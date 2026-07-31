Sau khi thâm nhập thị trường, bước tiếp theo là gì?

Diễn đàn Kinh tế Đất liền - Biển 2026 tập trung vào chiến lược địa phương hóa

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 31 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bản tin từ iChongqing:

Diễn đàn Kinh tế Đất liền - Biển 2026 đã thu hút gần 200 đại diện đến từ chính phủ, doanh nghiệp, giới tài chính, các viện nghiên cứu và cơ quan truyền thông của Trung Quốc và Malaysia đến Kuala Lumpur vào ngày 30 tháng 7 để thảo luận về các chủ đề nâng cấp công nghiệp dựa trên AI, đầu tư xuyên biên giới, nội dung số và toàn cầu hóa doanh nghiệp. Sự kiện đã được Sin Chew Daily, Together Media và các cơ quan truyền thông khác đưa tin.

YB Senator Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed, Deputy President of Senate in the Parliament of Malaysia, delivers opening remarks. (Photo/WCICO)

Dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Thông tin Chính quyền Nhân dân thành phố Trùng Khánh và do Tổ chức Truyền thông Quốc tế Miền Tây (WCICO) tổ chức, diễn đàn đã thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, Hành lang Thương mại Đất liền - Biển Quốc tế mới (ILSTC), và mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Trùng Khánh, Malaysia và các quốc gia ASEAN trên các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, tài chính và giao lưu văn hóa.

Thượng nghị sĩ Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed, Phó Chủ tịch Thượng viện thuộc Quốc hội Malaysia, cho biết Malaysia và khu vực miền Tây Trung Quốc đang cùng phát triển một hành lang công nghệ và thương mại trong bối cảnh thương mại Châu Á được tái định hình bởi kết nối hạ tầng và công nghệ số. ILSTC đã rút ngắn thời gian vận chuyển giữa miền Tây Trung Quốc và các cảng ở Đông Nam Á từ vài tuần xuống chỉ còn vài ngày, trong khi AI đang nâng cao hiệu quả hoạt động logistics, thông quan, quản lý tuân thủ và phân bổ vốn.

Dato' Andrew Goh Boon Kim, Phó Chủ tịch Liên đoàn các nhà sản xuất Malaysia, nhấn mạnh AI có khả năng nâng cao khả năng theo dõi toàn diện và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Trong khi đó, Giáo sư Chee Seng Chan thuộc Đại học Malaya nhấn mạnh rằng AI chỉ có thể tạo ra giá trị kinh tế thực sự khi được địa phương hóa phù hợp với điều kiện của từng thị trường. Làm rõ hơn vai trò hỗ trợ của các thể chế trong quá trình chuyển đổi số này, Encik Ir. Wan Murdani Wan Mohamad thuộc Tổng công ty Kinh tế số Malaysia đã giới thiệu chiến lược "Malaysia AI" mới triển khai, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp Trung Quốc tận dụng Malaysia làm trung tâm khu vực.

WCICO và Center for Advanced Studies & Research (CASR) đã ra mắt Văn phòng Bridging News tại Kuala Lumpur và công bố báo cáo chung về cách thức Trùng Khánh và Malaysia có thể địa phương hóa sâu rộng hơn và cùng nhau mở rộng tại các thị trường của ASEAN.

Trình bày báo cáo, Nhà nghiên cứu cao cấp, Tiến sĩ Chang Peng Kee cho biết sản xuất địa phương hoá và xây dựng thương hiệu là chìa khoá cho tăng trưởng dài hạn tại ASEAN. "Chúng tôi không chỉ dừng chân tại Malaysia; chúng tôi còn bén rễ tại quốc gia này", ông Chang nói.

Các phiên thảo luận về di chuyển thông minh, nội dung số và toàn cầu hóa đã củng cố thông điệp đó. Lee Heng Guie, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc tham gia chuỗi cung ứng của Malaysia, phát triển các nhà cung cấp địa phương và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn thông qua việc làm và chuyển giao công nghệ.

SOURCE iChongqing