Sungrow mở rộng danh mục hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) dân dụng với giải pháp thế hệ mới đảm bảo nguồn điện dự phòng đáng tin cậy

HỢP PHÌ, Trung Quốc, ngày 5 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về biến tần quang điện (PV) và hệ thống lưu trữ năng lượng, đã ra mắt giải pháp lưu trữ năng lượng dân dụng thế hệ mới, mở rộng dải công suất từ 5 kW lên 12 kW thông qua việc giới thiệu biến tần lai (hybrid) MG12RL mới.

• Linh hoạt hơn để đáp ứng đa dạng nhu cầu của hộ gia đình

Sungrow Expands Residential ESS Portfolio with Next-Gen Solution for Reliable Backup Power (PRNewsfoto/Sungrow)

Được thiết kế cho cả nhu cầu tự tiêu thụ điện mặt trời và ứng dụng nguồn điện dự phòng, giải pháp ESS dân dụng của Sungrow hỗ trợ nhiều kịch bản triển khai khác nhau, cho phép các hộ gia đình điều chỉnh chiến lược năng lượng phù hợp với sở thích và nhu cầu riêng. Giải pháp này được trang bị biến tần lai dòng MGRL, có thể mở rộng từ 5 kW đến 96 kW thông qua vận hành song song, đồng thời hỗ trợ linh hoạt các tùy chọn pin lưu trữ gồm MGL060, MBL050, MBL120 và MBL160, cung cấp dải dung lượng từ 5 kWh đến 16 kWh và có thể mở rộng lên tới 320 kWh cho các nhu cầu lưu trữ năng lượng dân dụng quy mô lớn hơn.

• Tăng sản lượng điện mặt trời, nâng cao giá trị năng lượng

Nhằm tối đa hóa lượng điện mặt trời tự tiêu thụ và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tổng thể, hệ thống hỗ trợ khả năng quá cỡ hệ thống quang điện lên tới 200% và công suất đầu ra tối đa đạt 160%, giúp các hộ gia đình khai thác được nhiều năng lượng mặt trời hơn trong suốt cả ngày. Với khả năng hỗ trợ dòng điện đầu vào lên tới 20A, giải pháp tương thích với hầu hết các mô-đun quang điện phổ biến trên thị trường, mang lại sự linh hoạt cao hơn cho cả các dự án lắp đặt mới lẫn dự án nâng cấp. Được thiết kế để vận hành trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hệ thống vẫn duy trì công suất đầu ra tối đa ở nhiệt độ môi trường lên tới 45°C, góp phần đảm bảo khả năng phát điện mặt trời ổn định trong những khung giờ sử dụng cao điểm ban ngày. Giải pháp cũng tích hợp công nghệ PID ZERO® được cấp bằng sáng chế của Sungrow, giúp chủ động giảm thiểu tác động của hiện tượng PID mà không cần ngắt kết nối khỏi lưới điện, qua đó góp phần duy trì hiệu suất và sản lượng điện của hệ thống quang điện trong dài hạn.

• Nguồn điện dự phòng đáng tin cậy và quản lý năng lượng thông minh hơn

Nhằm nâng cao khả năng duy trì nguồn điện ổn định cho hộ gia đình, hệ thống chuyển sang chế độ hoạt động độc lập với lưới điện chỉ trong vòng 4 mili giây, cho phép cung cấp điện dự phòng liền mạch khi xảy ra sự cố mất điện lưới. Giải pháp cũng cung cấp công suất quá tải lên tới 200% trong thời gian 10 giây* nhằm hỗ trợ quá trình khởi động và vận hành ổn định của các thiết bị điện gia dụng thiết yếu. Để đơn giản hóa quá trình vận hành và bảo trì, hệ thống được trang bị màn hình cảm ứng màu 4,3 inch, cho phép cấu hình và vận hành tại chỗ một cách trực quan. Ngoài ra, việc thiết lập hệ thống có thể hoàn tất trong chưa đầy 30 giây mà không cần kết nối internet. Thông qua nền tảng iSolarCloud, người dùng có thể dễ dàng quản lý các thiết lập của hệ thống, cho phép quản lý năng lượng thông minh và hiệu quả hơn.

"Chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ các đơn vị lắp đặt đối với dòng sản phẩm MGRL", JC Carlos, Giám đốc điều hành Evolve Solar tại Philippines cho biết. "Thiết kế cắm là chạy giúp đơn giản hóa quá trình lắp đặt và giảm thiểu các lỗi phát sinh, trong khi chất lượng hoàn thiện và thiết kế tổng thể của sản phẩm cũng được đánh giá rất cao. Các đơn vị lắp đặt cũng ấn tượng với hiệu suất phát điện của hệ thống, nhất là khả năng tối đa hóa sản lượng điện mặt trời thu được ngay cả trong điều kiện khí hậu nóng tại Philippines".

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng dân dụng tiếp tục phát triển, Sungrow khẳng định cam kết cung cấp các giải pháp năng lượng thông minh, sẵn sàng cho tương lai, giúp các hộ gia đình tối đa hóa giá trị điện mặt trời, nâng cao khả năng đảm bảo nguồn điện và đạt được mức độ độc lập năng lượng cao hơn.

*MG12RL hỗ trợ công suất quá tải lên tới 170% trong thời gian 10 giây.

Giới thiệu về Sungrow

Sungrow, công ty hàng đầu thế giới về công nghệ năng lượng tái tạo, đã tiên phong trong các giải pháp năng lượng bền vững trong hơn 29 năm. Tính đến tháng 12 năm 2025, Sungrow đã lắp đặt hơn 1000 GW bộ chuyển đổi điện tử công suất trên toàn thế giới. Công ty được công nhận là nhà cung cấp biến tần năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng có khả năng tài chính tốt nhất thế giới (BloombergNEF). Những đổi mới của Sungrow đang thúc đẩy các dự án năng lượng sạch trên toàn thế giới, được hỗ trợ bởi mạng lưới 520 trung tâm dịch vụ đảm bảo trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Tại Sungrow, chúng tôi cam kết xây dựng một tương lai bền vững thông qua công nghệ tiên tiến và dịch vụ vượt trội. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.sungrowpower.com/en

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Wang Luly

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SOURCE Sungrow