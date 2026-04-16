Southeast Asia Blockchain Week Trở Lại Bangkok Với Lần Tổ Chức Thứ Ba

SEABW 2026 sẽ diễn ra vào ngày 20–21 tháng 5 tại TRUE ICON HALL, ICONSIAM, trong bối cảnh Đông Nam Á bước vào giai đoạn then chốt của sự phát triển tài sản số

BANGKOK, ngày 16 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Southeast Asia Blockchain Week (SEABW) chính thức quay trở lại Bangkok từ ngày 18 đến 24 tháng 5 năm 2026. Sự kiện được tổ chức bởi Hashed, quỹ đầu tư mạo hiểm Web3 toàn cầu, cùng với ShardLab—phòng thí nghiệm đổi mới hoạt động dưới quan hệ đối tác chiến lược với SCBX, tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu Thái Lan. SEABW được xem là hội nghị blockchain hàng đầu trong khu vực.

Phiên bản lần thứ ba này sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo Web3 toàn cầu, nhà đầu tư tổ chức và các nhà hoạch định chính sách nhằm chuyển dịch câu chuyện của ngành từ đầu cơ sang ứng dụng thực tiễn.

SEABW 2026 sẽ tập trung vào năm chủ đề chính: Regulatory Frontier, Institutional Verticalization, RWA 2.0, The Agentic Economy và The Base Layer Imperative. Ông Hojin Kim, CEO của ShardLab, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của chương trình năm nay:

"Đến năm 2026, Đông Nam Á đã phát triển thành một 'trung tâm giá trị' toàn cầu, nơi ranh giới giữa tài chính tổ chức và các ứng dụng tiêu dùng hàng ngày đang dần biến mất. Tại ShardLab, chúng tôi nhận thấy khu vực này đang dẫn đầu một sự chuyển dịch lớn, khi Agentic AI và hạ tầng on-chain không còn là những công nghệ vô hình mà đã trở thành công cụ thiết yếu giúp hàng triệu người dùng trong cuộc sống hàng ngày. SEABW 2026 được thiết kế như một điểm gặp gỡ quan trọng cho những người tiên phong đưa Web3 đến với đại chúng, kết nối các giao thức tiên tiến với trải nghiệm thực tế của một trong những cộng đồng số năng động nhất thế giới."

Vì sao là Bangkok? Vì sao là thời điểm này?

Đông Nam Á đã chuyển mình từ một thị trường tập trung vào nhà đầu tư cá nhân sang vị thế dẫn đầu toàn cầu về hạ tầng dành cho tổ chức. Thái Lan hiện đang thiết lập tiêu chuẩn khu vực; việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan phê duyệt crypto ETF, giao dịch futures được quản lý trên TFEX và chính sách miễn thuế lợi nhuận vốn cho thấy một thị trường đang tích cực hội nhập.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã triển khai sandbox thanh toán có thể lập trình và chính thức phê duyệt các stablecoin lớn, với các tổ chức hàng đầu như SCBX đóng vai trò trụ cột của thị trường.

Đánh dấu cột mốc này, SCBX đã tham gia SEABW 2026 với vai trò Nhà tài trợ chính (Main Sponsor). Sự hợp tác này nhấn mạnh mức độ tích hợp sâu rộng của tài sản số vào hệ thống tài chính Thái Lan, đồng thời củng cố cam kết của SCBX trong việc dẫn dắt sự hội tụ giữa tài chính truyền thống và nền kinh tế on-chain.

Điểm mới tại SEABW 2026

Chương trình năm 2026 tập trung vào chất lượng tương tác. Main Stage sẽ thảo luận các vấn đề cốt lõi của ngành, trong khi Exhibition và Spotlight Stage mang đến cơ hội để các builder tiếp cận trực tiếp với các nhà đầu tư tổ chức.

Hackathon "Play to Build" sẽ đồng hành cùng các nhà phát triển từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh, với điểm nhấn là Demo Day dành cho các nhà đầu tư.

Một điểm nổi bật khác là các phiên Exclusive Institutional Roundtables—các buổi thảo luận kín kết nối các quỹ đầu tư, nhà cung cấp hạ tầng và cơ quan quản lý nhằm xây dựng quan hệ hợp tác xuyên biên giới.

Để mở rộng khả năng tiếp cận hệ sinh thái, vé General Admission sẽ được miễn phí trong năm 2026, trong khi các chương trình riêng biệt sẽ dành cho các lãnh đạo cấp cao và đối tác được lựa chọn.

SEABW 2026 diễn ra trong bối cảnh vai trò của Đông Nam Á trong hệ thống tài chính số toàn cầu ngày càng trở nên quan trọng. Hãy tham gia cùng chúng tôi tại Bangkok vào tháng 5 này để cùng định hình tương lai của giá trị.

Lưu lại lịch:

Thời gian: 20–21 tháng 5 năm 2026

Địa điểm: TRUE ICON HALL, Bangkok, Thái Lan

SOURCE Southeast Asia Blockchain Week (SEABW)