัทที่มีเทคโนโลยีชั้นนำในสาขาที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลัก และ RME ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดดังกล่าว ทองแดงและทองคำส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ทั่วโลกต้องผ่านกระบวนการบดในโรงโม่ และระบบเปลี่ยนวัสดุบุภายในโรงโม่ของ RME คือสิ่งที่ช่วยให้โรงโม่เหล่านั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ขณะที่การปฏิวัติด้าน AI กำลังผลักดันให้ความต้องการโลหะที่ใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล และการผลิตขั้นสูงเพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เราจึงเชื่อว่าเทคโนโลยีของ RME ยิ่งมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากกว่าที่เคย"
Daniel Hong (หุ้นส่วน) และ Chong Ni (ผู้บริหารระดับ Principal) ของ Novo Tellus กล่าวถึงศักยภาพในการเติบโตของ RME ว่า "RME ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของเหมืองแร่ทั่วโลก ครอบคลุมพื้นที่เหมืองที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดหลายแห่งของโลก โดยมีฐานการติดตั้งระบบจำนวนมากซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ด้านการให้บริการและการสนับสนุนที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาว เรามองเห็นโอกาสสำคัญในการขยายขีดความสามารถด้านระบบอัตโนมัติของ RME และต่อยอดธุรกิจบริการหลังการขาย พร้อมมุ่งให้บริการด้านการเปลี่ยนวัสดุบุภายในโรงโม่ อะไหล่ และบริการภาคสนามเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเหมืองทั่วโลกได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ RCF, NRFC และทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงของ RME เพื่อร่วมกันทำให้เป้าหมายดังกล่าวเกิดขึ้นจริง"
การลงทุนครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน 2569 โดยปัจจุบัน Novo Tellus และพันธมิตรได้เริ่มทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารของ RME อย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตของบริษัท
เกี่ยวกับ Russell Mineral Equipment
RUSSELL MINERAL EQUIPMENT (RME) คือผู้จัดหาเทคโนโลยีระบบเปลี่ยนวัสดุบุภายในโรงโม่ (Mill Relining Systems Technology) ชั้นนำของโลก บริษัทคิดค้นทั้งระบบเครื่องจักรและโซลูชันด้านบริการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการแปรรูปแร่ทั่วโลก เทคโนโลยีของบริษัทช่วยลดระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง เพิ่มความพร้อมในการใช้งานของโรงโม่ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย RME ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 และในปัจจุบัน บริษัทให้การสนับสนุนการดำเนินงานของลูกค้าในเหมืองแร่มากกว่า 440 แห่ง ครอบคลุม 64 ประเทศ มีศูนย์จำหน่ายและบริการระหว่างประเทศ 13 แห่ง และมีพนักงานมากกว่า 450 คนทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rmeglobal.com
เกี่ยวกับ Novo Tellus
Novo Tellus เป็นบริษัทด้านการลงทุนเฉพาะทางที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2553 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนรวมถึงที่ปรึกษาประจำอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก บริษัทสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้นำองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก บริการ บุคลากร และคุณค่าที่มอบให้แก่ลูกค้า นักลงทุนของ Novo Tellus มาจากหลากหลายสายอาชีพ ทั้งด้านวิศวกรรม การบริหารงาน การเป็นผู้ประกอบการ และการลงทุน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถสร้างความร่วมมือที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญในธุรกิจกับทีมผู้บริหารของกิจการต่าง ๆ เพื่อผลักดันการเติบโตที่ทะเยอทะยานให้เกิดขึ้นจริง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ Novo Tellus กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.novotellus.com
SOURCE Novo Tellus
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