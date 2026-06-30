HEMIN Foundation Milik Anta Group Terbitkan Laporan Tahunan 2025, Rumah Sakit Umum yang Didanai dari Donasi RMB 2 Miliar Siap Beroperasi pada Tahun Ini

Sektor kesehatan menjadi fokus utama dalam kegiatan filantropi HEMIN Foundation. Salah satu proyek terbesarnya adalah Shanghai Sixth People's Hospital, Fujian Hospital (HEMIN Campus) yang kini telah rampung dibangun dan dijadwalkan beroperasi sebelum akhir 2026. Rumah sakit umum nirlaba kelas tersier tersebut berlokasi di Kota Chendai, Jinjiang dan dibangun dengan dukungan dana abadi senilai RMB 2 miliar dari keluarga pendiri ANTA. Sebagai National Regional Medical Center yang berfokus pada layanan ortopedi dan penanganan trauma, rumah sakit ini akan melayani masyarakat Fujian sekaligus negara dan wilayah yang terlibat dalam Belt and Road Initiative.

Di bidang pendidikan, HEMIN Foundation mendukung berbagai program beasiswa, peningkatan kualitas pengajaran, dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Hingga kini, lebih dari 1.500 mahasiswa telah menerima dukungan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, sementara total bantuan pendidikan yang telah disalurkan yayasan ini kini melampaui RMB 30 juta. Di sektor olahraga, HEMIN Foundation membantu 534 atlet elite dari berbagai wilayah di Tiongkok untuk kembali berkompetisi setelah menjalani rehabilitasi cedera.

Komitmen sosial HEMIN Foundation juga diwujudkan melalui program kesejahteraan lansia yang telah berjalan selama 18 tahun berturut-turut dengan total dukungan lebih dari RMB 60 juta. Yayasan ini juga mendanai pembangunan Jinjiang Blue Ribbon Care Center, pusat layanan yang memberikan dukungan terpadu bagi keluarga dengan anak penyandang autisme di Jinjiang.

Atas kinerjanya dalam pengelolaan program, kapabilitas profesional, dan kepercayaan publik, HEMIN Foundation meraih predikat tertinggi sebagai "5A Social Organization" pada Desember 2025.

SOURCE Anta Group's HEMIN Foundation