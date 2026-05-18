Sunwoda เปิดตัวแบตเตอรี่ชาร์จเร็วพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์: ชาร์จได้ 80% ใน 20 นาที
18 May, 2026, 10:50 CST
—แบตเตอรี่ 6 กิโลวัตต์ของ Sunwoda ชาร์จเร็วกว่าแบตเตอรี่สกูตเตอร์ชั้นนำในปัจจุบันถึง 3 เท่า พร้อมรอบการชาร์จมากกว่า 2,000 ครั้ง และอายุการใช้งาน 5 ปี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ Sunwoda นำเสนอที่งาน CIBF 2026—
เซินเจิ้น, จีน, 18 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ที่งาน CIBF 2026 นั้น Sunwoda Electronic Co., Ltd. (SZSE: 300207; SIX: SWD) ซึ่งติดอันดับที่ 11 ในกลุ่ม 500 บริษัทพลังงานใหม่ระดับโลก และเป็นซัพพลายเออร์ระดับ Tier-1 สำหรับสมาร์ตโฟนและยานยนต์ทั่วโลกมาอย่างยาวนาน ได้รวบรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ทั้งหมดในชื่อ "Power Your Each Moment" ("เติมพลังให้คุณทุกโมเมนต์") โดยมีแบตเตอรี่ชาร์จเร็วพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Ultra-Fast Charging Battery) เป็นไฮไลต์หลัก
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์แบบชาร์จเร็วพิเศษใช้งานร่วมกับเครื่องชาร์จ 6 กิโลวัตต์ เพื่อชาร์จให้ได้ถึง 80% ภายใน 20 นาที
"พนักงานส่งของสามารถเสียบปลั๊กชาร์จระหว่างพักดื่มกาแฟและขี่ออกไปได้โดยที่รถใช้งานได้เต็มที่" Sandy Lv ผู้จัดการทั่วไปของธุรกิจแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ของ Sunwoda กล่าว "การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เองที่จะปลดล็อกให้การชาร์จเร็วพิเศษกลายเป็นมาตรฐานเชิงพาณิชย์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก"
แบตเตอรี่นี้คงความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเซลล์ให้อยู่ไม่เกิน 3°C ระหว่างการชาร์จด้วยกำลังไฟสูง โดยมี รอบการชาร์จ 2,000 รอบและอายุการใช้งานนาน 5 ปี กันน้ำระดับ IPX7 ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง 60°C และใช้งานร่วมกับสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้มากกว่า 90%
พร้อมกับการเปิดตัวครั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรการชาร์จเร็วพิเศษสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก (Ultra-Fast Charging Alliance for Light Electric Mobility) พร้อมกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานโปรโตคอล แบตเตอรี่ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการออกแบบร่วมกับแบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำหลายแบรนด์แล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการทดลองใช้งานในเมืองหางโจว โดยมีกำหนดการผลิตจำนวนมากในไตรมาสที่ 3 ปี 2569
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติมพลังงานให้ทุกช่วงเวลา
"Power Your Each Moment" สะท้อนความมุ่งมั่นของ Sunwoda ในการนำเสนอโซลูชันแบตเตอรี่ที่ปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือและแล็ปท็อป ไปจนถึงรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเรือ
ด้วยการบูรณาการแนวดิ่งครบวงจรตั้งแต่ด้านวัสดุ เซลล์ ระบบ และการรีไซเคิล Sunwoda ได้สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งแบตเตอรี่สำหรับผู้บริโภค แบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้า และแบตเตอรี่สำหรับการกักเก็บพลังงาน ด้วยแรงหนุนจากประสิทธิภาพการจัดส่งแบตเตอรี่สมาร์ตโฟนและแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ไฮบริด
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค Sunwoda จัดหาแบตเตอรี่ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับสมาร์ตโฟน แล็ปท็อป และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ในส่วนของแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า นอกเหนือจากแบตเตอรี่ชาร์จเร็วพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์แล้ว Sunwoda ยังได้จัดแสดงเทคโนโลยีแบตเตอรี่ชาร์จเร็วพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล ซึ่งช่วยให้ชาร์จเร็วพิเศษได้ถึง 1,800 แอมป์ ในด้านการใช้งานทางทะเล บริษัทนำเสนอระบบแบตเตอรี่สำหรับเรือในน้ำจืดและเรือชายฝั่ง ในด้านการกักเก็บพลังงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์เซลล์แบตเตอรี่ที่จัดแสดงในงานนี้ครอบคลุมขนาด 102 Ah ถึง 684 Ah รองรับโครงการที่อยู่อาศัย โครงการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และโครงการขนาดใหญ่ทั่วโลก
นอกจากนี้ Sunwoda ยังได้จัดแสดงโครงการด้านความยั่งยืน การนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ และการดำเนินการด้านแบตเตอรี่พาสปอร์ต เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการพัฒนาการใช้พลังงานไฟฟ้าไปสู่การชาร์จที่เร็วขึ้น ระบบที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และการจัดการวงจรชีวิตที่โปร่งใสมากขึ้น
