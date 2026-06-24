Sherwin-Williams Sambut Ulang Tahun ke-160

Menghargai Legasi Panjang dan Gemilang, Merangkul Era Baharu Kemakmuran

SHANGHAI, 25 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada 23 Jun, The Sherwin-Williams Company (NYSE: SHW), peneraju global dalam industri cat dan salutan, meraikan ulang tahun ke-160 sebagai sebuah Syarikat, termasuk hampir 100 tahun berada di China, menerusi satu majlis gilang-gemilang di Shanghai, China. Tetamu kehormat yang hadir termasuk pegawai kerajaan dari Daerah Jing'an dan Daerah Jiading di Shanghai serta Nantong, Wilayah Jiangsu, selain delegasi daripada Konsulat Jeneral A.S. di Shanghai dan Shanghai Shibei Hi-Tech Group. Turut hadir ialah wakil daripada U.S.-China Business Council, American Chamber of Commerce di Shanghai dan China National Coatings Industry Association. Para pekerja Sherwin-Williams bersama rakan industri termasuk pelanggan dan pembekal turut menyertai sambutan tersebut bagi mengenang perjalanan inovasi dan pertumbuhan Syarikat sepanjang 160 tahun.

Sherwin-Williams 160th Anniversary - Launch Ceremony (PRNewsfoto/The Sherwin-Williams Company) Sherwin-Williams 160th Anniversary - Exhibition Highlights Collage (PRNewsfoto/The Sherwin-Williams Company) Sherwin-Williams 160th Anniversary - Lighting of the Citigroup Tower (PRNewsfoto/The Sherwin-Williams Company)

Heidi G. Petz, Pengerusi, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Sherwin-Williams, berkata dalam ucapan pembukaannya: "Sejak penubuhan kami pada tahun 1866, Sherwin-Williams kekal komited terhadap pertumbuhan yang dipacu inovasi. Perjalanan kami selama 160 tahun merupakan bukti bagaimana penyelesaian salutan yang inovatif terus memacu kemajuan industri." Cik Petz menambah: "Sherwin-Williams akan terus memperdalam penglibatan serantau dengan menggabungkan kepakaran global dan pemahaman tempatan, menyokong peningkatan serta transformasi industri di China dan seluruh Asia, serta menyumbang kepada pembangunan serantau yang berkualiti tinggi."

Sambutan tersebut menampilkan ruang pameran imersif yang dirancang dengan teliti, menggabungkan inovasi teknologi, pengawasan alam sekitar dan integrasi budaya. Pameran itu mengetengahkan penyelesaian salutan termaju Sherwin-Williams dalam sektor utama termasuk pembuatan industri, tenaga baharu, pengangkutan, pembinaan, perabot dan pembungkusan. Daripada produk yang mempunyai ciri-ciri lestari hingga kerjasama inovatif dengan warisan budaya tidak ketara China, Syarikat memperlihatkan komitmennya terhadap kemampanan sambil meraikan kepelbagaian budaya dan memupuk kesejahteraan pekerja, sekali gus menekankan falsafahnya sejak dahulu lagi yang menyelaraskan kejayaan perniagaan dengan tanggungjawab sosial.

Di acara sambutan ini, pakar daripada institusi penasihat dasar dan perniagaan terkemuka turut dijemput menyampaikan ucaptama serta menawarkan pandangan mendalam mengenai trend dasar dan dinamik pasaran di China, Asia Tenggara dan Amerika Utara. Sesi tersebut memberikan perspektif yang berharga kepada para pemimpin perniagaan tempatan yang menghadiri acara tersebut, sekali gus membantu memperluas prospek strategik global mereka.

Bagi meraikan peristiwa penting ini, muka depan bangunan Citigroup Tower di Lujiazui, Shanghai menerangi latar langit dengan memaparkan mesej "Sherwin-Williams 160th Anniversary" secara berselang-seli. Pemasangan tersebut menjadi sorotan sambutan berkenaan dan menggambarkan penjajaran rapat Syarikat dengan pembangunan bandar tersebut serta komitmen jangka panjangnya dalam menyokong kemajuan ekonomi dan sosial tempatan.

Memandang ke hadapan, Sherwin-Williams kekal komited terhadap pertumbuhan jangka panjang. Dengan memanfaatkan keupayaan global dan kepakaran tempatan yang mendalam, Syarikat akan terus memperkukuh ekosistem inovasinya serta memajukan landskap industri yang lebih mampan, seterusnya memberikan nilai berkekalan demi pembangunan ekonomi dan kemajuan masyarakat.

LATAR BELAKANG THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

Ditubuhkan pada tahun 1866, The Sherwin-Williams Company ialah peneraju global dalam pembuatan, pembangunan, pengedaran dan penjualan cat, salutan serta produk berkaitan kepada pelanggan profesional, industri, komersial dan runcit. Syarikat mengilangkan produk di bawah jenama terkenal seperti Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTV HOME® by Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson's® WaterSeal®, Cabot®, Suvinil® dan banyak lagi. Dengan ibu pejabat global terletak di Cleveland, Ohio, produk berjenama Sherwin-Williams® dijual secara eksklusif melalui rangkaian lebih daripada 5,400 kedai dan cawangan kendalian Syarikat, manakala jenama-jenama Syarikat yang lain dijual melalui melalui peruncit besar-besaran yang terkemuka, pusat kelengkapan rumah, pengedar cat bebas, kedai perkakasan, peruncit automotif dan pengedar industri. The Sherwin-Williams Performance Coatings Group membekalkan pelbagai jenis penyelesaian yang direkayasa dengan teliti untuk pasaran pembinaan, industri, pembungkusan dan pengangkutan di lebih daripada 120 negara di seluruh dunia. Saham Sherwin-Williams didagangkan di New York Stock Exchange (simbol: SHW).

Menembusi Asia pada tahun 1930 dan beribu pejabat di peringkat serantau di Shanghai, The Sherwin-Williams Company pada hari ini menjalankan perniagaan di kebanyakan negara Asia dengan membekalkan penyelesaian salutan melalui jenama yang diiktiraf oleh industri seperti Sherwin-Williams®, Valspar®, Aquaguard®, Ultra®, Debeer Refinish®, Fluropon®, WeatherXL® dan banyak lagi untuk pasaran pembinaan, perabot, industri, pembungkusan, pengangkutan dan sebagainya.

Untuk maklumat lanjut, layari www.sherwin.com.

SOURCE The Sherwin-Williams Company