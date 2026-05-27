SEABW 2026 Melabuhkan Tirai di Bangkok Ketika Aset Digital Asia Tenggara Beralih daripada Eksperimen kepada Penerimaan Institusi

SEC Thailand dan EKRAF Indonesia membawa pengawal selia kedua-dua negara ke satu pentas

SCBX, Bitkub dan Ascend Bit menyertai Circle, Tether dan Solana Foundation di Bangkok

Program dua hari di ICONSIAM Hall berlangsung serentak dengan sesi meja bulat tertutup dan AI Hackathon

BANGKOK, 27 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Southeast Asia Blockchain Week 2026 (SEABW 2026), yang dianjurkan bersama oleh firma modal teroka Web3 global Hashed (CEO Simon Seojoon Kim) dan ShardLab (CEO Hojin Kim), telah melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama dua hari di ICONSIAM Hall, Bangkok. Acara ini menghimpunkan pengawal selia dari Thailand dan Indonesia, kepimpinan daripada SCBX, Bitkub dan Ascend Bit, serta syarikat global termasuk Circle, Tether dan Solana Foundation — menandakan peralihan Asia Tenggara daripada fasa eksperimen kepada penerimaan aset digital di peringkat institusi.

SEABW 2026 Tamat di Bangkok dengan Pergerakan Aset Digital Asia Tenggara dari Eksperimen ke Penggunaan Institusi

Program ini disusun berdasarkan lima tema utama: Regulatory Frontier; Institutional Verticalization and the Great Convergence; RWA 2.0 and the Industrialization of Tokenization; Agentic Economy; dan Base Layer Imperative. Struktur program ini meletakkan Asia Tenggara bukan sekadar sebagai pasaran membangun di pinggiran, tetapi sebagai rantau di mana penerimaan Web3 global sedang diuji dan dilaksanakan secara nyata.

Landasan dasar acara ini diterajui oleh Butree Vangsirirungruang, Pengarah Jabatan Dasar Aset Digital di SEC Thailand; Thailand Digital Asset Association (TDA); serta Muhammad Neil El Himam, Timbalan bagi Kreativiti Digital dan Teknologi di Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia (EKRAF). Kehadiran dua pasaran terbesar Asia Tenggara di satu pentas menjadi salah satu pencapaian utama acara ini.

Daripada industri Thailand, Kaweewut Temphuwapat (CIO, SCBX / CEO, SCB 10X), Atthakrit Chimplapibul (pengasas bersama Bitkub), dan Apinand Dabpetch (MD, Ascend Bit — subsidiari blockchain True Money di bawah CP Group) membincangkan transformasi digital infrastruktur kewangan Thailand. Mereka disertai oleh David Katz, VP Strategy and Public Policy Asia Pacific di Circle, serta wakil serantau Tether, Ploy Boonyavee dan Eddy Christian Ng, bersama StraitsX, Ripple, BitGo, Anchorage Digital, Canton, Avalanche, Solana Foundation, Xapo Bank, Token X dan AWS — merangkumi topik penjagaan aset (custody), pembayaran, tokenisasi dan AI.

Selain pentas utama, SEABW 2026 turut mengadakan empat sesi meja bulat tertutup berkaitan tokenisasi dan penyelesaian (settlement) RWA, membawa produk tokenisasi ke pasaran, penggunaan institusi terhadap AI dan Web3, serta operasi penyelesaian stablecoin. Program ini juga tampil berbeza daripada format persidangan biasa dengan persembahan kumpulan K-pop tripleS yang dikendalikan oleh Modhaus, di mana pemegang NFT boleh mengundi keputusan kumpulan melalui sistem tadbir urus peminat secara on-chain — contoh bagaimana budaya digital dan Web3 semakin bertemu di Asia.

SEABW 2026 turut menganjurkan SEABW AI Hackathon, sebuah program berfokuskan builder dengan tema "Solve a real-world problem around you with AI". Sebanyak 92 pasukan dari seluruh Asia Tenggara dan rantau lain telah bertanding, dengan hadiah utama dimenangi oleh BEBRIDGE menerusi projek RWANDA. RWANDA ialah sistem penarafan berasaskan AI yang menganalisis laporan audit RWA dan menilai tahap kebolehpercayaan setiap token, membantu pelabur runcit menilai risiko de-pegging lebih awal.

Penajaan acara ini merangkumi keseluruhan ekosistem institusi. Sokongan tempatan datang daripada SCBX, SCB 10X dan InnovestX, bersama bursa Bitkub dan Bitazza Thailand serta platform tokenisasi Token X. Rakan global pula termasuk Tether, Solana Foundation, Xapo Bank, AWS, SOOHO.IO, AriqoX, Tiger Research dan StayGold.

Ruam Siratanapanta, Ketua Perniagaan Aset Digital di SCBX, berkata:

"SCBX berbangga untuk terus menyokong Southeast Asia Blockchain Week bersama Hashed dan ShardLab. Asia Tenggara sedang memasuki fasa baharu penerimaan aset digital, di mana infrastruktur, regulasi dan utiliti dunia sebenar mula bertemu — dan SEABW telah menjadi platform penting untuk builder, institusi dan pembuat dasar yang sedang membentuk masa depan tersebut."

"Tidak banyak pasaran yang mempunyai kejelasan regulasi dan momentum institusi yang berkembang pada masa yang sama. Bangkok berada tepat di persimpangan itu," kata Hojin Kim, CEO ShardLab. "Apabila aset digital dan AI bergabung menjadi satu agentic economy, tugas kami adalah membawa pengawal selia, institusi dan builder ke dalam ruang yang sama — supaya fasa penerimaan seterusnya di rantau ini dibentuk melalui dialog, bukannya secara terasing."

