Sennheiser Dilantik sebagai Penyedia Bunyi Rasmi Formula E

Pakar audio global dan Formula E menjalin kerjasama berbilang tahun untuk membentuk masa depan pengalaman sukan permotoran yang imersif

LONDON, 12 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Formula E dan Sennheiser hari ini mengumumkan kerjasama berbilang tahun yang menyaksikan Sennheiser, pakar audio tersohor dunia, dilantik sebagai Penyedia Bunyi Rasmi Formula E. Menerusi kerjasama ini, Kejohanan Dunia ABB FIA Formula E akan mengintegrasikan penyelesaian audio profesional Sennheiser dan teknologi Immersive Audio AMBEO yang inovatif ke dalam kejohanan tersebut di peringkat global, sekali gus mewujudkan cara baharu untuk peminat menikmati keseronokan, tenaga dan emosi perlumbaan kenderaan elektrik.

Sennheiser is now the Official Sound Provider of Formula E Speed Speed

Sebagai Kejohanan Dunia pertama FIA yang menggunakan kenderaan elektrik sepenuhnya, Formula E terus menerajui inovasi teknologi sukan. Menerusi kerjasama ini, Formula E dan Sennheiser akan meneroka bagaimana aliran kerja rakaman dan pengekodan audio termaju dapat mewujudkan pengalaman yang lebih imersif untuk penonton yang menyaksikan perlumbaan melalui apa jua peranti. Dengan bekerjasama dengan Sennheiser, kejohanan ini menyasarkan untuk menetapkan penanda aras global baharu bagi penyiaran sukan secara langsung dan penglibatan peminat, dengan memanfaatkan kepakaran Sennheiser untuk merakam bunyi unik berprestasi tinggi era GEN4.

"Inovasi dan teknologi merupakan teras Formula E, dan Sennheiser ialah rakan kongsi yang tepat untuk membantu kami mentakrifkan semula landskap audio kejohanan kami," kata Dan Cherowbrier, Ketua Pegawai Teknologi Formula E. "Teknologi dan aliran kerja audio profesional Sennheiser, khususnya ekosistem Immersive Audio AMBEO, menyediakan persekitaran dinamik yang unik untuk meneroka masa depan bunyi dalam perlumbaan. Kerjasama ini menjadi bukti penting tentang bagaimana kami menghubungkan inovasi audio dunia sebenar dengan aplikasi praktikal, sekali gus membawa peminat lebih dekat dengan aksi perlumbaan menerusi bunyi tiga dimensi yang semula jadi."

"Formula E merupakan persekitaran yang ideal untuk mencetuskan inovasi yang benar-benar bermakna," kata Andreas Sennheiser, Ketua Pegawai Eksekutif Sennheiser Group. "Di Sennheiser, kami didorong oleh aspirasi untuk membawa teknologi audio termaju kepada aplikasi dunia sebenar, dan kerjasama ini memberi kami peluang yang menarik untuk meneroka semula peranan bunyi dalam perlumbaan elektrik. Visual yang hebat wajar disertai bunyi yang sama memukau, dan kami melihat potensi sebenar untuk membentuk ciri akustik unik sukan ini menerusi landskap bunyi dinamik dari dalam kereta dan di tepi litar. Pada akhirnya, kerjasama ini adalah mengenai pembelajaran, penerokaan dan usaha membantu membentuk masa depan pengalaman menikmati sukan secara langsung."

Kerjasama teknikal ini memberi tumpuan kepada integrasi mendalam dalam operasi penyiaran dan operasi di tepi litar Formula E. Pemacu inovasi utama bagi kerjasama ini ialah AMBEO, ekosistem teknologi dan penyelesaian Immersive Audio Sennheiser.

"AMBEO membolehkan rakaman, pemprosesan dan penghasilan semula bunyi tiga dimensi yang semula jadi, sekali gus menyokong pengalaman mendengar yang lebih imersif dan membangkitkan emosi," kata Kai Detlefsen, Pengurus AMBEO di Sennheiser. "Dalam Formula E, penyelesaian AMBEO akan membolehkan penonton di rumah merasakan hubungan yang lebih dekat dengan persekitaran perlumbaan yang dinamik dan pasukan kegemaran mereka."

Selain penyiaran, kerjasama itu turut akan meningkatkan pengalaman di zon peminat Formula E di lokasi perlumbaan dan ruang hospitaliti VIP, sekali gus memastikan Kejohanan tersebut kekal sebagai pengalaman paling canggih dalam dunia hiburan sukan.

Imej beresolusi tinggi yang disertakan bersama siaran media ini boleh dimuat turun di sini.

Sennheiser, Formula E & ABB boilerplate

SOURCE Sennheiser