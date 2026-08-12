Sennheiser ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียงระดับโลก รับบท Official Sound Provider ของ Formula E
News provided bySennheiser
12 Aug, 2026, 12:33 CST
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียงระดับโลกและ Formula E ผนึกความร่วมมือระยะเวลาหลายปี ร่วมกำหนดอนาคตของประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตแบบดื่มด่ำ
ลอนดอน, 12 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Formula E และ Sennheiser ประกาศความร่วมมือระยะเวลาหลายปี โดย Sennheiser ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียงระดับโลก จะรับบทเป็น Official Sound Provider ของ Formula E ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ABB FIA Formula E World Championship จะผสานโซลูชันระบบเสียงระดับมืออาชีพและเทคโนโลยีเสียง Immersive Audio อันล้ำสมัย AMBEO ของ Sennheiser เข้ากับการแข่งขันในรายการระดับโลก เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ในการให้แฟนกีฬาได้สัมผัสความตื่นเต้น พลัง และอารมณ์ของการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า
Formula E เป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกภายใต้การรับรองของ FIA รายการแรกที่ใช้รถแข่งพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ และยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการกีฬาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ Formula E และ Sennheiser ได้สำรวจว่าเวิร์กโฟลว์ด้านการบันทึกและเข้ารหัสเสียงขั้นสูงจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ชมที่รับชมผ่านอุปกรณ์ทุกประเภทได้อย่างไร
ด้วยความร่วมมือกับ Sennheiser การแข่งขันรายการนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ระดับโลกสำหรับการถ่ายทอดสดกีฬาและการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬา โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ Sennheiser ในการบันทึกมิติของเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยสมรรถนะของรถแข่งในยุค GEN4
"นวัตกรรมและเทคโนโลยีคือหัวใจสำคัญของ Formula E และ Sennheiser คือพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้เราสามารถกำหนดนิยามใหม่ให้กับภูมิทัศน์ด้านเสียงของการแข่งขันรายการนี้" Dan Cherowbrier ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Formula E กล่าว "เทคโนโลยีและเวิร์กโฟลว์ด้านระบบเสียงระดับมืออาชีพของ Sennheiser โดยเฉพาะระบบนิเวศด้าน Immersive Audio ของ AMBEO มอบสภาพแวดล้อมที่มีไดนามิกอย่างเป็นเอกลักษณ์สำหรับการสำรวจอนาคตของเสียงในวงการแข่งรถ ความร่วมมือนี้ถือเป็นบทพิสูจน์สำคัญของการเชื่อมโยงนวัตกรรมด้านเสียงในโลกจริงเข้ากับการประยุกต์ใช้งานจริง ช่วยให้แฟนกีฬาใกล้ชิดกับการแข่งขันมากยิ่งขึ้นผ่านเสียงสามมิติที่เป็นธรรมชาติ"
"Formula E คือเวทีที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความหมาย" Andreas Sennheiser ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Sennheiser Group กล่าว "ที่ Sennheiser เราขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง และความร่วมมือครั้งนี้ก็เปิดโอกาสอันน่าตื่นเต้นให้เราได้ทบทวนบทบาทของเสียงในการแข่งรถไฟฟ้า
ภาพอันยอดเยี่ยมย่อมคู่ควรกับเสียงที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน และเราเล็งเห็นศักยภาพที่แท้จริงในการสร้างเอกลักษณ์ด้านเสียงของกีฬาประเภทนี้ ผ่านมิติของเสียงแบบไดนามิกทั้งจากภายในรถและบริเวณข้างสนาม ท้ายที่สุดแล้ว ความร่วมมือครั้งนี้คือการเรียนรู้ สำรวจ และร่วมกันกำหนดอนาคตของประสบการณ์การรับชมกีฬาสด"
ความร่วมมือทางเทคนิคครั้งนี้มุ่งผสานเทคโนโลยีด้านเสียงเข้ากับการถ่ายทอดสดและการปฏิบัติงานภายในสนามแข่ง Formula E โดยหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือ AMBEO ซึ่งเป็นระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและโซลูชัน Immersive Audio ของ Sennheiser
"AMBEO ช่วยให้สามารถบันทึก ประมวลผล และสร้างเสียงสามมิติที่เป็นธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนประสบการณ์การรับฟังที่ดื่มด่ำและสร้างอารมณ์ร่วมยิ่งขึ้น" Kai Detlefsen ผู้จัดการฝ่าย AMBEO ของ Sennheiser กล่าว "สำหรับการแข่งขัน Formula E โซลูชัน AMBEO จะช่วยให้ผู้ชมทางบ้านรู้สึกใกล้ชิดกับบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยไดนามิก รวมถึงทีมโปรดของพวกเขามากยิ่งขึ้น"
นอกเหนือจากการถ่ายทอดสดแล้ว ความร่วมมือครั้งนี้ยังมุ่งยกระดับประสบการณ์ของแฟนกีฬาภายในสนามแข่งขัน Formula E ทั้งในพื้นที่สำหรับแฟน ๆ และพื้นที่รับรอง VIP เพื่อให้การแข่งขันรายการนี้ยังคงมอบประสบการณ์ความบันเทิงด้านกีฬาที่ล้ำสมัยที่สุด
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SOURCE Sennheiser
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