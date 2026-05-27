SEABW 2026 Khép Lại Tại Bangkok Khi Tài Sản Số Đông Nam Á Chuyển Từ Giai Đoạn Thử Nghiệm Sang Ứng Dụng Ở Cấp Độ Định Chế

SEC Thái Lan và EKRAF Indonesia đưa cơ quan quản lý của hai quốc gia lên cùng một sân khấu

SCBX, Bitkub và Ascend Bit tham gia cùng Circle, Tether và Solana Foundation tại Bangkok

Chương trình kéo dài hai ngày tại ICONSIAM Hall song song với các phiên thảo luận kín và AI Hackathon

BANGKOK, ngày 27 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Southeast Asia Blockchain Week 2026 (SEABW 2026), được đồng tổ chức bởi quỹ đầu tư Web3 toàn cầu Hashed (CEO Simon Seojoon Kim) và ShardLab (CEO Hojin Kim), đã chính thức khép lại sau hai ngày diễn ra tại ICONSIAM Hall, Bangkok. Sự kiện quy tụ các cơ quan quản lý từ Thái Lan và Indonesia, lãnh đạo của SCBX, Bitkub và Ascend Bit, cùng các công ty toàn cầu như Circle, Tether và Solana Foundation — đánh dấu bước chuyển của Đông Nam Á từ giai đoạn thử nghiệm sang áp dụng tài sản số ở cấp độ định chế.

SEABW 2026 khép lại tại Bangkok khi các tài sản kỹ thuật số ở Đông Nam Á chuyển từ thí điểm sang tiếp nhận chính thức

Chương trình được xây dựng xoay quanh năm chủ đề chính: Regulatory Frontier; Institutional Verticalization and the Great Convergence; RWA 2.0 and the Industrialization of Tokenization; Agentic Economy; và Base Layer Imperative. Cấu trúc chương trình đã khẳng định Đông Nam Á không còn là một thị trường mới nổi ở vùng ngoại vi, mà đang trở thành khu vực nơi việc ứng dụng Web3 toàn cầu được thử nghiệm và triển khai trong thực tế.

Mảng chính sách của sự kiện được dẫn dắt bởi Butree Vangsirirungruang, Giám đốc Bộ phận Chính sách Tài sản Số thuộc SEC Thái Lan; Hiệp hội Tài sản Số Thái Lan (TDA); cùng Muhammad Neil El Himam, Phó phụ trách Sáng tạo Kỹ thuật số và Công nghệ thuộc Bộ Kinh tế Sáng tạo Indonesia (EKRAF). Việc đưa hai thị trường lớn nhất Đông Nam Á lên cùng một sân khấu được xem là một trong những kết quả nổi bật nhất của sự kiện năm nay.

Đại diện ngành công nghiệp Thái Lan bao gồm Kaweewut Temphuwapat (CIO, SCBX / CEO, SCB 10X), Atthakrit Chimplapibul (đồng sáng lập Bitkub), và Apinand Dabpetch (MD, Ascend Bit — công ty blockchain trực thuộc True Money của CP Group), đã thảo luận về quá trình chuyển đổi số của hạ tầng tài chính Thái Lan. Họ tham gia cùng David Katz, Phó Chủ tịch Chiến lược và Chính sách Công khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Circle, cùng các lãnh đạo khu vực của Tether là Ploy Boonyavee và Eddy Christian Ng, bên cạnh StraitsX, Ripple, BitGo, Anchorage Digital, Canton, Avalanche, Solana Foundation, Xapo Bank, Token X và AWS — bao phủ các lĩnh vực lưu ký, thanh toán, tokenization và AI.

Bên cạnh sân khấu chính, SEABW 2026 còn tổ chức bốn phiên roundtable kín xoay quanh tokenization và settlement cho RWA, đưa các sản phẩm tokenized ra thị trường, ứng dụng AI và Web3 trong tổ chức định chế, cũng như hoạt động settlement bằng stablecoin. Chương trình cũng tạo khác biệt so với mô hình hội nghị truyền thống thông qua màn trình diễn của nhóm nhạc K-pop tripleS do Modhaus vận hành, nơi người nắm giữ NFT có thể bỏ phiếu cho các quyết định của nhóm thông qua hệ thống quản trị on-chain dành cho fan — minh chứng cho sự hội tụ giữa văn hóa số và Web3 tại châu Á.

SEABW 2026 đồng thời tổ chức SEABW AI Hackathon, một chương trình dành cho builder với chủ đề "Solve a real-world problem around you with AI". Có tổng cộng 92 đội thi đến từ Đông Nam Á và nhiều khu vực khác tham gia tranh tài. Giải thưởng lớn thuộc về BEBRIDGE với dự án RWANDA. RWANDA là hệ thống xếp hạng ứng dụng AI nhằm phân tích các báo cáo kiểm toán RWA và đánh giá mức độ đáng tin cậy của từng token, giúp nhà đầu tư cá nhân đánh giá trước rủi ro de-pegging.

Các nhà tài trợ của sự kiện trải dài trên toàn bộ hệ sinh thái định chế. Từ phía địa phương có SCBX, SCB 10X và InnovestX, cùng các sàn giao dịch Bitkub và Bitazza Thailand, và nền tảng tokenization Token X. Các đối tác toàn cầu bao gồm Tether, Solana Foundation, Xapo Bank, AWS, SOOHO.IO, AriqoX, Tiger Research và StayGold.

Ông Ruam Siratanapanta, Trưởng bộ phận Kinh doanh Tài sản Số tại SCBX, cho biết:

"SCBX tự hào tiếp tục đồng hành cùng Southeast Asia Blockchain Week với Hashed và ShardLab. Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn mới của việc ứng dụng tài sản số, nơi hạ tầng, quy định và tiện ích thực tiễn bắt đầu hội tụ — và SEABW đã trở thành nền tảng quan trọng dành cho các builder, tổ chức và nhà hoạch định chính sách đang định hình tương lai đó."

Ông Hojin Kim, CEO của ShardLab, chia sẻ:

"Rất ít thị trường mà sự rõ ràng về quy định và động lực từ các định chế lại cùng trưởng thành trong cùng một thời điểm. Bangkok đang nằm chính xác tại giao điểm đó. Khi tài sản số và AI hội tụ thành một nền kinh tế agentic duy nhất, nhiệm vụ của chúng tôi là đưa cơ quan quản lý, các tổ chức và builder vào cùng một không gian — để giai đoạn phát triển tiếp theo của khu vực được định hình thông qua đối thoại, thay vì hoạt động tách biệt."

