Sungrow Perluas Portofolio Sistem Penyimpanan Energi Residensial dengan Solusi Generasi Baru untuk Cadangan Daya yang Andal

Mendukung pemanfaatan energi surya secara mandiri maupun sebagai sumber daya cadangan, solusi ESS residensial Sungrow dapat diterapkan untuk berbagai skenario penggunaan. Dengan demikian, pemilik hunian dapat menyesuaikan strategi energi menurut kebutuhan dan preferensi masing-masing. Solusi ini menggunakan inverter hibrida seri MGRL yang kapasitasnya dapat ditambah, mulai dari 5 kW hingga 96 kW, melalui pengoperasian paralel. Sistem ini juga mendukung berbagai pilihan baterai, termasuk MGL060, MBL050, MBL120, dan MBL160 dengan kapasitas mulai dari 5 kWh hingga 16 kWh, serta dapat ditingkatkan hingga 320 kWh guna memenuhi kebutuhan energi rumah tangga berskala besar.

Produksi Energi Surya yang Lebih Besar, Nilai Energi yang Lebih Optimal

Untuk memaksimalkan konsumsi energi surya secara mandiri dan meningkatkan efisiensi energi, sistem ini mendukung kapasitas PV oversizing hingga 200%, serta kapasitas keluaran maksimum hingga 160%. Kemampuan tersebut membantu pengguna memanfaatkan lebih banyak energi surya sepanjang hari. Dengan dukungan arus masukan hingga 20A, solusi ini kompatibel dengan sebagian besar panel PV utama di pasar sehingga semakin fleksibel untuk instalasi baru dan proyek retrofit. Selain mampu beroperasi di iklim yang menantang, sistem ini mempertahankan keluaran daya penuh pada suhu lingkungan hingga 45 derajat Celsius sehingga turut menjaga stabilitas produksi energi surya saat permintaan listrik pada siang hari mencapai puncaknya. Solusi ini juga mengintegrasikan teknologi paten PID ZERO® Sungrow yang secara aktif mengurangi dampak Potential Induced Degradation (PID) tanpa harus memutus koneksi ke jaringan listrik. Teknologi tersebut ikut menjaga performa panel surya dan hasil produksi energi dalam jangka panjang.

Cadangan Daya Andal dan Pengelolaan Energi yang Lebih Cerdas

Untuk meningkatkan ketahanan energi di sektor hunian, sistem ini mampu beralih ke mode off-grid hanya dalam waktu 4 milidetik sehingga menyediakan pasokan listrik cadangan secara lancar pada saat pemadaman jaringan listrik. Sistem ini juga mampu menghasilkan overload output hingga 200% selama 10 detik* agar peralatan listrik dapat menyala kembali dengan pasokan listrik yang stabil. Dari sisi pengoperasian dan pemeliharaan, sistem ini dilengkapi layar sentuh berwarna berukuran 4,3 inci yang memudahkan proses konfigurasi lokal. Pengaturan awal bahkan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 detik tanpa memerlukan akses internet. Melalui platform iSolarCloud, pengguna mudah mengatur sistem sehingga mendukung pengelolaan energi yang lebih cerdas dan efisien.

"Kami menerima banyak respons positif dari para instalatur terkait seri MGRL," ujar JC Carlos, CEO Evolve Solar di Filipina. "Desain plug-and-play menyederhanakan proses instalasi dan turut mengurangi potensi kesalahan instalasi. Selain itu, kualitas konstruksi dan desain produk juga mendapat apresiasi tinggi. Para instalatur juga terkesan dengan kinerja pembangkitan listrik dari sistem ini, terutama kemampuannya memaksimalkan penyerapan energi surya meski beroperasi dalam kondisi iklim panas seperti di Filipina."

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan energi di sektor residensial, Sungrow semakin berkomitmen menghadirkan solusi energi yang cerdas dan siap menghadapi kebutuhan masa depan. Solusi tersebut membantu pemilik hunian memaksimalkan manfaat energi surya, meningkatkan ketahanan energi, serta mencapai tingkat kemandirian energi yang lebih tinggi.

* MG12RL mendukung overload output hingga 170% selama 10 detik.

Tentang Sungrow

Sungrow, pemimpin teknologi energi terbarukan dunia, telah menjadi pionir solusi listrik berkelanjutan selama lebih dari 29 tahun. Hingga Desember 2025, Sungrow telah menggarap instalasi konverter elektronika daya (power electronic converter) berkapasitas lebih dari 1.000 GW di seluruh dunia. Sungrow juga menjadi produsen inverter PV dan sistem penyimpanan energi yang paling layak kredit di dunia (BloombergNEF). Inovasi Sungrow mendukung berbagai proyek energi bersih di seluruh dunia melalui jaringan yang mencakup 520 gerai layanan yang menyediakan layanan pelanggan terbaik. Sungrow berkomitmen mempercepat transisi menuju masa depan berkelanjutan lewat teknologi mutakhir dan layanan terbaik. Informasi lebih lanjut tersedia di www.sungrowpower.com/en.

Narahubung:

Wang Luly

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SOURCE Sungrow