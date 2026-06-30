HEMIN Foundation ในเครือ Anta Group เผยแพร่รายงานประจำปี 2568 เตรียมเปิดโรงพยาบาลรัฐระดับตติยภูมิภายในปีนี้ หลังทุ่มงบสนับสนุนถึง 2 พันล้านหยวน

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Anta Group's HEMIN Foundation

30 Jun, 2026, 09:03 CST

จิ้นเจียง, จีน, 30 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- วันนี้ มูลนิธิ HEMIN Foundation ในเครือ Anta Group ได้เปิดเผยรายงานประจำปี 2568 โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นในปี 2564 ด้วยเงินทุนประเดิมจำนวน 1 หมื่นล้านหยวนจากครอบครัวผู้ก่อตั้ง ANTA Group มูลนิธิฯ ได้มุ่งเน้นขับเคลื่อนงานใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ด้านสาธารณสุข กีฬาและการศึกษา และการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2568 มูลนิธิฯ มียอดเงินบริจาคสะสมรวมแล้วกว่า 1.21 พันล้านหยวน ซึ่งรวมถึงยอดเงินบริจาคเฉพาะในปี 2568 เพียงปีเดียวที่สูงถึงกว่า 560 ล้านหยวน

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สำหรับด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นหัวใจหลักของมูลนิธิฯ ในการดำเนินงานเพื่อสังคม มีโครงการที่โดดเด่นที่สุดคือ โรงพยาบาล Shanghai Sixth People's Hospital, Fujian Hospital (HEMIN Campus) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในสิ้นปี 2569 โดยโรงพยาบาลรัฐที่ไม่แสวงหากำไรระดับตติยภูมิขั้น Grade A แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่เมืองเฉินไต่ของจิ้นเจียง และได้รับเงินทุนสนับสนุนทั้งหมดจากครอบครัวผู้ก่อตั้ง ANTA เป็นจำนวนเงินถึง 2 พันล้านหยวน ในฐานะศูนย์การแพทย์ระดับภูมิภาคแห่งชาติที่เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะให้บริการแก่ประชาชนในมณฑลฝูเจี้ยนเท่านั้น แต่ยังพร้อมรองรับผู้ป่วยจากประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) อีกด้วย

ส่วนในด้านการศึกษา มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา โครงการพัฒนาครูผู้สอนดีเด่น และโครงการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา โดยที่ผ่านมาได้ช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรวมแล้วกว่า 1,500 ราย ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมอบทุนการศึกษาไปแล้วรวมมูลค่ากว่า 30 ล้านหยวน ขณะที่ด้านสาธารณประโยชน์เชิงกีฬา มูลนิธิฯ ได้ให้การดูแลและสนับสนุนนักกีฬาระดับแถวหน้าของประเทศจำนวน 534 ราย ในการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บเพื่อกลับคืนสู่สนามแข่ง

ในด้านการดูแลชุมชน มูลนิธิฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุติดต่อกันเป็นปีที่ 18 รวมเป็นยอดเงินสนับสนุนสะสมแล้วกว่า 60 ล้านหยวน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง "Jinjiang Blue Ribbon Care Center" เพื่อให้บริการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบแก่ครอบครัวที่มีเด็กออทิสติกในเมืองจิ้นเจียง

ด้วยผลงานอันโดดเด่นทั้งในด้านการบริหารจัดการโครงการ ศักยภาพการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ และความน่าเชื่อถือต่อสาธารณะ ส่งผลให้ Hemin Foundation ได้รับการรับรองให้เป็น "องค์กรทางสังคมระดับ 5A" ซึ่งเป็นขั้นสูงสุด เมื่อเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

SOURCE Anta Group's HEMIN Foundation

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