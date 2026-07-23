Qualcomm และ Samsung ขยายความร่วมมือด้านแพลตฟอร์ม Snapdragon
News provided byQualcomm Technologies, Inc.
23 Jul, 2026, 08:05 CST
ขุมพลังขับเคลื่อนกลุ่มผลิตภัณฑ์ Galaxy รุ่นใหม่ ทั้งสมาร์ตโฟน นาฬิกา และแว่นตาอัจฉริยะ
ซานดิเอโก, 23 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Qualcomm Technologies, Inc. ประกาศภายในงาน Samsung Unpacked ว่า แพลตฟอร์มมือถือ Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, แพลตฟอร์ม Snapdragon Wear™ Elite และ Snapdragon® AR1 Gen 1 จะเป็นขุมพลังให้กับอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Samsung ซึ่งประกอบด้วย Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Z Flip8, Samsung Galaxy Watch9, Samsung Galaxy Watch Ultra2 และแว่นตาอัจฉริยะรุ่นใหม่
ระบบนิเวศ Galaxy ที่เชื่อมต่อถึงกัน ขับเคลื่อนด้วย Snapdragon
Snapdragon คือรากฐานของอุปกรณ์ Galaxy รุ่นใหม่ที่ทำให้เกิดประสบการณ์ AI แบบเป็นหนึ่งเดียว ครอบคลุมทั้งสมาร์ตโฟน อุปกรณ์สวมใส่ และแว่นตาอัจฉริยะ ด้วยการมอบประสิทธิภาพการประมวลผลบนอุปกรณ์อันทรงพลัง และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับการยกระดับ Snapdragon จึงมอบประสบการณ์การใช้งานที่มีความสอดคล้องกัน เข้าใจบริบทของผู้ใช้ และมีความสามารถในการทำงานได้อย่างอัตโนมัติยิ่งขึ้น โดยสามารถปรับตัวได้แบบเรียลไทม์ให้สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิต การทำงาน และการสร้างสรรค์ของผู้ใช้
"เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของ AI ซึ่งเป็นยุคที่ความชาญฉลาดถูกสร้างขึ้นและฝังอยู่ภายในอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่อยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาตลอดทั้งวัน" Cristiano Amon ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Qualcomm Incorporated กล่าว "Qualcomm และ Samsung กำลังร่วมกันยกระดับประสบการณ์ AI ที่เป็นธรรมชาติและเข้าใจบริบทการใช้งานของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นทั่วทั้งระบบนิเวศ Galaxy ด้วยแพลตฟอร์ม Snapdragon ที่เป็นขุมพลังให้กับสมาร์ตโฟน นาฬิกา และแว่นตาอัจฉริยะ Galaxy รุ่นล่าสุด เรามีความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อเส้นทางแห่งนวัตกรรมที่ยาวนานเกือบ 30 ปี พร้อมมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์พกพาในยุคถัดไป"
"กลุ่มผลิตภัณฑ์ Galaxy รุ่นใหม่นี้เป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือด้านวิศวกรรมอย่างใกล้ชิดกับ Qualcomm Technologies" Won-joon Choi ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของธุรกิจ MX (MX Business) แห่ง Samsung Electronics กล่าว "เราร่วมกันพัฒนาและปรับแต่งแพลตฟอร์ม Snapdragon สำหรับอุปกรณ์ Galaxy ในแต่ละรูปแบบโดยเฉพาะ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้พลังงานอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ขับเคลื่อนประสบการณ์ Galaxy AI และรากฐานดังกล่าวทำให้ผู้ใช้สามารถสลับการใช้งานระหว่างสมาร์ตโฟน นาฬิกา และแว่นตาอัจฉริยะได้อย่างราบรื่น พร้อมสัมผัสประสบการณ์ Galaxy ระดับพรีเมียมที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างไร้รอยต่อ"
ประสิทธิภาพการประมวลผลระดับสูงเพื่อ Galaxy AI
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy เป็นขุมพลังสำหรับประสบการณ์ Galaxy AI ยุคใหม่บนสมาร์ตโฟนแบบจอพับรุ่นล่าสุดของ Samsung โดยสร้างขึ้นบน Qualcomm Oryon™ CPU ซึ่งเป็น CPU สำหรับอุปกรณ์พกพาที่เร็วที่สุดในโลก มอบสมรรถนะระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และการตอบสนองที่ยอดเยี่ยม พร้อมทั้งยังคงรักษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ในระดับโดดเด่น
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy รองรับประสบการณ์ AI แบบเรียลไทม์ที่ล้ำหน้ายิ่งขึ้น ตั้งแต่ขีดความสามารถด้านกล้องอัจฉริยะ การเล่นเกมที่มอบความสมจริงอย่างเต็มอิ่ม ไปจนถึงการเชื่อมต่อที่ได้รับการเสริมศักยภาพด้วย AI ช่วยให้การใช้งานและการโต้ตอบกับ Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 และ Galaxy Z Flip8 ทำได้อย่างรวดเร็ว ชาญฉลาด และถูกปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละรายยิ่งขึ้น
Personal AI มาถึงแล้ว
ในฐานะส่วนหนึ่งของประสบการณ์ Personal AI ที่พัฒนาในระดับกว้าง นาฬิกาจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยคอยรวบรวมสัญญาณและข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้สร้างประสบการณ์ที่มีความเฉพาะบุคคลและเข้าใจบริบทของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศที่เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างง่ายดาย เพื่อมอบการโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่องยิ่งขึ้น
Snapdragon Wear Elite ซึ่งประกาศเปิดตัวแล้วที่งาน Mobile World Congress (MWC) มาพร้อมเทคโนโลยีการผสานข้อมูลจากเซ็นเซอร์ขั้นสูง ประสิทธิภาพการประมวลผลระดับสูง และการเชื่อมต่อที่เหนือกว่าเพื่อเสริมศักยภาพให้ Samsung Galaxy Watch9 และ Samsung Galaxy Watch Ultra2 สามารถทำความเข้าใจบริบทของผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน พร้อมมอบข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพและคำแนะนำที่ปรับเฉพาะผู้ใช้แต่ละรายได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
แว่นตาอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย Snapdragon
Qualcomm Technologies, Samsung และ Google กำลังขยายความร่วมมือด้าน Android XR จากเดิมที่ครอบคลุมชุดอุปกรณ์สวมศีรษะ Galaxy XR ไปสู่แว่นตาอัจฉริยะ ซึ่งขับเคลื่อนด้วย Snapdragon AR1 Gen 1 ทั้งนี้ ภายในงาน Samsung Unpacked แบรนด์ Gentle Monster และ Warby Parker ได้เปิดตัวดีไซน์ใหม่เพิ่มเติมอีก 2 แบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันใหญ่ที่จะเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ โดยทั้งหมดสร้างบนแพลตฟอร์ม Snapdragon เพื่อมอบประสิทธิภาพที่จำเป็นเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เข้าใจบริบทผู้ใช้และให้ความช่วยเหลือได้ดียิ่งขึ้น การเพิ่มตัวเลือกดีไซน์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกระแสการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผลิตภัณฑ์แว่นตาอัจฉริยะ และเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานแว่นตาอัจฉริยะในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึงนี้
Snapdragon เป็นขุมพลังที่ขับเคลื่อน Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Watch9 และ Samsung Galaxy Watch Ultra2 ที่วางจำหน่ายทั่วโลก ส่วน Galaxy Z Flip8 ใช้แพลตฟอร์ม Snapdragon ในบางภูมิภาค
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SOURCE Qualcomm Technologies, Inc.
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