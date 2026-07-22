Novo Tellus Bermitra dengan RCF dan NRFC, Rampungkan Akuisisi Russell Mineral Equipment

SINGAPURA, 22 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Novo Tellus, perusahaan investasi yang berfokus di sektor industri dan teknologi, telah menyelesaikan investasi strategis pada Russell Mineral Equipment (RME), pemimpin sistem mill relining di pasar global, serta penyedia layanan purnajual bagi industri pertambangan dan pengolahan mineral. Melalui investasi ini, Novo Tellus untuk pertama kalinya menanamkan modal di perusahaan asal Australia.

Berkantor pusat di Toowoomba, Queensland, RME merupakan pelopor mesin mill relining modern. Selama empat dekade terakhir, perusahaan ini mengembangkan teknologi, memperluas basis instalasi, serta membangun jaringan layanan global sehingga menjadi mitra tepercaya untuk salah satu pekerjaan pemeliharaan peralatan pertambangan yang paling krusial. Sistem yang dikembangkan RME membantu produsen mineral penting di berbagai negara menyelesaikan proses mill relining dalam waktu yang lebih singkat dengan tingkat risiko yang lebih rendah sehingga fasilitas produksi kembali beroperasi secara lebih cepat. Di tengah lonjakan kebutuhan mineral yang menjadi fondasi elektrifikasi, pusat data, dan infrastruktur pendukung untuk revolusi kecerdasan buatan (AI), teknologi RME berperan penting mendukung produksi logam yang aman, efisien, dan andal.

Melalui investasi ini, Novo Tellus bergabung dengan Resource Capital Funds (RCF) dan National Reconstruction Fund Corporation (NRFC) Australia untuk mendukung fase pertumbuhan berikutnya RME. Rampungnya transaksi tersebut juga menandai tahapan akhir dari perjanjian transisi penjualan RME, serta menyelesaikan proses alih kepemilikan yang telah dirintis oleh pendiri perusahaan, Dr. John Russell.

Managing Partner, Novo Tellus, Wai San Loke, mengatakan, "Kami bangga atas investasi pertama Novo Tellus di Australia melalui perusahaan berkualitas seperti RME. Sejak awal, kami memang fokus mencari perusahaan dengan teknologi unggulan di sektor-sektor penting, dan RME adalah contoh yang sangat tepat. Sebagian besar produksi tembaga dan emas dunia diproses melalui grinding mill, sementara sistem mill relining milik RME berperan menjaga fasilitas tersebut tetap aman, produktif, dan siap beroperasi. Seiring dengan revolusi AI yang mendorong lonjakan permintaan komoditas logam sebagai bahan baku jaringan listrik, pusat data, dan manufaktur berteknologi tinggi, kami meyakini peran teknologi RME kini semakin strategis."

Menyoroti prospek pertumbuhan RME, Partner, Novo Tellus, Daniel Hong, dan Principal, Novo Tellus, Chong Ni, mengatakan, "RME telah mendukung aktivitas pertambangan di berbagai lokasi tambang yang paling modern di dunia melalui basis instalasi yang membangun hubungan layanan dan dukungan jangka panjang bersama para pelanggannya. Kami melihat peluang besar untuk terus mengembangkan kemampuan otomatisasi RME, serta memperkuat bisnis layanan purnajualnya. Lewat langkah tersebut, kapabilitas mill relining, ketersediaan suku cadang, serta layanan di lokasi proyek bisa semakin dekat dan mudah diakses oleh perusahaan tambang di seluruh dunia. Kami menyambut baik kerja sama yang terjalin dengan RCF, NRFC, dan tim RME guna mewujudkan hal ini."

Investasi tersebut resmi rampung pada Juni 2026. Kini, Novo Tellus bersama para mitranya tengah bekerja sama dengan tim manajemen RME untuk mendorong pertumbuhan perusahaan ke depan.

Tentang Russell Mineral Equipment

RUSSELL MINERAL EQUIPMENT (RME) merupakan pemasok Sistem Mill Relining terkemuka di dunia. RME mengembangkan sistem permesinan dan solusi berbasis layanan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi industri pertambangan dan pengolahan mineral global. Teknologi RME mempersingkat waktu penghentian operasional, meningkatkan ketersediaan mill, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Berdiri sejak 1985, RME kini mendukung operasional pelanggan di lebih dari 440 lokasi tambang di 64 negara, serta memiliki 13 Pusat Penjualan dan Servis Internasional dan lebih dari 450 karyawan di seluruh dunia. Informasi lebih lanjut: www.rmeglobal.com.

Tentang Novo Tellus

Novo Tellus merupakan perusahaan investasi yang berfokus di sektor industri dan teknologi dengan aset kelolaan senilai lebih dari US$1 miliar. Didirikan pada 2010, Novo Tellus berkantor pusat di Singapura serta didukung para profesional investasi dan penasihat yang tersebar di berbagai negara. Perusahaan menjalin kemitraan dengan para pemimpin bisnis untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang melalui pengembangan produk inti, layanan, sumber daya manusia, serta peningkatan nilai tambah bagi pelanggan. Tim investor Novo Tellus memiliki latar belakang di bidang teknik, operasional, kewirausahaan, dan investasi sehingga mampu membangun kemitraan yang erat dan berbasis pemahaman mendalam dengan tim manajemen dalam mewujudkan target pertumbuhan yang ambisius. Informasi lebih lanjut: www.novotellus.com.

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