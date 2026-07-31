Setelah Memasuki Pasaran, Apa Langkah Seterusnya?

Forum Ekonomi Darat-Laut 2026 Tangani Isu Penyetempatan

KUALA LUMPUR, Malaysia, 31 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Laporan berita daripada iChongqing:

Forum Ekonomi Darat-Laut 2026 menghimpunkan hampir 200 wakil kerajaan, perniagaan, kewangan, kumpulan pemikir dan media dari China dan Malaysia di Kuala Lumpur pada 30 Julai bagi membincangkan peningkatan industri berkuasa AI, pelaburan rentas sempadan, kandungan digital dan globalisasi korporat. Acara itu mendapat liputan daripada Sin Chew Daily, Together Media dan outlet media lain.

YB Senator Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed, Deputy President of Senate in the Parliament of Malaysia, delivers opening remarks. (Photo/WCICO)

Dibimbing oleh Pejabat Penerangan Kerajaan Rakyat Perbandaran Chongqing dan dianjurkan oleh Western International Communication Organization (WCICO), forum tersebut mendorong kerjasama kecerdasan buatan, New International Land-Sea Trade Corridor (ILSTC) serta hubungan yang lebih erat antara Chongqing, Malaysia dan negara-negara ASEAN lain dalam bidang industri, teknologi, kewangan dan pertukaran budaya.

YB Senator Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara, Parlimen Malaysia, berkata Malaysia dan China Barat sedang bersama-sama membangunkan koridor teknologi dan perdagangan ketika perdagangan Asia dibentuk semula oleh ketersambungan fizikal dan teknologi digital. ILSTC telah memendekkan tempoh transit antara China Barat dan pelabuhan Asia Tenggara daripada beberapa minggu kepada beberapa hari, manakala AI meningkatkan kecekapan logistik, pelepasan kastam, pengurusan pematuhan dan peruntukan modal.

Dato' Andrew Goh Boon Kim, Timbalan Presiden Federation of Malaysian Manufacturing, mengetengahkan keupayaan AI untuk meningkatkan keterlihatan dan daya tahan rantaian bekalan, manakala Prof. Chee Seng Chan, Universiti Malaya menegaskan bahawa AI hanya mewujudkan nilai ekonomi sebenar menerusi penyesuaian setempat. Dalam mengetengahkan sokongan institusi terhadap peralihan digital ini, Encik Ir. Wan Murdani Wan Mohamad daripada Malaysia Digital Economy Corporation memperkenalkan strategi "Malaysia AI" yang baru dilancarkan, sambil mengundang syarikat Cina untuk memanfaatkan Malaysia sebagai hab serantau.

WCICO dan Center for Advanced Studies & Research melancarkan Bridging News Kuala Lumpur Station serta menerbitkan laporan bersama mengenai bagaimana Chongqing dan Malaysia dapat memperdalam penyetempatan dan bersama-sama memperluas kehadiran di pasaran ASEAN.

Ketika membentangkan laporan itu, Penyelidik Kanan Dr. Chang Peng Kee berkata pengeluaran setempat dan pembangunan jenama merupakan kunci kepada pertumbuhan jangka panjang di ASEAN. "Kami bukan sekadar memasuki Malaysia; kami bertapak kukuh bersama-sama dengannya," kata Chang.

Panel bagi mobiliti pintar, kandungan digital dan globalisasi turut memperkukuh mesej tersebut. Pengarah Eksekutif Socio-Economic Research Centre, Lee Heng Guie, menggesa pelabur Cina untuk menyertai rantaian bekalan Malaysia, membangunkan pembekal tempatan dan membina perkongsian jangka panjang menerusi pewujudan pekerjaan serta pemindahan teknologi.

SOURCE iChongqing