Novo Tellus จับมือ RCF และ NRFC เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Russell Mineral Equipment

News provided by

Novo Tellus

22 Jul, 2026, 08:00 CST

สิงคโปร์, 22 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Novo Tellus บริษัทด้านการลงทุนเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ มีความยินดีที่จะประกาศการปิดดีลการลงทุนครั้งสำคัญใน Russell Mineral Equipment (RME) ผู้นำระดับโลกด้านระบบเปลี่ยนวัสดุบุภายในโรงโม่ (mill relining system) และบริการหลังการขายสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการแปรรูปแร่ โดยการลงทุนครั้งนี้นับเป็นการลงทุนครั้งแรกของ Novo Tellus ในบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย

RME มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองทูวูมบา (Toowoomba) รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องเปลี่ยนวัสดุบุภายในโรงโม่สมัยใหม่ และตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยี ขยายฐานการติดตั้งระบบ และสร้างเครือข่ายการให้บริการทั่วโลก จนก้าวขึ้นเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจและเลือกใช้สำหรับงานบำรุงรักษาที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงสูงที่สุดประเภทหนึ่งในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ระบบของ RME ช่วยให้ผู้ผลิตแร่ธาตุสำคัญทั่วโลกสามารถเปลี่ยนวัสดุบุในโรงโม่ได้โดยใช้ระยะเวลาสั้นลงและมีความเสี่ยงลดลง ส่งผลให้สามารถนำเครื่องจักรและอุปกรณ์สำคัญกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ความต้องการแร่และวัตถุดิบที่เป็นรากฐานของการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการปฏิวัติด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีของ RME จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการผลิตโลหะที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

ทั้งนี้ Novo Tellus ได้เข้าร่วมกับ Resource Capital Funds (RCF) และ National Reconstruction Fund Corporation (NRFC) ของออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ RME ในระยะต่อไป โดยการปิดดีลครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายขั้นสุดท้ายของข้อตกลงการขายกิจการในช่วงเปลี่ยนผ่านของ RME และทำให้แผนการส่งต่อความเป็นเจ้าของกิจการซึ่งวางรากฐานไว้โดย ดร. John Russell ผู้ก่อตั้ง RME เสร็จสมบูรณ์

Wai San Loke หุ้นส่วนผู้จัดการของ Novo Tellus กล่าวว่า "เรารู้สึกภาคภูมิใจที่กิจการแห่งแรกที่เราลงทุนในออสเตรเลียเป็นบริษัทที่มีศักยภาพโดดเด่นอย่าง RME เรามองหาบริษัทที่มีเทคโนโลยีชั้นนำในสาขาที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลัก และ RME ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดดังกล่าว ทองแดงและทองคำส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ทั่วโลกต้องผ่านกระบวนการบดในโรงโม่ และระบบเปลี่ยนวัสดุบุภายในโรงโม่ของ RME คือสิ่งที่ช่วยให้โรงโม่เหล่านั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ขณะที่การปฏิวัติด้าน AI กำลังผลักดันให้ความต้องการโลหะที่ใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล และการผลิตขั้นสูงเพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เราจึงเชื่อว่าเทคโนโลยีของ RME ยิ่งมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากกว่าที่เคย"

Daniel Hong (หุ้นส่วน) และ Chong Ni (ผู้บริหารระดับ Principal) ของ Novo Tellus กล่าวถึงศักยภาพในการเติบโตของ RME ว่า "RME ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของเหมืองแร่ทั่วโลก ครอบคลุมพื้นที่เหมืองที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดหลายแห่งของโลก โดยมีฐานการติดตั้งระบบจำนวนมากซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ด้านการให้บริการและการสนับสนุนที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาว เรามองเห็นโอกาสสำคัญในการขยายขีดความสามารถด้านระบบอัตโนมัติของ RME และต่อยอดธุรกิจบริการหลังการขาย พร้อมมุ่งให้บริการด้านการเปลี่ยนวัสดุบุภายในโรงโม่ อะไหล่ และบริการภาคสนามเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเหมืองทั่วโลกได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ RCF, NRFC และทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงของ RME เพื่อร่วมกันทำให้เป้าหมายดังกล่าวเกิดขึ้นจริง"

การลงทุนครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน 2569 โดยปัจจุบัน Novo Tellus และพันธมิตรได้เริ่มทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารของ RME อย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตของบริษัท

เกี่ยวกับ Russell Mineral Equipment

RUSSELL MINERAL EQUIPMENT (RME) คือผู้จัดหาเทคโนโลยีระบบเปลี่ยนวัสดุบุภายในโรงโม่ (Mill Relining Systems Technology) ชั้นนำของโลก บริษัทคิดค้นทั้งระบบเครื่องจักรและโซลูชันด้านบริการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการแปรรูปแร่ทั่วโลก เทคโนโลยีของบริษัทช่วยลดระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง เพิ่มความพร้อมในการใช้งานของโรงโม่ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย RME ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 และในปัจจุบัน บริษัทให้การสนับสนุนการดำเนินงานของลูกค้าในเหมืองแร่มากกว่า 440 แห่ง ครอบคลุม 64 ประเทศ มีศูนย์จำหน่ายและบริการระหว่างประเทศ 13 แห่ง และมีพนักงานมากกว่า 450 คนทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rmeglobal.com

เกี่ยวกับ Novo Tellus

Novo Tellus เป็นบริษัทด้านการลงทุนเฉพาะทางที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2553 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนรวมถึงที่ปรึกษาประจำอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก บริษัทสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้นำองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก บริการ บุคลากร และคุณค่าที่มอบให้แก่ลูกค้า นักลงทุนของ Novo Tellus มาจากหลากหลายสายอาชีพ ทั้งด้านวิศวกรรม การบริหารงาน การเป็นผู้ประกอบการ และการลงทุน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถสร้างความร่วมมือที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญในธุรกิจกับทีมผู้บริหารของกิจการต่าง ๆ เพื่อผลักดันการเติบโตที่ทะเยอทะยานให้เกิดขึ้นจริง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ Novo Tellus กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.novotellus.com

SOURCE Novo Tellus

Also from this source

Novo Tellus Bekerjasama dengan RCF dan NRFC Selesaikan Pengambilalihan Russell Mineral Equipment

Novo Tellus Bekerjasama dengan RCF dan NRFC Selesaikan Pengambilalihan Russell Mineral Equipment

Novo Tellus, sebuah firma pelaburan khusus yang memberi tumpuan secara eksklusif kepada syarikat perindustrian dan teknologi, dengan sukacitanya...
Novo Tellus Partners with RCF and NRFC to Complete Buyout of Russell Mineral Equipment

Novo Tellus Partners with RCF and NRFC to Complete Buyout of Russell Mineral Equipment

Novo Tellus, a specialised investment firm focused exclusively on industrial and technology companies, is pleased to announce the closing of a...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Mining & Metals

Mining & Metals

Mining & Metals

Mining & Metals

Mining

Mining

News Releases in Similar Topics