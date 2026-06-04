SHARP Meluncurkan Printer Multifungsi Warna A3 Generasi Terbaru -- Dirancang untuk Masa Depan Dunia Kerja, Tempat Teknologi Cerdas Bertemu dengan Koneksi Antarmanusia

Seiring dengan semakin berkembangnya model kerja hibrida, jajaran MFP terbaru dari SHARP mendefinisikan ulang komunikasi kantor dengan menghubungkan manusia, ide, dan alur kerja secara mulus. Dengan kecerdasan berbasis AI, keamanan tingkat lanjut, serta desain yang ramah lingkungan, perangkat ini mendukung terciptanya tempat kerja yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih berkelanjutan.

Sharp memperluas portofolionya melalui peluncuran MFP Warna Advanced Series dan Essential Series. Jajaran ini mencakup BP-71C65/C55/C45 dan BP-61C36/C31 dalam Advanced Series, serta BP-51C55/C45/C36/C31/C26 dalam Essential Series. Dirancang untuk menghadirkan pengalaman pengguna yang luar biasa, MFP terbaru ini dilengkapi antarmuka pengguna yang intuitif, pemindaian cerdas, serta kemampuan fotokopi, cetak, dan pindai berkecepatan tinggi. Dengan kecepatan mulai dari 26 hingga 65 halaman per menit (ppm), baik untuk warna maupun monokrom, seri ini mendukung ukuran media hingga SRA3, sehingga memberikan fleksibilitas dan efisiensi bagi berbagai kebutuhan tempat kerja.

Dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan sektor pendidikan, konsultasi teknik dan desain, layanan kesehatan, perhotelan, penerbitan, korporasi besar, manufaktur, serta sektor BFSI (Banking, Financial Services, and Insurance), Printer Multifungsi Warna SHARP seri BP-71C, BP-61C, dan BP-51C hadir untuk mendukung masa depan dunia kerja.

"Di SHARP, inovasi adalah tentang memberdayakan manusia dan mentransformasi cara kerja berlangsung," ujar Mr. Jun Kasawaki, Head – Asia Business Solutions Centre. "Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di bisnis dokumen, kami bangga memperkenalkan seri MFP warna terbaru kami, yaitu BP-71C, BP-61C, dan BP-51C, yang dirancang untuk mendukung komunikasi yang mulus, keamanan yang lebih baik, dan operasional yang berkelanjutan. 'Switch to Colour' bukan sekadar tema; ini adalah langkah menuju tempat kerja yang lebih cerdas dan lebih terhubung."

Dilengkapi fitur Auto Set Scan berbasis AI, seri BP secara otomatis mengoptimalkan resolusi, kualitas gambar, dan orientasi dokumen untuk menghasilkan hasil pindai yang sempurna. Pada seri BP-51C, fitur ini memerlukan opsi tambahan. Seri BP-71C mampu mencapai kecepatan hingga 300 gambar per menit, salah satu yang tercepat di kelasnya, melalui Duplex Single Pass Feeder (DSPF) berkapasitas 300 lembar. Sementara itu, seri BP-61C dan BP-51C mampu menghasilkan 80 gambar per menit dengan Reversing Single Pass Feeder (RSPF) berkapasitas 100 lembar.

Keamanan tetap menjadi fokus utama melalui perlindungan berlapis, termasuk pemeriksaan integritas BIOS dan firmware, integrasi antivirus Bitdefender opsional, autentikasi Microsoft Entra ID, enkripsi data, serta pembaruan firmware otomatis.

Dibangun dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, seri BP-71C, BP-61C, dan BP-51C tidak hanya bertenaga, tetapi juga ramah lingkungan. Perangkat ini diproduksi dengan penggunaan plastik daur ulang hingga 50%, kemasan ramah lingkungan, serta konsumsi daya yang sangat rendah, yaitu 0,3W dalam mode siaga, dengan efisiensi tinggi.

Seri SHARP BP-71C, BP-61C, dan BP-51C akan tersedia melalui anak perusahaan SHARP dan distributor resmi di seluruh kawasan Asia.

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Thailand | Malaysia | Indonesia | Philippines | Singapore | Vietnam

Tentang SHARP ABS (Asia Business Solutions Centre)

SHARP ABS (Asia Business Solutions Centre) adalah organisasi baru di bawah SHARP Corporation, Jepang, yang didirikan di Thailand pada Februari 2025 untuk memperkuat dukungan bagi anak perusahaan dan distributor SHARP di Asia. SHARP ABS bertujuan untuk menyederhanakan pengiriman produk, meningkatkan kecepatan respons layanan, serta mempercepat operasional bisnis di seluruh kawasan Asia.

Dengan menghadirkan portofolio luas Smart Work Solutions—termasuk Printer Multifungsi, Display Information Solutions, dan Workplace Innovation Solutions—SHARP ABS berkomitmen untuk mendorong transformasi digital, mewujudkan tempat kerja yang lebih cerdas, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di seluruh Asia.

SOURCE SHARP ABS (Asia Business Solutions Centre)