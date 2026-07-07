Rainbowco mở rộng năng lực sản xuất nền móng điện gió ngoài khơi dựa trên kinh nghiệm triển khai và bàn giao trên toàn cầu

QIDONG, Trung Quốc, ngày 7 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd. (ROC), công ty con do Rainbowco Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. (RHI) (SZSE: 002483) sở hữu 100% vốn, tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện gió ngoài khơi thông qua năng lực sản xuất quy mô lớn, kinh nghiệm triển khai và bàn giao dự án sâu rộng cùng năng lực cung cấp dịch vụ trên phạm vi toàn cầu. Công ty cam kết hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành điện gió ngoài khơi toàn cầu bằng các giải pháp nền móng đáng tin cậy.

Được thành lập vào năm 2011 tại Khu Công nghiệp Hàng hải Qidong, tỉnh Giang Tô, ROC đã phát triển thành một trong những cơ sở sản xuất hàng đầu của Trung Quốc trong các lĩnh vực điện gió ngoài khơi, đóng tàu và thiết bị công trình hàng hải.

Công ty vận hành một cơ sở sản xuất chuyên biệt có diện tích khoảng 500.000 mét vuông, với 800 mét dọc bờ sông Dương Tử. Với hệ thống cơ sở hạ tầng tích hợp phục vụ các công đoạn gia công, lắp ráp, kiểm tra, sơn phủ và logistics siêu trường siêu trọng, ROC có khả năng sản xuất và bàn giao các nền móng điện gió ngoài khơi một cách hiệu quả, nhất quán và trên quy mô lớn.

Là đơn vị kinh doanh chủ lực trong mảng sản xuất thiết bị cao cấp của RHI, ROC chuyên chế tạo thiết bị điện gió ngoài khơi và thiết bị công trình hàng hải. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm tàu công trình ngoài khơi, móng cọc đơn, móng jacket cùng các kết cấu thứ cấp liên quan, phục vụ các dự án điện gió ngoài khơi ở cả vùng ven bờ và vùng nước sâu.

Trong những năm qua, ROC đã bàn giao gần 800 móng cọc đơn điện gió ngoài khơi cùng các bộ kết cấu thép thứ cấp hoàn chỉnh cho các dự án tại Trung Quốc và thị trường quốc tế. Công ty cũng tham gia chế tạo nhiều công trình kỹ thuật ngoài khơi mang tính dấu mốc, bao gồm Huadian 1001, tàu lắp đặt điện gió ngoài khơi đầu tiên của Trung Quốc; tàu cẩu hạng nặng 4.000 tấn của IHC; nền tảng lắp đặt điện gió ngoài khơi Huadian Wenqiang 600 tấn; và tàu vận hành, bảo trì điện gió ngoài khơi Dolphin 01. Những dự án này tiếp tục củng cố năng lực chuyên môn của ROC trong lĩnh vực sản xuất thiết bị công trình ngoài khơi quy mô lớn.

Tận dụng mạng lưới sản xuất và dịch vụ toàn cầu của RHI, ROC được hưởng lợi từ năm cơ sở sản xuất cùng gần 30 địa điểm dịch vụ địa phương hóa trên khắp sáu châu lục. Hoạt động kinh doanh của công ty hiện trải rộng tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, cung cấp cho khách hàng quốc tế các giải pháp tích hợp trải dài từ hỗ trợ dự án, sản xuất thiết bị đến bàn giao dự án.

Trong thời gian tới, ROC sẽ tiếp tục nâng cao năng lực đổi mới công nghệ, năng lực sản xuất và khả năng triển khai, bàn giao các dự án quốc tế. Phối hợp chặt chẽ với các đối tác trên toàn cầu, công ty tiếp tục cam kết hỗ trợ sự phát triển liên tục của ngành điện gió ngoài khơi và đóng góp vào quá trình chuyển dịch toàn cầu hướng tới một tương lai năng lượng sạch hơn và bền vững hơn.

SOURCE Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd.