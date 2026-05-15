Bangkok Thu Hút Các Cơ Quan Quản Lý, Những Ông Lớn Stablecoin và K-Pop Đến Với Southeast Asia Blockchain Week

BANGKOK, ngày 15 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Các quan chức cấp cao từ Thái Lan và Indonesia sẽ cùng quy tụ với lãnh đạo của SCBX, Bitkub, Circle, Tether và Ascend Bit — đơn vị blockchain thuộc CP Group của Thái Lan — tại Southeast Asia Blockchain Week 2026 (SEABW 2026), diễn ra từ ngày 20-21/5 tại ICONSIAM Hall, Bangkok. Sự kiện được tổ chức bởi Hashed và ShardLab, liên doanh nghiên cứu và đổi mới Web3 của Hashed và SCBX, trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang nổi lên như trung tâm của làn sóng ứng dụng Web3 toàn cầu tiếp theo.

Khi Đông Nam Á trở thành một trong những thị trường tài sản số được theo dõi sát sao nhất thế giới, SEABW 2026 biến Bangkok thành điểm gặp gỡ của các nhà lãnh đạo khu vực công và tư nhân — những người đang định hình cách công nghệ này được ứng dụng vào thực tế.

Chương trình chính sách sẽ đóng vai trò trọng tâm của sự kiện. Từ phía Thái Lan, đại diện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) cùng Hiệp hội Tài sản số Thái Lan (TDA) sẽ chia sẻ cách quốc gia chủ nhà tiếp cận đổi mới số, cải cách quy định và phát triển hệ sinh thái dài hạn. Từ Indonesia, ông Muhammad Neil El Himam, Phó phụ trách Sáng tạo số và Công nghệ sáng tạo tại Bộ Kinh tế Sáng tạo/Cơ quan Kinh tế Sáng tạo (EKRAF), sẽ mang đến góc nhìn từ một quốc gia có nền kinh tế số ngày càng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Điều này tạo nên một diễn đàn hiếm có, phản ánh cách các thị trường lớn nhất Đông Nam Á nhìn nhận Web3 — một cuộc đối thoại hiện đang được thúc đẩy bởi chính phủ, cơ quan quản lý, ngành công nghiệp và giới chính trị.

Ngành công nghiệp Thái Lan sẽ được đại diện bởi Kaweewut Temphuwapat, Chief Innovation Officer của SCBX đồng thời là Chief Executive Officer của SCB 10X, cùng Atthakrit Chimplapibul, đồng sáng lập Bitkub. Họ sẽ tham gia cùng Apinand Dabpetch, Group Head of Wallet and Growth tại True Money và Managing Director của Ascend Bit — đơn vị blockchain thuộc Ascend Group, công ty con của CP Group vận hành True Money.

Ba tổ chức này lần lượt đại diện cho một tập đoàn tài chính lớn đang thúc đẩy đổi mới quy mô lớn, một sàn giao dịch tài sản số nội địa đã góp phần đưa loại tài sản này trở nên phổ biến tại Thái Lan, và doanh nghiệp blockchain thuộc một trong những nền tảng fintech tiêu dùng lớn nhất nước này. Sự tham gia của họ giúp SEABW 2026 gắn liền với hạ tầng tài chính đang phát triển của Thái Lan cũng như vai trò ngày càng lớn của quốc gia này trong nền kinh tế tài sản số khu vực.

Sự hiện diện mạnh mẽ từ địa phương còn được bổ sung bởi dàn diễn giả khu vực và quốc tế phù hợp với chủ đề chính của năm nay. David Katz từ Circle sẽ chia sẻ góc nhìn chính sách và chiến lược dành cho tài sản số được quản lý cùng USDC tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đại diện khu vực của Tether, Ploy Boonyavee và Eddy Christian Ng, sẽ thảo luận về vai trò ngày càng mở rộng của stablecoin trong thanh toán, tiếp cận thị trường và giao dịch xuyên biên giới tại Đông Nam Á.

Ngoài ra còn có sự tham gia của StraitsX, Ripple, BitGo, Anchorage Digital, Canton, Avalanche, Solana Foundation, Xapo Bank, Token X và AWS, với các chủ đề xoay quanh AI, hạ tầng thanh toán, lưu ký tài sản cho tổ chức, tokenization và triển khai thực tế. Toàn bộ chương trình phản ánh xu hướng thị trường đang hướng tới các trường hợp ứng dụng thực tiễn hơn, sự tham gia mạnh mẽ hơn từ các tổ chức và mức độ tích hợp sâu hơn giữa tài chính on-chain với hệ thống tài chính truyền thống.

Bên cạnh sân khấu chính, các phiên roundtable được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ tạo không gian cho những cuộc trao đổi chuyên sâu hơn về các thách thức và cơ hội ứng dụng công nghệ trong khu vực, mang lại định hướng chiến lược và thực tiễn triển khai rõ nét hơn.

Sự kiện cũng tạo điểm khác biệt so với các hội nghị thông thường với màn trình diễn của nhóm K-pop tripleS. Được vận hành bởi Modhaus, tripleS xây dựng hệ thống quản trị người hâm mộ dựa trên blockchain, nơi người nắm giữ NFT có thể bỏ phiếu cho các quyết định của nhóm. Điều này cho thấy sự hội tụ ngày càng rõ nét giữa văn hóa số, fandom, giải trí và công nghệ tại châu Á.

"Đông Nam Á đang ở thời điểm bước ngoặt của tài chính số, và Bangkok là nơi cuộc đối thoại đó đang diễn ra. SEABW 2026 phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng chương tiếp theo của công nghệ tài chính sẽ được xây dựng dựa trên sự hợp tác cởi mở giữa các cơ quan quản lý, nhà đổi mới và tổ chức trên toàn khu vực — và SCBX tự hào khi được đứng ở vị trí trung tâm của sự chuyển đổi này," ông Kaweewut Temphuwapat, Chief Innovation Officer của SCBX và Chief Executive Officer của SCB 10X cho biết.

"Bangkok là nơi những cuộc thảo luận quan trọng nhất về tương lai tài sản số của Đông Nam Á đang diễn ra trong năm nay, khi sự rõ ràng về quy định gặp gỡ động lực từ các tổ chức theo cách mà rất ít thị trường khác có thể sánh được. SEABW 2026 được xây dựng quanh giao điểm đó, cũng như những gì sẽ xảy ra tiếp theo khi tài sản số và AI hội tụ thành một nền kinh tế agentic. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa các cơ quan quản lý, tổ chức và builder vào cùng một không gian để giai đoạn ứng dụng tiếp theo của khu vực được định hình thông qua đối thoại, thay vì hoạt động tách biệt," ông Hojin Kim, CEO của ShardLab, chia sẻ.

Các nhà tài trợ của sự kiện trải dài trên toàn bộ hệ sinh thái. Hỗ trợ trong nước đến từ SCBX, SCB 10X và InnovestX, cùng với các sàn giao dịch Thái Lan như Bitkub và Bitazza Thailand, cũng như nền tảng tokenization Token X. Hỗ trợ khu vực và toàn cầu bao gồm Tether, Solana Foundation và Xapo Bank, trong khi AWS, SOOHO.IO, AriqoX, Tiger Research và StayGold mở rộng chương trình sang các lĩnh vực hạ tầng, bảo mật và nghiên cứu.

Tổng thể, các đối tác này bao phủ các lĩnh vực thanh toán, tokenization, sàn giao dịch, lưu ký và ứng dụng tổ chức, đưa SEABW 2026 trở thành diễn đàn khu vực định hình chương trình nghị sự về tài chính số, công nghệ và văn hóa của Đông Nam Á.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 20-21/5 tại ICONSIAM Hall, Bangkok.

