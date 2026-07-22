Novo Tellus、RCFおよびNRFCと提携し、Russell Mineral Equipmentの買収を完了

シンガポール、2026年7月22日 /PRNewswire/ -- 産業・テクノロジー企業への投資に特化した専門投資会社Novo Tellusは、鉱業・鉱物処理業界向けのミルのライニング交換システムおよびアフターマーケットサービスで世界をリードするRussell Mineral Equipment（RME）への大規模投資の完了を発表しました。今回の投資は、Novo Tellusにとってオーストラリア企業への初の投資となります。

クイーンズランド州トゥーンバに本社を置くRMEは、現代型のミルライニング交換機を発明し、40年にわたり技術を磨くとともに、導入実績を積み重ね、世界規模のサービスネットワークを構築してきました。これにより、鉱業で最も重要度の高い保守作業の一つであるミルライニング交換において、選ばれるパートナーとしての地位を築いています。RMEのシステムにより、世界各地の重要鉱物生産者は、粉砕ミルのライニングをより短時間かつ低リスクで交換し、重要設備をより早く生産に復帰させることができます。電化やデータセンター、AI革命のインフラを支える素材への需要が加速する中、RMEの技術は、安全で効率的かつ信頼性の高い金属生産の中核を担っています。

Novo Tellusは、Resource Capital Funds（RCF）およびオーストラリアのNational Reconstruction Fund Corporation（NRFC）とともに、RMEの次の成長段階を支援します。今回の取引完了は、RMEの所有権移行に関する売却契約における最後の節目となり、RMEの創業者であるJohn Russell博士が開始した所有権承継計画の完了を意味します。

Novo Tellusのマネージング・パートナーであるWai San Lokeは、次のように述べています。「当社にとってオーストラリア初の投資先がRMEのような優れた企業であることを誇りに思います。当社は、ミッションクリティカルな分野で業界をリードする技術を有する企業を投資対象としており、RMEはまさにその典型です。世界で生産される銅や金の大半は粉砕ミルで処理されており、これらのミルの安全性と生産性を確保し、安定稼働を支えているのがRMEのライニング交換システムです。AI革命によって、電力網、データセンター、先端製造を支える金属への需要が前例のない水準に達する中、RMEの技術はこれまでになく戦略的に重要になっていると考えています。」

RMEの成長見通しについて、Novo TellusのDaniel Hong（パートナー）とChong Ni（プリンシパル）は、次のように述べています。「RMEは、世界でも特に先進的な鉱山現場で鉱山操業を支援しており、数多くの導入設備を基盤に、サービスとサポートを通じて顧客と長期にわたる強固な関係を築いています。当社は、RMEの自動化機能を拡充し、アフターマーケットサービス事業を拡大する大きな機会があると考えています。これにより、ライニング交換の支援体制を強化するとともに、スペアパーツや現場サービスを世界各地の鉱山事業者のより近くで提供できるようになります。この目標の実現に向け、RCF、NRFC、そして高い実行力を備えたRMEのチームとともに取り組めることを楽しみにしています。」

この投資は2026年6月に完了し、Novo TellusとそのパートナーはすでにRMEの経営陣と積極的に連携して、RMEの将来をともに築いています。

Russell Mineral Equipmentについて

Russell Mineral Equipment（RME）は、ミルのライニング交換システム技術で世界をリードするサプライヤーです。RMEは、世界各地の鉱業・鉱物処理業界が直面する課題に対応する機械システムとサービス型ソリューションを生み出しています。同社の技術は、操業停止時間の短縮、ミルの高い稼働率、安全な作業環境を実現します。1985年に設立されたRMEは、現在、64カ国の440カ所を超える鉱山現場で顧客の操業を支援し、13カ所の国際販売・サービスセンターを擁するとともに、世界で450人を超える従業員を雇用しています。詳細は、www.rmeglobal.comをご覧ください。

Novo Tellusについて

Novo Tellusは、運用資産総額が10億米ドルを超え、産業・テクノロジー分野への投資に特化した専門投資会社です。2010年に設立されたNovo Tellusは、シンガポールに本社を置き、世界各地に投資専門家およびアドバイザーを擁しています。同社は、企業経営者と緊密なパートナーシップを築き、中核事業の製品・サービスを拡充し、人材を育成し、顧客への提供価値を高めることで、持続的な成長を実現しています。 Novo Tellusの投資担当者は、エンジニアリング、事業運営、起業、投資の各分野で経験を積んでおり、高い成長目標の実現に向け、経営陣に寄り添い、深い知見に基づくパートナーシップを築いています。Novo Tellusとの提携について詳しくは、www.novotellus.comをご覧ください。

SOURCE Novo Tellus