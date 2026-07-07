Rainbowco รุกตลาดฐานรากกังหันลมนอกชายฝั่ง ชูศักยภาพและประสบการณ์ความสำเร็จในระดับสากล

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Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd.

07 Jul, 2026, 21:01 CST

ฉีตง, จีน, 7 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd. (ROC) ในเครือ Rainbowco Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. (RHI) (SZSE: 002483) ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์กังหันลมนอกชายฝั่ง ด้วยศักยภาพการผลิตในสเกลใหญ่ ประสบการณ์ความสำเร็จในการส่งมอบโครงการที่แพร่หลาย และขีดความสามารถในการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วโลก โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมพลังงานลมนอกชายฝั่งเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล ด้วยโซลูชันโครงสร้างฐานรากที่มั่นคงและเชื่อถือได้

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ROC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ณ นิคมอุตสาหกรรมทางทะเลฉีตง (Qidong Marine Industrial Park) ในมณฑลเจียงซู โดยได้พัฒนาและเติบโตจนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของประเทศจีน ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานลมนอกชายฝั่ง การต่อเรือ และอุปกรณ์วิศวกรรมทางทะเล

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานการผลิตเฉพาะทางที่มีพื้นที่รวมประมาณ 500,000 ตารางเมตร ทั้งยังมีพื้นที่ติดแม่น้ำแยงซียาวขนานไปถึง 800 เมตร ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต ประกอบโครงสร้าง ตรวจสอบ พ่นเคลือบ ไปจนถึงระบบโลจิสติกส์สำหรับขนย้ายวัตถุขนาดใหญ่พิเศษ ส่งผลให้ ROC ส่งมอบโครงสร้างฐานกังหันลมนอกชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานที่สม่ำเสมอ และรองรับสเกลใหญ่ได้

ROC ในฐานะหน่วยธุรกิจหลักในกลุ่มการผลิตอุปกรณ์ขั้นสูงของ RHI มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการผลิตอุปกรณ์วิศวกรรมทางทะเลและพลังงานลมนอกชายฝั่ง โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่เรือที่ใช้ในงานนอกชายฝั่ง ฐานรากเสาเดี่ยว ฐานรากโครงถัก รวมถึงโครงสร้างส่วนรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบโจทย์โครงการพลังงานลมทั้งในบริเวณใกล้ชายฝั่งและในพื้นที่น้ำลึก

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ROC ได้ส่งมอบฐานรากเสาเดี่ยวสำหรับโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งไปแล้วเกือบ 800 ชุด พร้อมโครงสร้างเหล็กส่วนรองแบบครบวงจร ให้แก่โครงการต่าง ๆ ทั้งในจีนและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการก่อสร้างสินทรัพย์วิศวกรรมทางทะเลครั้งสำคัญอีกหลายโครงการ อาทิ Huadian 1001 ซึ่งเป็นเรือติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งลำแรกของจีน, เรือเครนยกหนักขนาด 4,000 ตันของ IHC, แพลตฟอร์มติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งขนาด 600 ตัน Huadian Wenqiang รวมถึงเรือปฏิบัติการและบำรุงรักษา Dolphin 01 สำหรับงานกังหันลมนอกชายฝั่ง ซึ่งความสำเร็จจากโครงการเหล่านี้ได้ช่วยยกระดับความเชี่ยวชาญของ ROC ในการผลิตอุปกรณ์วิศวกรรมนอกชายฝั่งในสเกลใหญ่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ROC อาศัยเครือข่ายการผลิตและการบริการระดับโลกของ RHI เพื่อคว้าประโยชน์จากฐานการผลิต 5 แห่ง และจุดบริการในพื้นที่เกือบ 30 แห่ง ครอบคลุม 6 ทวีปทั่วโลก ปัจจุบันขอบข่ายธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค พร้อมส่งมอบโซลูชันแบบครบวงจรให้ลูกค้าทั่วโลก ตั้งแต่การสนับสนุนโครงการ การผลิตอุปกรณ์ ไปจนถึงขั้นตอนการส่งมอบในท้ายที่สุด

สำหรับก้าวต่อไปในอนาคต ROC ยังคงมุ่งมั่นยกระดับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ศักยภาพการผลิต ตลอดจนขีดความสามารถในการส่งมอบงานในระดับสากล พร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนวงการพลังงานลมนอกชายฝั่งให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านของโลกไปสู่อนาคตพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนยิ่งขึ้น

SOURCE Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd.

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