Land-Sea Economic Forum 2026 ชูความร่วมมือจีน-มาเลเซีย หยั่งรากธุรกิจในตลาดอาเซียน
News provided byiChongqing
31 Jul, 2026, 23:45 CST
ตอบโจทย์สำคัญว่า หลังจากเข้าสู่ตลาดแล้ว ก้าวต่อไปของธุรกิจควรเป็นอย่างไร
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 31 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- รายงานข่าวจาก iChongqing:
การประชุม Land-Sea Economic Forum 2026 จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการเงิน สถาบันคลังสมอง และสื่อมวลชนจากจีนและมาเลเซียเกือบ 200 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การยกระดับอุตสาหกรรมด้วย AI การลงทุนข้ามพรมแดน คอนเทนต์ดิจิทัล และการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก โดยความเคลื่อนไหวภายในงานมีการรายงานข่าวโดยสื่อหลายสำนัก เช่น Sin Chew Daily และ Together Media เป็นต้น
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของสำนักสารสนเทศของรัฐบาลประชาชนเทศบาลนครฉงชิ่ง และจัดโดย Western International Communication Organization (WCICO) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน AI รวมถึงพัฒนาโครงการระเบียงการค้าเชื่อมทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่ (ILSTC) ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนครฉงชิ่ง ประเทศมาเลเซีย และชาติสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี การเงิน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
YB Senator Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed รองประธานวุฒิสภาแห่งรัฐสภามาเลเซีย กล่าวว่า มาเลเซียและจีนตะวันตกกำลังร่วมกันพัฒนาระเบียงการค้าและเทคโนโลยี ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของการค้าในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ILSTC ช่วยลดระยะเวลาการขนส่งระหว่างจีนตะวันตกกับท่าเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่วัน ขณะเดียวกัน AI ก็ช่วยยกระดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ การดำเนินพิธีการศุลกากร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการจัดสรรเงินทุน
Dato' Andrew Goh Boon Kim รองประธาน Federation of Malaysian Manufacturing ได้กล่าวถึงศักยภาพของ AI ในการเพิ่มความโปร่งใสและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ Prof. Chee Seng Chan จาก University of Malaya เน้นย้ำว่า AI จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ Encik Ir. Wan Murdani Wan Mohamad จาก Malaysia Digital Economy Corporation ได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ "Malaysia AI" เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล พร้อมเชิญชวนบริษัทจากจีนให้ใช้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค
ภายในงานนี้ WCICO และ Center for Advanced Studies & Research ได้ร่วมกันเปิดตัว Bridging News Kuala Lumpur Station และร่วมกันเผยแพร่รายงานว่าด้วยแนวทางที่นครฉงชิ่งและมาเลเซียจะสามารถยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น และร่วมกันขยายธุรกิจในตลาดอาเซียน
Dr. Chang Peng Kee นักวิจัยอาวุโสผู้นำเสนอรายงานฉบับดังกล่าว กล่าวว่า การผลิตและการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นคือกุญแจสำคัญสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอาเซียน พร้อมกล่าวว่า "เราไม่ได้เพียงเข้ามาในมาเลเซีย แต่เราหยั่งรากลึกและเติบโตไปพร้อมกับมาเลเซีย"
การเสวนาหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ การเดินทางอัจฉริยะ คอนเทนต์ดิจิทัล และการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก ต่างตอกย้ำแนวคิดข้างต้น โดย Lee Heng Guie กรรมการบริหารของ Socio-Economic Research Centre ได้เชิญชวนให้นักลงทุนจากจีนเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของมาเลเซีย รวมทั้งพัฒนาซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น ตลอดจนสร้างความร่วมมือระยะยาวผ่านการสร้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
SOURCE iChongqing
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