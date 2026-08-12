Sennheiser trở thành Nhà cung cấp Âm thanh Chính thức của Formula E

Chuyên gia âm thanh toàn cầu và Formula E hợp tác trong nhiều năm để định hình tương lai của trải nghiệm đua xe đắm chìm

LONDON, ngày 12 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Formula E và Sennheiser hôm nay công bố thiết lập quan hệ đối tác nhiều năm, theo đó Sennheiser, chuyên gia âm thanh hàng đầu thế giới, sẽ trở thành Nhà cung cấp Âm thanh Chính thức của Formula E. Sự hợp tác này sẽ chứng kiến Giải vô địch thế giới ABB FIA Formula E tích hợp các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp và công nghệ Immersive Audio AMBEO tiên tiến của Sennheiser vào giải đấu trên toàn cầu, tạo ra những cách thức mới để người hâm mộ trải nghiệm sự phấn khích, năng lượng và cảm xúc của đua xe điện.

Sennheiser is now the Official Sound Provider of Formula E Speed Speed

Là Giải vô địch thế giới đầu tiên của FIA sử dụng hoàn toàn xe đua chạy điện, Formula E tiếp tục dẫn đầu về đổi mới công nghệ thể thao. Thông qua mối quan hệ hợp tác này, Formula E và Sennheiser sẽ khám phá cách các quy trình ghi âm và mã hóa âm thanh tiên tiến có thể tạo ra trải nghiệm đắm chìm hơn cho người xem trên mọi thiết bị. Thông qua hợp tác với Sennheiser, giải đấu đặt mục tiêu thiết lập một tiêu chuẩn toàn cầu mới cho việc phát sóng thể thao trực tiếp và tương tác với người hâm mộ, tận dụng chuyên môn của Sennheiser để ghi lại những không gian âm thanh độc đáo, giàu năng lượng của kỷ nguyên GEN4.

"Đổi mới và công nghệ là cốt lõi của Formula E, và Sennheiser là đối tác hoàn hảo để giúp chúng tôi định nghĩa lại trải nghiệm âm thanh của giải vô địch", Dan Cherowbrier, Giám đốc Công nghệ của Formula E, cho biết. "Các công nghệ và quy trình âm thanh chuyên nghiệp của Sennheiser, đặc biệt là hệ sinh thái Immersive Audio AMBEO, mang đến một môi trường năng động độc đáo để khám phá tương lai của âm thanh trong đua xe. Sự hợp tác này là một minh chứng quan trọng cho cách chúng tôi kết nối đổi mới âm thanh trong thế giới thực với ứng dụng thực tiễn, đưa người hâm mộ đến gần hơn với từng khoảnh khắc thông qua âm thanh ba chiều tự nhiên".

Ông Andreas Sennheiser, Giám đốc điều hành của Sennheiser Group, cho biết: "Formula E chính xác là môi trường nơi những đổi mới có ý nghĩa có thể diễn ra. Tại Sennheiser, chúng tôi được thúc đẩy bởi tham vọng đưa các công nghệ âm thanh tiên tiến vào các ứng dụng thực tế, và sự hợp tác này mang đến cho chúng tôi một cơ hội thú vị để nhìn nhận lại vai trò của âm thanh trong đua xe điện. Hình ảnh tuyệt vời xứng đáng có âm thanh hấp dẫn tương xứng, và chúng tôi nhận thấy tiềm năng thực sự trong việc định hình đặc trưng âm thanh độc đáo của môn thể thao này thông qua môi trường âm thanh sống động cả bên trong xe và dọc đường đua. Cuối cùng, quan hệ hợp tác này là để học hỏi, khám phá và giúp định hình tương lai của trải nghiệm thể thao trực tiếp".

Quan hệ đối tác kỹ thuật này tập trung vào việc tích hợp sâu công nghệ âm thanh vào hoạt động phát sóng và các hoạt động bên đường đua của Formula E. Một động lực đổi mới quan trọng cho sự hợp tác này là AMBEO, hệ sinh thái công nghệ và giải pháp Immersive Audio của Sennheiser.

"AMBEO cho phép ghi lại, xử lý và tái tạo âm thanh ba chiều tự nhiên, hỗ trợ trải nghiệm nghe đắm chìm và giàu cảm xúc hơn", Kai Detlefsen, Giám đốc AMBEO tại Sennheiser, cho biết. "Trong Formula E, các giải pháp AMBEO sẽ cho phép người xem tại nhà cảm thấy được kết nối chặt chẽ hơn với môi trường đua xe năng động và với các đội đua yêu thích của họ".

Ngoài hoạt động phát sóng, quan hệ đối tác này cũng sẽ nâng cao trải nghiệm tại các khu vực dành cho người hâm mộ tại đường đua và khu vực tiếp đón VIP của Formula E, đảm bảo rằng Giải vô địch tiếp tục mang đến trải nghiệm tiên tiến nhất trong lĩnh vực giải trí thể thao.

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Sennheiser, Formula E & ABB boilerplate

SOURCE Sennheiser