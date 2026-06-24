Sherwin-Williams ฉลองครบรอบ 160 ปี

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The Sherwin-Williams Company

24 Jun, 2026, 22:46 CST

สืบสานมรดกอันยาวนานแห่งความสำเร็จ พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญรุ่งเรือง

เซี่ยงไฮ้, 24 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา Sherwin-Williams Company (NYSE: SHW) ผู้นำระดับโลกด้านอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบ ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปีของบริษัท ซึ่งรวมถึงเกือบ 100 ปีในประเทศจีน ด้วยอีเวนต์ครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐบาลจากเขตจิ้งอันและเขตเจียติ่งของเซี่ยงไฮ้ และหนานทง มณฑลเจียงซู รวมถึงผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเซี่ยงไฮ้ และ Shanghai Shibei Hi-Tech Group นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ-จีน หอการค้าอเมริกันในเซี่ยงไฮ้ และสมาคมอุตสาหกรรมสารเคลือบแห่งชาติจีน พนักงาน Sherwin-Williams พร้อมด้วยพันธมิตรในอุตสาหกรรม รวมถึงลูกค้าและซัพพลายเออร์ ได้ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกถึงเส้นทาง 160 ปีแห่งนวัตกรรมและการเติบโตของบริษัท

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Sherwin-Williams 160th Anniversary - Launch Ceremony (PRNewsfoto/The Sherwin-Williams Company)
Sherwin-Williams 160th Anniversary - Launch Ceremony (PRNewsfoto/The Sherwin-Williams Company)
Sherwin-Williams 160th Anniversary - Exhibition Highlights Collage (PRNewsfoto/The Sherwin-Williams Company)
Sherwin-Williams 160th Anniversary - Exhibition Highlights Collage (PRNewsfoto/The Sherwin-Williams Company)
Sherwin-Williams 160th Anniversary - Lighting of the Citigroup Tower (PRNewsfoto/The Sherwin-Williams Company)
Sherwin-Williams 160th Anniversary - Lighting of the Citigroup Tower (PRNewsfoto/The Sherwin-Williams Company)

Heidi G. Petz ประธานกรรมการ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Sherwin-Williams ได้กล่าวในสุนทรพจน์เปิดงานว่า "นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2409 นั้น Sherwin-Williams มุ่งมั่นที่จะเติบโตโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตลอดมา การเดินทาง 160 ปีของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโซลูชันนวัตกรรมการเคลือบผิวได้ผลักดันความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง" คุณ Petz กล่าวเสริมว่า "Sherwin-Williams จะเดินหน้ากระชับความร่วมมือระดับภูมิภาคต่อไป โดยผสานความเชี่ยวชาญระดับโลกกับความเข้าใจท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ สนับสนุนการยกระดับและการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมในประเทศจีนและทั่วเอเชีย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสูงระดับภูมิภาค"

งานเฉลิมฉลองนี้มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชวนคิดที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เป็นการผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน การจัดแสดงนี้ชูโซลูชันการเคลือบผิวขั้นสูงของ Sherwin-Williams ในภาคส่วนสำคัญต่าง ๆ รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรม พลังงานใหม่ การขนส่ง การก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติยั่งยืนไปจนถึงความร่วมมือเชิงนวัตกรรมกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจีน บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน พร้อมกับโอบรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและส่งเสริมสวัสดิภาพของพนักงาน ซึ่งตอกย้ำปรัชญาที่บริษัทยึดมั่นมายาวนานในการทำให้ความสำเร็จทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องต้องกัน

เนื่องในโอกาสนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่ปรึกษาด้านนโยบายและธุรกิจชั้นนำได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาพิเศษและให้ข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายและพลวัตของตลาดทั่วประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอเมริกาเหนือ การกล่าวปาฐกถาครั้งนี้ให้มุมมองอันทรงคุณค่าแก่ผู้นำธุรกิจในท้องถิ่นที่เข้าร่วมงาน ช่วยให้มองภาพรวมเชิงกลยุทธ์ระดับโลกได้กว้างขึ้น

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญนี้ ด้านหน้าอาคาร Citigroup Tower ในลู่เจียจุ่ย เซี่ยงไฮ้ ได้ประดับไฟสว่างไสว แสดงข้อความ "Sherwin-Williams 160th Anniversary" ("ครบรอบ 160 ปี Sherwin-Williams") หมุนเวียนกันไป การจัดแสดงนี้เป็นไฮไลต์การเฉลิมฉลอง สะท้อนให้เห็นความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดของบริษัทกับการพัฒนาของเมือง และความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัทในการสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น

ในอนาคต Sherwin-Williams ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตในระยะยาว โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพระดับโลกและความเชี่ยวชาญเจาะลึกในท้องถิ่น บริษัทจะยังคงเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและส่งเสริมภูมิทัศน์อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป เพื่อสร้างมูลค่าอันยืนนานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของสังคม

เกี่ยวกับ THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

The Sherwin-Williams Company ก่อตั้งขึ้นในปี 2409 เป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิต พัฒนา จัดจำหน่าย และจำหน่ายสี สารเคลือบ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าสายอาชีพ อุตสาหกรรม พาณิชย์ และลูกค้าปลีก บริษัทผลิตสินค้าภายใต้หลายแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เช่น Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTV HOME® by Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson's® WaterSeal®, Cabot®, Suvinil® และอีกมากมาย โดยมีสำนักงานใหญ่ระดับโลกอยู่ที่เมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Sherwin-Williams® จำหน่ายเฉพาะผ่านเครือข่ายร้านค้าและสาขาที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการกว่า 5,400 แห่ง ส่วนแบรนด์อื่น ๆ ของบริษัทจำหน่ายผ่านผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ศูนย์จำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน ตัวแทนจำหน่ายสีอิสระ ร้านขายเครื่องมือช่าง ร้านค้าปลีกยานยนต์ และผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์สีเคลือบประสิทธิภาพสูงของ Sherwin-Williams (Sherwin-Williams Performance Coatings Group) จัดจำหน่ายหลากหลายโซลูชันสีเคลือบที่ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างละเอียดสำหรับตลาดก่อสร้าง อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง ในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก หุ้น Sherwin-Williams มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (สัญลักษณ์: SHW)

The Sherwin-Williams Company เข้ามาดำเนินธุรกิจในเอเชียเมื่อปี 2473 มีสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชีย โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบผิวภายใต้แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรม เช่น Sherwin-Williams®, Valspar®, Aquaguard®, Ultra®, Debeer Refinish®, Fluropon®, WeatherXL® และอีกมากมายสำหรับตลาดก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง เป็นต้น

รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sherwin.com

SOURCE The Sherwin-Williams Company

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