Yayasan HEMIN Anta Group Terbitkan Laporan Tahunan 2025; Hospital Awam Pengajian Tinggi yang Dibiayai Melalui Sumbangan RMB2 Bilion Dijadual Dibuka Tahun Ini

JINJIANG, China, 30 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini, Yayasan HEMIN Anta Group menerbitkan Laporan Tahunan 2025. Sejak ditubuhkan pada tahun 2021 dengan dana amanah berjumlah RMB10 bilion daripada keluarga pengasas ANTA Group, Yayasan itu memberi tumpuan kepada tiga bidang utama, iaitu penjagaan kesihatan, sukan dan pendidikan, serta kebajikan komuniti. Sehingga penghujung tahun 2025, jumlah sumbangan terkumpul telah melebihi RMB1.21 bilion, termasuk lebih daripada RMB560 juta yang disumbangkan sepanjang tahun 2025 sahaja.

Dalam bidang penjagaan kesihatan, yang merupakan fokus utama aktiviti kebajikan yayasan itu, projek paling menonjol ialah Hospital Rakyat Keenam Shanghai, Hospital Fujian (Kampus HEMIN). Pembinaannya kini telah siap dan hospital tersebut dijangka mula beroperasi menjelang penghujung tahun 2026. Dibiayai sepenuhnya melalui dana amanah berjumlah RMB2 bilion daripada keluarga pengasas ANTA, hospital tertier Gred A awam bukan berasaskan keuntungan itu terletak di Pekan Chendai, Bandar Jinjiang. Sebagai Pusat Perubatan Serantau Kebangsaan yang mengkhusus dalam bidang ortopedik dan rawatan trauma, hospital tersebut dijangka memberi perkhidmatan bukan sahaja kepada Wilayah Fujian, malah juga negara dan wilayah yang menyertai Inisiatif Jalur dan Jalan.

Dalam bidang pendidikan, Yayasan itu menyokong program biasiswa, kecemerlangan pengajaran dan bantuan kepada pelajar. Sehingga kini, ia telah membantu lebih daripada 1,500 pelajar universiti melanjutkan pengajian tinggi serta menyalurkan lebih daripada RMB30 juta dalam bentuk geran pendidikan. Dalam bidang kebajikan sukan pula, ia telah membantu 534 atlet elit di seluruh negara kembali bertanding selepas menjalani pemulihan kecederaan.

Dalam aspek kebajikan komuniti, Yayasan itu telah menyalurkan bantuan kebajikan warga emas selama 18 tahun berturut-turut, dengan jumlah sokongan terkumpul melebihi RMB60 juta. Yayasan itu juga membiayai pembinaan "Jinjiang Blue Ribbon Care Center", yang menyediakan perkhidmatan sokongan secara sistematik kepada keluarga kanak-kanak autisme di Jinjiang.

Sebagai pengiktirafan terhadap prestasi cemerlangnya dalam pengurusan projek, keupayaan profesional dan kredibiliti awam, Yayasan Hemin telah dianugerahkan pengiktirafan tertinggi sebagai "5A Social Organization" pada Disember 2025.

SOURCE Anta Group's HEMIN Foundation