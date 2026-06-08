Sungrow ลุยขยายพอร์ตระบบ ESS ครัวเรือน เปิดตัวโซลูชันเจนใหม่ ยกระดับระบบไฟสำรองที่เชื่อถือได้

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Sungrow

08 Jun, 2026, 08:52 CST

เหอเฝย, จีน, 5 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Sungrow ผู้ให้บริการอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวโซลูชันกักเก็บพลังงานสำหรับที่พักอาศัยเจเนอเรชันใหม่ พร้อมขยายขีดความสามารถในการรองรับกำลังไฟฟ้าจาก 5 kW เพิ่มเป็น 12 kW ด้วยการส่งอินเวอร์เตอร์ไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง MG12RL ลงตลาด

  • เพิ่มความยืดหยุ่น ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของแต่ละครัวเรือน
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Sungrow Expands Residential ESS Portfolio with Next-Gen Solution for Reliable Backup Power (PRNewsfoto/Sungrow)
Sungrow Expands Residential ESS Portfolio with Next-Gen Solution for Reliable Backup Power (PRNewsfoto/Sungrow)

โซลูชัน ESS สำหรับที่พักอาศัยของ Sungrow ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองและการเป็นระบบไฟสำรอง ทำให้นำไปปรับใช้ได้หลายรูปแบบ ช่วยให้เจ้าของบ้านเลือกบริหารจัดการพลังงานได้ตามต้องการ โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่อินเวอร์เตอร์ไฮบริดซีรีส์ MGRL ที่สามารถขยายกำลังไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 5 kW ไปจนถึง 96 kW เมื่อเชื่อมต่อแบบขนาน พร้อมตัวเลือกแบตเตอรี่ที่ยืดหยุ่นตามการใช้งาน ทั้งรุ่น MGL060, MBL050, MBL120 และ MBL160 ครอบคลุมขนาดความจุตั้งแต่ 5 kWh ถึง 16 kWh และสามารถขยายความจุรวมได้สูงสุดถึง 320 kWh เพื่อรองรับบ้านขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้พลังงานสูง

  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟ ยกระดับมูลค่าพลังงานให้คุ้มค่า

เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในบ้านและยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในภาพรวม ระบบนี้จึงรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เกินพิกัดได้สูงสุดถึง 200% และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าขาออกสูงสุดถึง 160% ช่วยให้แต่ละครัวเรือนเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ตัวระบบยังรองรับกระแสไฟฟ้าขาเข้าได้สูงสุดถึง 20A ทำให้สามารถทำงานร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดได้อย่างดีเยี่ยม มอบความยืดหยุ่นสูงสุดทั้งสำหรับการติดตั้งใหม่และการปรับปรุงระบบเดิม ยิ่งไปกว่านั้น ระบบดังกล่าวยังออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง โดยสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้เต็มพิกัดแม้อุณหภูมิโดยรอบจะสูงถึง 45 องศาเซลเซียส มั่นใจได้ว่าระบบจะผลิตไฟฟ้าได้อย่างเสถียรในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในเวลากลางวัน พร้อมกันนี้ยังได้ผสานเทคโนโลยี PID ZERO® อันเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของ Sungrow ซึ่งช่วยปกป้องแผงโซลาร์เซลล์จากการเสื่อมสภาพจากแรงดันไฟฟ้า (PID) ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องตัดการเชื่อมต่อจากระบบโครงข่าย ช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานและผลตอบแทนด้านพลังงานในระยะยาว

  • ระบบไฟสำรองที่วางใจได้ พร้อมการบริหารจัดการพลังงานที่ชาญฉลาดกว่าเดิม

เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงานภายในบ้าน ตัวระบบสามารถสลับเข้าสู่โหมดออฟกริดได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 4 มิลลิวินาที มอบระบบไฟสำรองที่ทำงานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ โซลูชันดังกล่าวยังรองรับการจ่ายกำลังไฟฟ้าเกินพิกัดได้สูงสุดถึง 200% เป็นเวลา 10 วินาที* เพื่อรองรับการเดินเครื่องในช่วงเริ่มต้นและช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักภายในบ้านสามารถทำงานได้เสถียรต่อเนื่อง ส่วนในด้านการใช้งานและการบำรุงรักษานั้น ตัวระบบมาพร้อมหน้าจอสัมผัสสีเต็มรูปแบบขนาด 4.3 นิ้ว ช่วยให้การตั้งค่าและตรวจสอบระบบหน้างานเป็นไปอย่างง่ายดาย โดยสามารถเปิดใช้งานได้ภายในเวลาไม่ถึง 30 วินาทีแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้งานยังสามารถควบคุมและตั้งค่าระบบได้อย่างสะดวกสบายผ่านแพลตฟอร์ม iSolarCloud เพื่อให้บริหารจัดการพลังงานได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม

"อินเวอร์เตอร์ซีรีส์ MGRL ได้รับคำชมเชยเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ติดตั้งระบบ" คุณ JC Carlos ซีอีโอบริษัท Evolve Solar ในฟิลิปปินส์ กล่าว "การออกแบบในลักษณะปลั๊กแอนด์เพลย์นั้น ช่วยให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่ายและลดความผิดพลาดในระหว่างหน้างานลงได้ ขณะเดียวกัน คุณภาพการประกอบและดีไซน์ของผลิตภัณฑ์โดยรวมก็ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมาก กลุ่มผู้ติดตั้งยังประทับใจในประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของระบบ โดยเฉพาะความสามารถในการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ได้สูงสุด แม้ในสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดของฟิลิปปินส์"

ในขณะที่ความต้องการด้านพลังงานในครัวเรือนยังคงพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง Sungrow ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชันพลังงานอัจฉริยะที่พร้อมรองรับอนาคต เพื่อช่วยให้เจ้าของบ้านได้มูลค่าสูงสุดจากพลังงานแสงอาทิตย์ เสริมความมั่นคงทางพลังงาน และบรรลุเป้าหมายในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

*รุ่น MG12RL รองรับการจ่ายกำลังไฟฟ้าเกินพิกัดได้สูงสุดถึง 170% เป็นเวลา 10 วินาที

เกี่ยวกับ Sungrow

Sungrow ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ได้บุกเบิกโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 29 ปี ณ เดือนธันวาคม ปี 2568 Sungrow ได้ติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่มีกำลังรวมกว่า 1000 กิกะวัตต์ทั่วโลก บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ PV และระบบกักเก็บพลังงานที่มีความน่าเชื่อถือด้านการลงทุนสูงที่สุดในโลก (จาก BloombergNEF) นวัตกรรมของบริษัทขับเคลื่อนโครงการพลังงานสะอาดทั่วโลกด้วยเครือข่ายจุดบริการ 520 แห่ง เพื่อรับรองได้ว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ที่ Sungrow เรามุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและบริการที่เหนือระดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sungrowpower.com/en

ติดต่อ
Wang Luly
[email protected] 

SOURCE Sungrow

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