Sherwin-Williams Kỷ Niệm 160 Năm Thành Lập

Tôn vinh di sản lâu đời và thành công, hướng tới một kỷ nguyên thịnh vượng mới

THƯỢNG HẢI, ngày 25 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 23 tháng 6, The Sherwin-Williams Company (NYSE: SHW), công ty hàng đầu thế giới trong ngành sơn và vật liệu phủ, đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 160 năm thành lập Công ty tại Thượng Hải, đồng thời đánh dấu gần 100 năm hiện diện và phát triển tại thị trường Trung Quốc. Tham dự sự kiện có các lãnh đạo chính quyền đến từ quận Jing'an và quận Jiading của Thượng Hải và Nantong thuộc tỉnh Giang Tô, cũng như các đại diện từ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thượng Hải và Tập đoàn Công nghệ cao Shibei Thượng Hải. Sự kiện cũng có sự hiện diện của các đại diện từ Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Trung Quốc, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải và Hiệp hội Công nghiệp Sơn phủ Quốc gia Trung Quốc. Các nhân viên của Sherwin-Williams cùng các đối tác trong ngành, bao gồm khách hàng và nhà cung cấp, cũng tham gia lễ kỷ niệm để cùng nhìn lại hành trình 160 năm đổi mới và tăng trưởng của Công ty.

Sherwin-Williams 160th Anniversary - Launch Ceremony (PRNewsfoto/The Sherwin-Williams Company) Sherwin-Williams 160th Anniversary - Exhibition Highlights Collage (PRNewsfoto/The Sherwin-Williams Company) Sherwin-Williams 160th Anniversary - Lighting of the Citigroup Tower (PRNewsfoto/The Sherwin-Williams Company)

Trong bài phát biểu khai mạc, Heidi G. Petz, Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Sherwin-Williams, cho biết: "Kể từ khi được thành lập vào năm 1866, Sherwin-Williams luôn kiên định với cam kết tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Hành trình 160 năm của chúng tôi là minh chứng cho cách các giải pháp sơn phủ đổi mới đã không ngừng thúc đẩy sự tiến bộ của ngành". Bà Petz nói thêm: "Sherwin-Williams sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện trong khu vực, kết hợp chuyên môn toàn cầu với hiểu biết sâu sắc về địa phương, hỗ trợ quá trình nâng cấp và chuyển đổi công nghiệp tại Trung Quốc cũng như trên khắp Châu Á, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chất lượng cao của khu vực".

Lễ kỷ niệm có một không gian triển lãm đắm chìm được thiết kế công phu, kết hợp đổi mới công nghệ, trách nhiệm với môi trường và sự giao thoa văn hóa. Khu trưng bày giới thiệu các giải pháp sơn phủ tiên tiến của Sherwin-Williams trong nhiều lĩnh vực trọng điểm bao gồm sản xuất công nghiệp, năng lượng mới, giao thông vận tải, xây dựng, nội thất và bao bì. Từ các sản phẩm mang đặc tính bền vững đến những hợp tác đổi mới sáng tạo với di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc, Công ty đã thể hiện cam kết đối với phát triển bền vững, đồng thời tôn trọng sự đa dạng văn hóa và thúc đẩy phúc lợi nhân viên, qua đó nhấn mạnh triết lý lâu đời của công ty về việc gắn kết thành công kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

Nhân dịp này, các chuyên gia đến từ những tổ chức tư vấn chính sách và kinh doanh hàng đầu đã được mời trình bày các bài phát biểu quan trọng, đồng thời mang đến những phân tích chuyên sâu về xu hướng chính sách và động lực thị trường tại Trung Quốc, Đông Nam Á và Bắc Mỹ. Phiên thảo luận đã mang lại những góc nhìn giá trị cho các lãnh đạo doanh nghiệp địa phương tham dự sự kiện, giúp mở rộng tầm nhìn chiến lược toàn cầu của họ.

Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, mặt tiền của tòa nhà Citigroup Tower tại Lujiazui, Thượng Hải đã thắp sáng đường chân trời với thông điệp "Kỷ niệm 160 năm thành lập Sherwin-Williams" được hiển thị luân phiên. Màn trình diễn ánh sáng này trở thành một điểm nhấn của lễ kỷ niệm, phản ánh sự đồng hành chặt chẽ của Công ty với quá trình phát triển của thành phố cũng như cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ sự tiến bộ của kinh tế và xã hội địa phương.

Hướng tới tương lai, Sherwin-Williams tiếp tục cam kết với tăng trưởng dài hạn. Tận dụng năng lực toàn cầu và chuyên môn sâu rộng tại địa phương, Công ty sẽ tiếp tục củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy bức tranh công nghiệp bền vững hơn, mang lại giá trị lâu dài cho phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.

GIỚI THIỆU VỀ THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

Được thành lập năm 1866, The Sherwin-Williams Company là công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất, phát triển, phân phối và kinh doanh sơn, vật liệu phủ và các sản phẩm liên quan dành cho khách hàng chuyên nghiệp, công nghiệp, thương mại và bán lẻ. Công ty sản xuất các sản phẩm dưới những thương hiệu nổi tiếng như Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTV HOME® by Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson's® WaterSeal®, Cabot®, Suvinil® và nhiều thương hiệu khác. Đặt trụ sở toàn cầu tại Cleveland, tiểu bang Ohio, các sản phẩm mang thương hiệu Sherwin-Williams® được phân phối độc quyền thông qua một chuỗi hơn 5.400 cửa hàng và chi nhánh do Công ty vận hành. Trong khi đó, các thương hiệu khác của Công ty được phân phối thông qua các nhà bán lẻ đại chúng, trung tâm nội thất và vật liệu xây dựng, cửa hàng sơn độc lập, cửa hàng kim khí, nhà bán lẻ ô tô và các nhà phân phối công nghiệp hàng đầu. The Sherwin-Williams Performance Coatings Group cung cấp một danh mục đa dạng các giải pháp kỹ thuật cao dành cho các thị trường xây dựng, công nghiệp, bao bì và giao thông vận tải tại hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới. Cổ phiếu Sherwin-Williams được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (mã chứng khoán: SHW).

Gia nhập thị trường Châu Á vào năm 1930 và có trụ sở khu vực tại Thượng Hải, The Sherwin-Williams Company hiện điều hành các doanh nghiệp ở hầu hết các quốc gia Châu Á, cung cấp các giải pháp sơn phủ với các thương hiệu được công nhận trong ngành như Sherwin-Williams®, Valspar®, Aquaguard®, Ultra®, Debeer Refinish®, Fluropon®, WeatherXL® và nhiều thương hiệu khác dành cho thị trường xây dựng, nội thất, công nghiệp, bao bì và giao thông vận tải, v.v.

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SOURCE The Sherwin-Williams Company