Sungrow rút ngắn thời gian hòa lưới cho cơ sở điện mặt trời và lưu trữ năng lượng lớn nhất Myanmar nhờ hoàn tất nghiệm thu trong 7 ngày

MANDALAY, Myanmar, ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về biến tần quang điện (PV) và hệ thống lưu trữ năng lượng, công bố việc đưa vào vận hành thương mại thành công dự án điện mặt trời kết hợp lưu trữ năng lượng công suất 110MW PV + 20MW/40MWh của Hanzar Solar và Leader Power Energy tại Myanmar.

110MW PV + 20MW/40MWh integrated solar and energy storage project in Myanmar (PRNewsfoto/Sungrow)

Là cơ sở điện mặt trời lớn nhất tại Myanmar, dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao độ tin cậy của nguồn cung cấp điện tại địa phương và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang cơ cấu năng lượng đa dạng hơn. Nhờ ứng dụng các giải pháp tích hợp điện mặt trời và lưu trữ năng lượng của Sungrow, dự án đã được đưa vào vận hành thương mại sau bảy ngày thử nghiệm và nghiệm thu, thiết lập một chuẩn mực mới cho việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Đông Nam Á.

Năng lực triển khai khu vực đẩy nhanh tiến độ dự án

Được triển khai trong khung thời gian hết sức gấp rút, dự án được hưởng lợi từ sự phối hợp hiệu quả giữa trụ sở chính của Sungrow và các đội ngũ địa phương, cùng sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, nghiệm thu và vận hành. Được hỗ trợ bởi các nguồn lực triển khai khu vực trên khắp Đông Nam Á, các hoạt động thử nghiệm và nghiệm thu vốn được lên kế hoạch kéo dài hai tuần đã được hoàn thành chỉ trong hai ngày, không phát sinh bất kỳ sự cố vận hành nào.

Triển khai nghiệm thu ngay từ giai đoạn đầu

Tận dụng giải pháp Biến tần mô-đun 1+X của Sungrow với khả năng chạy thử ngoài lưới điện, các quy trình nghiệm thu nguội và nghiệm thu nóng đã được hoàn thành trước kế hoạch, giúp giảm sự phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ bằng dầu diesel, hạn chế nhu cầu vận chuyển và công tác chuẩn bị tại công trường, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian nghiệm thu.

Triển khai tích hợp ngay từ nhà máy

Thông qua kiến trúc hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) tích hợp theo chiều dọc của Sungrow, các thiết bị cốt lõi đã được hoàn thành lắp đặt trước và thực hiện nghiệm thu tích hợp trước khi xuất xưởng, giúp giảm khối lượng công việc tại công trường và cho phép đóng điện hệ thống nhanh chóng ngay sau khi được bàn giao.

• Hỗ trợ triển khai tại chỗ 24/7

Các kỹ sư giàu kinh nghiệm của Sungrow đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp 24/7 trong suốt quá trình thực hiện dự án, bảo đảm phản hồi nhanh chóng và duy trì tiến độ theo các mốc thời gian triển khai chặt chẽ.

Hiệu suất vận hành tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt

Tọa lạc tại vùng Mandalay của Myanmar, dự án hoạt động trong điều kiện môi trường đầy thách thức, bao gồm mùa khô kéo dài và nhiệt độ vượt quá 40°C, đặt ra yêu cầu cao đối với cả độ tin cậy của hệ thống lẫn công tác triển khai dự án. Để giải quyết những thách thức này, dự án đã triển khai Biến tần mô-đun 1+X của Sungrow, hệ thống lưu trữ năng lượng PowerTitan 2.0 và nền tảng quản lý thông minh toàn nhà máy nhằm bảo đảm sự phối hợp liền mạch giữa hoạt động sản xuất điện mặt trời và hoạt động lưu trữ năng lượng.

Năng lực lưu trữ năng lượng tiên tiến hỗ trợ phát triển lưới điện trong tương lai

Dự án được trang bị bộ chuyển đổi công suất (PCS) tạo lưới của Sungrow cùng khả năng khởi động đen (Black Start), cho phép hệ thống vận hành như một lưới điện vi mô độc lập để cấp điện cho các phụ tải cục bộ và khôi phục hoạt động của các cơ sở hạ tầng trọng yếu khi cần thiết. Mặc dù điều kiện lưới điện địa phương hiện tại vẫn hạn chế việc triển khai đầy đủ các ứng dụng tạo lưới, hệ thống đã cho thấy tính linh hoạt vận hành mạnh mẽ trong các chế độ vận hành độc lập tách lưới, đồng thời cung cấp sự sẵn sàng cho hiện đại hóa lưới điện và các tình huống cấp điện khẩn cấp trong tương lai.

"Chúng tôi đánh giá cao tính chuyên nghiệp, khả năng phản hồi nhanh và sự hỗ trợ liên tục của Sungrow trong suốt quá trình triển khai dự án," Tony Yang, Tổng Giám đốc của Power Way International Limited, cho biết. "Năng lực kỹ thuật vững mạnh, khả năng phối hợp hiệu quả và dịch vụ tận tâm tại công trường của công ty đã đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm dự án được nghiệm thu thành công và vận hành suôn sẻ trong một khung thời gian hết sức gấp rút".

Dự án nêu bật năng lực của Sungrow trong việc cung cấp các giải pháp triển khai tại địa phương, triển khai nhanh và năng lượng sạch tích hợp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á.

Giới thiệu về Sungrow

Sungrow, công ty hàng đầu thế giới về công nghệ năng lượng tái tạo, đã tiên phong trong các giải pháp năng lượng bền vững trong hơn 29 năm. Tính đến tháng 12 năm 2025, Sungrow đã lắp đặt hơn 1000 GW bộ chuyển đổi điện tử công suất trên toàn thế giới. Công ty được công nhận là nhà cung cấp biến tần năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng có khả năng tài chính tốt nhất thế giới (BloombergNEF). Những đổi mới của Sungrow đang thúc đẩy các dự án năng lượng sạch trên toàn thế giới, được hỗ trợ bởi mạng lưới 520 trung tâm dịch vụ đảm bảo trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Tại Sungrow, chúng tôi cam kết xây dựng một tương lai bền vững thông qua công nghệ tiên tiến và dịch vụ vượt trội. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.sungrowpower.com/en

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SOURCE Sungrow