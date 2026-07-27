Qualcomm và Samsung mở rộng hợp tác

trang bị Snapdragon trên toàn bộ dòng thiết bị Galaxy mới từ điện thoại, đồng hồ đến mắt kính thông minh

SAN DIEGO, ngày 27 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại sự kiện Samsung Unpacked vừa qua, Qualcomm Technologies, Inc. đã công bố các nền tảng Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, Snapdragon Wear™ Elite Platform và Snapdragon® AR1 Gen 1 sẽ được trang bị trên loạt thiết bị Galaxy mới nhất của Samsung, bao gồm Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Z Flip8, Samsung Galaxy Watch9, Samsung Galaxy Watch Ultra2 và dòng kính thông minh mới.

Một hệ sinh thái Galaxy với kết nối liền mạch được vận hành bởi Snapdragon

Snapdragon là nền tảng công nghệ đứng sau các thiết bị Galaxy mới, mang đến trải nghiệm AI xuyên suốt trên điện thoại, đồng hồ và mắt kính thông minh. Với khả năng xử lý AI trên thiết bị (on-device AI) mạnh mẽ cùng kết nối liền mạch giữa các thiết bị, Snapdragon mang đến trải nghiệm AI nhất quán, có khả năng nhận biết ngữ cảnh, đồng thời tăng cường khả năng phản hồi theo thời gian thực và tự đưa ra quyết định, thích ứng với cách người dùng làm việc, sáng tạo và sinh hoạt hằng ngày.

Ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Qualcomm Incorporated, cho biết: "Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên AI mới, nơi trí tuệ nhân tạo được tích hợp trực tiếp vào các thiết bị cá nhân mà người dùng sử dụng mỗi ngày. Với nền tảng Snapdragon được trang bị cho thế hệ điện thoại, đồng hồ và mắt kính thông minh Galaxy mới nhất, Qualcomm cùng Samsung mang đến những trải nghiệm AI trực quan hơn, có khả năng nhận biết ngữ cảnh trên toàn hệ sinh thái Galaxy. Chúng tôi tự hào tiếp nối hành trình gần 30 năm hợp tác đổi mới cùng Samsung để định hình thế hệ trải nghiệm di động tiếp theo."

Ông Choi Won-Joon, Chủ tịch, Giám đốc Điều hành (COO) kiêm Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển, Ngành hàng Trải nghiệm Di động (MX) tại Samsung Electronics chia sẻ: "Dòng sản phẩm Galaxy mới là thành quả của quá trình hợp tác kỹ thuật chặt chẽ của Samsung và Qualcomm Technologies. Chúng tôi cùng nhau tối ưu các nền tảng Snapdragon cho từng dòng thiết bị Galaxy để mang đến hiệu năng mạnh mẽ và hiệu suất tối ưu cho các trải nghiệm Galaxy AI. Nhờ đó, người dùng có thể chuyển đổi liền mạch giữa điện thoại, đồng hồ và mắt kính thông minh, đồng thời tận hưởng một trải nghiệm Galaxy xuyên suốt, liền mạch và cao cấp trên toàn bộ hệ sinh thái."

Hiệu năng di động vượt trội cho Galaxy AI

Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy là nền tảng xử lý cho các trải nghiệm Galaxy AI thế hệ mới trên dòng điện thoại gập mới nhất của Samsung. Được xây dựng trên lõi CPU Qualcomm Oryon™ – lõi CPU di động nhanh hàng đầu thế giới – nền tảng này mang đến hiệu năng mạnh mẽ, khả năng đáp ứng vượt trội mà vẫn duy trì hiệu suất năng lượng xuất sắc.

Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy mở ra các trải nghiệm AI theo thời gian thực tiên tiến hơn, từ các tính năng camera thông minh, trải nghiệm chơi game sống động đến khả năng kết nối được tối ưu bởi AI. Nhờ đó, các thiết bị Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 có khả năng thao tác nhanh hơn, thông minh hơn và được cá nhân hóa hơn.

Thời đại của AI cá nhân

Trong hệ sinh thái AI cá nhân, đồng hồ thông minh là người bạn đồng hành liên tục thu thập và xử lý dữ liệu để mang đến những trải nghiệm cá nhân với khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn. Đồng hồ thông minh có thể kết nối và phối hợp liền mạch với các sản phẩm khác trong hệ sinh thái, tạo nên trải nghiệm sử dụng xuyên suốt và trực quan hơn.

Ra mắt lần đầu tại Hội nghị Di động Thế giới (Mobile World Congress - MWC), Snapdragon Wear™ Elite mang đến khả năng hợp nhất cảm biến tiên tiến, hiệu năng mạnh mẽ cùng khả năng kết nối vượt trội cho dòng Samsung Galaxy Watch9 và Samsung Galaxy Watch Ultra2. Nhờ đó, các thiết bị có thể nhận biết ngữ cảnh sử dụng của người dùng trong suốt ngày dài, chủ động cung cấp các thông tin chuyên sâu và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu cá nhân.

Kính thông minh được trang bị nền tảng Snapdragon

Qualcomm Technologies, Samsung và Google đang mở rộng hợp tác trong lĩnh vực Android XR, từ các thiết bị Galaxy XR sang dòng mắt kính thông minh, được trang bị nền tảng Snapdragon® AR1 Gen 1. Tại sự kiện Samsung Unpacked, Gentle Monster và Warby Parker đã giới thiệu thêm hai thiết kế hoàn toàn mới, nằm trong các bộ sưu tập sẽ ra mắt vào mùa Thu năm nay. Tất cả đều được trang bị nền tảng Snapdragon, mang đến hiệu năng cần thiết cho những trải nghiệm AI có khả năng hiểu ngữ cảnh và hỗ trợ người dùng hiệu quả hơn. Việc ngày càng có nhiều thiết kế mới được giới thiệu cho thấy đà phát triển mạnh mẽ của phân khúc kính thông minh, đồng nghĩa người dùng sẽ có nhiều lựa chọn hơn để trải nghiệm thế hệ thiết bị mới từ mùa Thu năm nay.

Nền tảng Snapdragon được trang bị trên Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Watch9 và Samsung Galaxy Watch Ultra2 tại tất cả các thị trường trên toàn cầu. Galaxy Z Flip8 được trang bị nền tảng Snapdragon tại một số thị trường được lựa chọn.

Để biết thêm thông tin, quý vị có thể tham khảo thông cáo báo chí của chúng tôi tại đây.

SOURCE Qualcomm Technologies, Inc.

Related Links

https://mma.prnewswire.com/media/2924617/Qualcomm_logo_jpg_Logo.jpg

