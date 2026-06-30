Quỹ HEMIN thuộc Anta Group công bố Báo cáo thường niên năm 2025; bệnh viện công cấp ba được tài trợ 2 tỷ nhân dân tệ sẽ đi vào hoạt động trong năm nay

JINJIANG, Trung Quốc, ngày 30 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, Quỹ HEMIN thuộc Anta Group đã công bố Báo cáo thường niên năm 2025. Kể từ khi được thành lập vào năm 2021 với khoản hiến tặng trị giá 10 tỷ nhân dân tệ từ gia đình sáng lập ANTA Group, Quỹ đã tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm gồm y tế, thể thao và giáo dục, cùng hoạt động chăm sóc cộng đồng. Tính đến cuối năm 2025, các khoản quyên góp lũy kế của Quỹ đã vượt 1,21 tỷ nhân dân tệ, trong đó riêng năm 2025, giá trị các khoản quyên góp đã vượt 560 triệu nhân dân tệ.

Trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực từ thiện cốt lõi của Quỹ, dự án nổi bật nhất là Bệnh viện Phúc Kiến (Cơ sở HEMIN), trực thuộc Bệnh viện Nhân dân số 6 Thượng Hải. Hiện tại, công tác xây dựng đã hoàn tất và bệnh viện dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2026. Được tài trợ toàn bộ bằng khoản hiến tặng trị giá 2 tỷ nhân dân tệ từ gia đình sáng lập ANTA, bệnh viện công phi lợi nhuận cấp ba hạng A này tọa lạc tại thị trấn Chendai, thành phố Jinjiang. Với vai trò là Trung tâm Y tế Khu vực Quốc gia chuyên về chấn thương chỉnh hình và điều trị chấn thương, bệnh viện được kỳ vọng sẽ phục vụ không chỉ tỉnh Phúc Kiến mà còn các quốc gia và khu vực tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Trong lĩnh vực giáo dục, Quỹ hỗ trợ các chương trình học bổng, nâng cao chất lượng giảng dạy và hỗ trợ sinh viên. Đến nay, Quỹ đã hỗ trợ hơn 1.500 sinh viên tiếp tục theo học đại học và phân bổ hơn 30 triệu nhân dân tệ cho các khoản hỗ trợ giáo dục. Trong hoạt động từ thiện thể thao, Quỹ đã hỗ trợ 534 vận động viên ưu tú trên toàn quốc trở lại thi đấu sau quá trình phục hồi chấn thương.

Trong hoạt động chăm sóc cộng đồng, Quỹ đã trao các khoản trợ cấp phúc lợi dành cho người cao tuổi trong 18 năm liên tiếp, với tổng giá trị hỗ trợ lũy kế vượt 60 triệu nhân dân tệ. Quỹ cũng tài trợ xây dựng "Trung tâm Chăm sóc Ruy băng Xanh Jinjiang", trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ có hệ thống dành cho các gia đình có trẻ tự kỷ tại Jinjiang.

Ghi nhận những thành tích nổi bật trong quản lý dự án, năng lực chuyên môn và uy tín đối với công chúng, Quỹ Hemin đã được trao danh hiệu cao nhất "Tổ chức xã hội 5A" vào tháng 12 năm 2025.

SOURCE Anta Group's HEMIN Foundation