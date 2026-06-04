เปิดตัวเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสีขนาด A3 รุ่นใหม่ -- ผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ยกระดับการทำงานแห่งอนาคต
News provided bySHARP ABS (Asia Business Solutions Centre)
04 Jun, 2026, 09:30 CST
- เครื่องถ่ายแอกสารมัลติฟังก์ชั่นสีแห่งอนาคต ผสมผสานความอัจฉริยะ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขุมพลังของสำนักงานยุคใหม่
- เหนือกว่าทุกการทำงานอัจฉริยะ รองรับทุกสไตล์การทำงานด้วยการเชื่อมต่อคลาวด์พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
กรุงเทพฯ, 4 มิถุนายน 2026 /PRNewswire/ - SHARP ABS (Asia Business Solutions Centre) ประกาศเปิดตัวทั่วเอเชีย เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสีซีรีย์ใหม่ล่าสุด BP-71C, BP-61C และ BP-51C Series
เพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบไฮบริดที่มากขึ้น SHARP ได้พัฒนาเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นใหม่ ที่ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถสื่อสารกับบุคลากร แชร์แนวความคิดและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ผ่านเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง และดีไซน์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับการทำงานยุคใหม่ที่ฉลาด รวดเร็ว และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
SHARP เดินหน้าพัฒนาเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี Advanced Series และ Essential Series โดย Advanced Series ประกอบด้วยรุ่น BP-71C65/C55/C45 และ BP-61C36/C31 ขณะที่ Essential Series ประกอบด้วยรุ่น BP-51C55/C45/C36/C31/C26 ซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วยระบบหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย มีระบบสแกนอัจฉริยะ รวมถึงเพิ่มความเร็วขั้นสูงในการถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสาร และสแกนเอกสาร อีกทั้งงานพิมพ์สีและขาวดำสามารถรองรับความเร็วในการพิมพ์ได้ตั้งแต่ 26 ถึง 65 แผ่นต่อนาที และยังรองรับกระดาษขนาด SRA3 ได้อีกด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถครอบคลุมทุกการใช้งานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสำนักงาน
นอกจากนี้เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี SHARP BP-71C, BP-61C และ BP-51C ยังได้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในหลากหลายองค์กรด้วย เช่น สถาบันการศึกษา วิศวกรรมและการออกแบบ บริการสาธารณสุข ธุรกิจโรงแรมและบริการ บริษัทผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทขนาดใหญ่ โรงงานอตุสาหกรรม รวมถึงธุรกิจการเงินและประกันภัย (BFSI)
คุณ Jun Kasawaki ผู้บริหาร Asia Business Solutions Centre กล่าวว่า "สำหรับ SHARP แล้ว นวัตกรรม คือ การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากร และช่วยปรับเปลี่ยนการทำงานให้ดีขึ้น และด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีในธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสาร เรามีความภูมิใจที่เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสีซีรีย์ใหม่ BP-71C, BP-61C และ BP-51C ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคลากรทำงานได้อย่างราบรื่น มีความปลอดภัยมากขึ้น และมีระบบจัดการที่ยั่งยืนกว่าเดิม ดังนั้น 'Switch to Colour' ไม่ใช่เพียงแค่ธีมเท่านั้น แต่คือก้าวสำคัญที่ช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเชื่อมต่อกับคนทำงานได้มากขึ้น "
นอกจากนี้ BP Series ยังมีจุดเด่นในเรื่อง AI-powered Auto Set Scan ที่สามารถปรับความละเอียดของภาพ คุณภาพของภาพ และปรับตำแหน่งภาพแบบอัตโนมัติได้ (สำหรับรุ่น BP-51C จำเป็นต้องติดตั้งออฟชั่นเสริม) อีกทั้งรุ่น BP-71C ยังสแกนได้เร็วสูงสุดถึง 300 หน้าต่อนาที ผ่านชุดป้อนที่สามารถรองรับได้ 300 แผ่น Duplex Single Pass Feeder (DSPF) ซึ่งถือว่าที่เร็วสุดในรุ่นซีรี่ย์เดียวกัน ขณะที่ BP-61C และ BP-51C ความเร็วในการสแกน 80 หน้าต่อนาที ผ่านชุดป้อนที่สามารถรองรับได้ 100 แผ่น Reversing Single Pass Feeder (RSPF)
ในด้านความปลอดภัย SHARP ยังคงให้ความสำคัญสูงสุด ด้วยระบบป้องกันหลายชั้น (Multi-layered protection) ครอบคลุม BIOS และระบบตรวจเช็คความสมบูรณ์ของเฟิร์มแวร์ และยังมีระบบอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มได้อีก เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส (Bitdefender Antivirus) การยืนยันตัวตนผ่าน (Microsoft Entra ID) การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) และอัปเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ
แม้ว่าเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นนี้ BP-71C, BP-61C และ BP-51C จะถูกพัฒนาตอบโจทย์คนทำงานได้อย่างดีเยี่ยม การใช้วัสดุและชิ้นส่วนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่พัฒนาควบคู่กันไป ซึ่งรุ่นนี้ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลถึง 50% ใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังประหยัดไฟด้วยการใช้ไฟเลี้ยงขณะที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องเพียงแค่ 0.3 วัตต์
SHARP BP-71C, BP-61C และ BP-51C เริ่มจำหน่ายผ่านบริษัทในเครือและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ SHARP ทั่วภูมิภาคเอเชีย
สำหรับข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประจำประเทศ:
ไทย | มาเลเซีย | อินโดนีเซีย | ฟิลิปปินส์ | สิงคโปร์ | เวียดนาม
เกี่ยวกับ SHARP ABS (Asia Business Solutions Centre)
SHARP ABS (Asia Business Solutions Centre) องค์กรใหม่ในเครือบริษัท SHARP Corporation ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เพื่อสนับสนุนบริษัทในเครือและตัวแทนจำหน่ายทั่วภูมิภาคเอเชีย โดย SHARP ABS มุ่งยกระดับการจัดการขนส่งสินค้า เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ และขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ SHARP ABS มีเป้าหมายพัฒนาโซลูชั่นสำหรับองค์กร (Smart Work Solutions) อาทิเช่น เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น จอแสดงผลแบบดิจิลทัลขนาดใหญ่สำหรับองค์กร และนวัตกรรมสำหรับที่ทำงานยุคใหม่ ซึ่ง SHARP ABS มีความมุ่งมั่นในการช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล พัฒนาสถานที่ทำงานแบบอัจฉริยะ และสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจอย่างยั่งยืนทั่วภูมิภาคเอเชีย
SOURCE SHARP ABS (Asia Business Solutions Centre)
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