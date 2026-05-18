Sunwoda ra mắt pin sạc siêu nhanh cho xe máy: Sạc 80% trong 20 phút

—Pin 6 kW của Sunwoda có tốc độ sạc nhanh gấp 3 lần so với các dòng pin xe tay ga hàng đầu hiện nay, với hơn 2.000 chu kỳ sạc và tuổi thọ 5 năm — là sản phẩm chủ lực trong danh mục trưng bày của Sunwoda tại CIBF 2026.

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 14 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại CIBF 2026, Sunwoda Electronic Co., Ltd. (SZSE: 300207; SIX: SWD) — Được xếp hạng số 11 trong Top 500 doanh nghiệp năng lượng mới toàn cầu và là nhà cung cấp lâu năm cho các thương hiệu điện thoại thông minh và ô tô cấp Tier-1 trên toàn thế giới - đã giới thiệu toàn bộ danh mục pin của mình với chủ đề "Năng lượng cho mọi khoảnh khắc". Tâm điểm của triển lãm là Pin sạc siêu nhanh cho xe máy.

Pin sạc siêu nhanh cho xe máy này kết hợp với bộ sạc 6 kW để đạt được 80% trạng thái sạc trong 20 phút.

"Một tài xế giao hàng có thể cắm sạc trong giờ nghỉ giải lao và sau đó lập tức vận hành bình thường", Sandy Lv, Tổng Giám đốc bộ phận Kinh doanh Pin Xe máy của Sunwoda cho biết. "Sự thay đổi hành vi đó chính là yếu tố giúp sạc siêu nhanh trở thành tiêu chuẩn thương mại cho các xe điện hạng nhẹ".

Pin duy trì chênh lệch nhiệt độ giữa các cell pin trong phạm vi 3 °C trong quá trình sạc công suất cao. Sản phẩm đạt hơn 2.000 chu kỳ sạc và tuổi thọ 5 năm, có khả năng chống nước IPX7, hoạt động trong dải nhiệt độ từ –20 °C to 60 °C, đồng thời tương thích với hơn 90% các trạm đổi pin.

Song song với việc ra mắt sản phẩm, Liên minh Sạc Siêu nhanh cho Xe Điện Hạng Nhẹ (Ultra-Fast Charging Alliance for Light Electric Mobility) cũng được thành lập cùng các đối tác trong ngành nhằm hỗ trợ chuẩn hóa giao thức. Pin đã hoàn tất phê duyệt thiết kế tích hợp với một số thương hiệu xe máy điện hàng đầu; các đợt triển khai thí điểm đang được tiến hành tại Hàng Châu, trong khi sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu vào quý 3 năm 2026.

Danh mục sản phẩm cung cấp năng lượng cho mọi khoảnh khắc

"Năng lượng cho mọi khoảnh khắc" thể hiện cam kết của Sunwoda trong việc cung cấp các giải pháp pin được thiết kế riêng cho đa dạng ứng dụng — từ điện thoại, laptop đến xe hai bánh, xe bốn bánh và tàu thủy.

Được hỗ trợ bởi năng lực tích hợp theo chiều dọc toàn diện từ vật liệu, cell pin, hệ thống đến tái chế, Sunwoda đã xây dựng danh mục sản phẩm hoàn chỉnh trong các mảng pin tiêu dùng, pin năng lượng và pin lưu trữ năng lượng, được hỗ trợ bởi hiệu suất giao hàng pin điện thoại thông minh và pin lithium xe lai (HEV).

Trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, Sunwoda cung cấp các dòng pin độ tin cậy cao cho điện thoại thông minh, laptop và các thiết bị kết nối. Ở mảng pin năng lượng, bên cạnh Pin sạc siêu nhanh cho xe máy, Sunwoda còn giới thiệu công nghệ pin sạc siêu tốc cho xe ô tô điện du lịch, hỗ trợ dòng sạc siêu nhanh lên đến 1.800 A. Trong ứng dụng hàng hải, công ty cung cấp giải pháp hệ thống pin cho tàu nội địa và tàu ven biển. Trong mảng lưu trữ năng lượng, danh mục cell pin trưng bày tại triển lãm trải rộng từ 102 Ah đến 684 Ah, phục vụ các dự án dân dụng, thương mại và công nghiệp và quy mô điện lưới trên toàn cầu.

Ngoài ra, Sunwoda cũng giới thiệu các sáng kiến phát triển bền vững, ứng dụng vật liệu tái chế và triển khai "hộ chiếu pin", hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh điện khí hóa đang chuyển dịch theo hướng sạc nhanh hơn, hệ thống an toàn hơn và quản lý vòng đời minh bạch hơn.

