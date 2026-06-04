SHARP Ra Mắt Dòng Máy in Đa Chức Năng Màu A3 Thế Hệ Mới -- Hướng Đến Môi Trường Làm Việc Tương Lai Hiện Đại, Thông Minh

Máy in Đa Chức Năng màu thông minh, bảo mật và thân thiện môi trường cho văn phòng hiện đại

Tăng cường kết nối đám mây, bảo mật nâng cao và hỗ trợ đa dạng phong cách làm việc

BANGKOK, ngày 4 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- SHARP ABS (Trung tâm Giải pháp Kinh doanh Châu Á) chính thức ra mắt dòng máy màu thế hệ mới nhất — gồm các dòng BP-71C, BP-61C và BP-51C — dành cho thị trường Châu Á.

Video giới thiệu dòng máy màu SHARP BP-71C, BP-61C và BP-51

Trong bối cảnh mô hình làm việc kết hợp (hybrid work) ngày càng phổ biến, dòng máy đa chức năng (MFP) mới của SHARP được phát triển nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa con người, dữ liệu và quy trình làm việc.. Sản phẩm tích hợp công nghệ AI, tính năng bảo mật nâng cao cùng thiết kế thân Danh mục sản phẩm mới bao gồm dòng Advanced Series với các model BP-71C65/C55/C45 và BP-61C36/C31, cùng dòng Essential Series gồm BP-51C55/C45/C36/C31/C26.

Các model mới được trang bị giao diện vận hành trực quan, tính năng scan thông minh và tốc độ copy/in/scan cao. Tốc độ hoạt động từ 26 đến 65 trang/phút cho cả in màu và trắng đen, hỗ trợ khổ giấy lên đến SRA3, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng của nhiều môi trường làm việc khác nhau.

Dòng BP-71C, BP-61C và BP-51C được thiết kế phù hợp cho các lĩnh vực như giáo dục, thiết kế – kỹ thuật, y tế, khách sạn, xuất bản, doanh nghiệp lớn, sản xuất và tài chính – ngân hàng.

Ông Jun Kasawaki - Giám đốc Asia Business Solutions Centre cho biết:

"Tại SHARP, đổi mới sáng tạo là cách chúng tôi trao quyền cho con người và chuyển đổi cách thức công việc được thực hiện, với hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành giải pháp tài liệu, SHARP không ngừng đổi mới nhằm nâng cao trải nghiệm làm việc cho doanh nghiệp. Dòng MFP màu BP-71C, BP-61C và BP-51C mới được phát triển để mang đến khả năng kết nối liền mạch, bảo mật cao và vận hành bền vững. 'Switch to Colour' không chỉ là thông điệp mà còn là định hướng cho môi trường làm việc thông minh và hiện đại hơn."

Dòng BP Series được tích hợp tính năng Auto Set Scan ứng dụng AI, có khả năng tự động tối ưu độ phân giải, chất lượng hình ảnh và chiều xoay tài liệu để nâng cao chất lượng scan (BP-51C cần trang bị thêm tùy chọn).

Trong đó, dòng BP-71C đạt tốc độ scan lên đến 300 ảnh/phút nhờ bộ nạp và đảo bản gốc tự động DSPF sức chứa 300 tờ — thuộc nhóm tốc độ cao hàng đầu phân khúc. Dòng BP-61C và BP-51C đạt tốc độ 80 ảnh/phút với bộ nạp RSPF sức chứa 100 tờ.

Về bảo mật, sản phẩm được trang bị nhiều lớp bảo vệ như kiểm tra BIOS và firmware, tích hợp tùy chọn phần mềm diệt virus Bitdefender, xác thực Microsoft Entra ID, mã hóa dữ liệu và cập nhật firmware tự động.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, dòng BP-71C, BP-61C và BP-51C sử dụng tối đa 50% nhựa tái chế, bao bì thân thiện môi trường và mức tiêu thụ điện năng chờ chỉ 0.3W.

Các dòng SHARP BP-71C, BP-61C và BP-51C sẽ được phân phối thông qua các công ty thành viên và nhà phân phối được ủy quyền của SHARP trên khắp Châu Á.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website quốc gia tương ứng bên dưới:

Thái Lan | Malaysia | Indonesia | Philippines | Singapore | Việt Nam

Giới thiệu về SHARP ABS (Trung tâm Giải pháp Kinh doanh Châu Á)

SHARP ABS (Trung tâm Giải pháp Kinh doanh Châu Á), tổ chức mới trực thuộc SHARP Corporation, Nhật Bản, được thành lập tại Thái Lan vào tháng 2 năm 2025 nhằm tăng cường hỗ trợ cho các công ty thành viên và nhà phân phối trên khắp Châu Á. SHARP ABS hướng tới việc tối ưu quy trình cung ứng sản phẩm, nâng cao khả năng đáp ứng dịch vụ, và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên toàn Châu Á.

SHARP ABS cung cấp danh mục giải pháp Smart Work Solutions bao gồm máy photocopy đa chức năng, giải pháp màn hình hiển thị và giải pháp đổi mới môi trường làm việc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng môi trường làm việc thông minh cho doanh nghiệp.

SOURCE SHARP ABS (Asia Business Solutions Centre)