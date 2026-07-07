Rainbowco renforce ses capacités dans le domaine des fondations pour éoliennes en mer grâce à son expérience éprouvée en matière de livraisons à l'échelle mondiale

QIDONG, Chine, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd. (ROC), filiale à 100 % de Rainbowco Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. (RHI) (SZSE : 002483) continue de renforcer sa position dans le secteur de la fabrication d'équipements pour l'éolien offshore grâce à ses capacités de production à grande échelle, à sa vaste expérience dans la réalisation de projets et à son réseau mondial de services. L'entreprise s'engage à soutenir la croissance durable du secteur éolien offshore mondial en proposant des solutions de fondations pour l'éolien offshore.

Fondée en 2011 dans le parc industriel maritime de Qidong, dans la province du Jiangsu, la société ROC est devenue l'un des principaux pôles de production chinois dans les domaines de l'éolien offshore, de la construction navale et des équipements d'ingénierie maritime.

L'entreprise dispose d'un site de production spécialisé d'une superficie d'environ 500 000 mètres carrés, avec 800 mètres de front de mer sur le fleuve Yangtsé. Grâce à ses installations intégrées de fabrication, d'assemblage, d'inspection, de revêtement et de logistique pour le transport de charges lourdes, ROC est en mesure de fournir des fondations pour éoliennes en mer de manière efficace, constante et à grande échelle.

En tant qu'unité opérationnelle clé du segment de fabrication d'équipements haut de gamme de RHI, ROC est spécialisée dans la fabrication d'équipements destinés à l'éolien offshore et à l'ingénierie maritime. Sa gamme de produits comprend des navires offshore, des fondations à monopile, des fondations de type « jacket » et des structures secondaires associées, destinées à des projets éoliens offshore tant en eaux peu profondes qu'en eaux profondes.

Au fil des ans, ROC a livré près de 800 monopiles éoliens offshore ainsi que des structures secondaires en acier complètes pour des projets en Chine et à l'étranger. La société a également participé à la construction de plusieurs installations d'ingénierie offshore emblématiques, notamment le Huadian 1001, premier navire d'installation éolienne offshore de Chine ; le navire de transport de charges lourdes de 4 000 tonnes d'IHC ; la plate-forme d'installation éolienne offshore Huadian Wenqiang de 600 tonnes ; et le navire d'exploitation et de maintenance éolienne offshore Dolphin 01. Ces projets ont encore renforcé l'expertise de ROC dans la fabrication d'équipements d'ingénierie offshore à grande échelle.

Grâce au réseau mondial de production et de services de RHI, ROC dispose de cinq sites de production et de près de 30 centres de service locaux répartis sur six continents. Ses activités s'étendent désormais à plus de 50 pays et régions, offrant à ses clients internationaux des solutions intégrées allant de la gestion de projets à la fabrication d'équipements, en passant par la livraison finale.

À l'avenir, ROC continuera à renforcer son innovation technologique, ses capacités de production et ses capacités de livraison à l'international. En étroite collaboration avec ses partenaires internationaux, l'entreprise reste déterminée à soutenir la croissance continue de l'énergie éolienne offshore et à contribuer à la transition mondiale vers un avenir énergétique plus propre et plus durable.