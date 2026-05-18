Sunwoda Luncurkan Motorcycle Ultra-Fast Charging Battery: Daya Baterai Terisi 80% dalam 20 Menit

— Daya baterai 6 kW buatan Sunwoda terisi tiga kali lebih cepat dibandingkan baterai skuter terdepan saat ini, menawarkan lebih dari 2.000 siklus pengisian dan usia pakai hingga lima tahun — salah satu produk unggulan yang ditampilkan Sunwoda di CIBF 2026.

SHENZHEN, Tiongkok, 15 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Di ajang CIBF 2026, Sunwoda Electronic Co., Ltd. (SZSE: 300207; SIX: SWD) — menempati peringkat ke-11 dalam daftar "Top 500 Global New Energy Enterprises", serta produsen baterai yang telah lama menjadi pemasok bagi produsen ponsel pintar dan otomotif kelas dunia — memamerkan portofolio produk lengkap dengan tema "Power Your Each Moment". Salah satunya, Motorcycle Ultra-Fast Charging Battery.

Dengan dukungan pengisi daya 6 kW, daya baterai ini terisi hingga 80% dalam waktu 20 menit.

"Pengendara layanan pengantaran barang kini dapat mengisi daya baterai motor listrik sambil beristirahat sejenak untuk minum kopi sebelum kembali berkendara," ujar General Manager, Motorcycle Battery Business, Sunwoda, Sandy Lv. "Perubahan pola penggunaan tersebut berpotensi menjadikan teknologi ultra-fast charging sebagai standar baru di pasar motor listrik kecil."

Untuk mendukung high-power charging, baterai ini mampu menjaga selisih suhu antarsel di bawah 3 derajat Celsius. Baterai tersebut juga menawarkan lebih dari 2.000 siklus pengisian dengan usia pakai hingga lima tahun. Selain memiliki sertifikasi tahan air IPX7, baterai ini tetap dapat beroperasi pada suhu ekstrem, mulai dari minus 20 derajat Celsius hingga 60 derajat Celsius, serta kompatibel dengan lebih dari 90% stasiun penukaran baterai.

Selain peluncuran produk, Sunwoda dan sejumlah mitra industri membentuk Ultra-Fast Charging Alliance for Light Electric Mobility guna mendukung standardisasi protokol pengisian daya. Baterai tersebut juga telah menyelesaikan tahap validasi desain bersama sejumlah merek motor listrik terkemuka. Saat ini, proyek uji coba tengah berjalan di Hangzhou, sedangkan tahap produksi massal dijadwalkan pada Triwulan III-2026.

Portofolio Baterai untuk Beragam Kebutuhan

Tema "Power Your Each Moment" mencerminkan komitmen Sunwoda dalam menghadirkan solusi baterai untuk beragam kebutuhan, mulai dari ponsel pintar dan laptop hingga kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, dan kapal.

Dengan integrasi vertikal yang mencakup bahan baku, sel baterai, sistem, hingga daur ulang, Sunwoda membangun portofolio lengkap di sektor baterai konsumen, baterai kendaraan, dan penyimpanan energi. Portofolio tersebut turut didukung kinerja penjualan baterai untuk ponsel pintar dan baterai lithium HEV.

Di sektor elektronik konsumen, Sunwoda memasok baterai yang sangat andal untuk ponsel pintar, laptop, dan perangkat terkoneksi. Di sektor baterai kendaraan, selain memperkenalkan Motorcycle Ultra-Fast Charging Battery, Sunwoda juga memamerkan teknologi baterai flash-charge untuk mobil listrik penumpang yang mendukung ultra-fast charging hingga 1.800 A. Untuk sektor maritim, Sunwoda menawarkan kemampuan sistem baterai bagi kapal perairan darat maupun pesisir. Sementara itu, di sektor penyimpanan energi, portofolio sel baterai yang dipamerkan Sunwoda dalam ajang ini memiliki kapasitas mulai dari 102 Ah hingga 684 Ah untuk mendukung proyek residensial, komersial dan industri, hingga skala utilitas di berbagai negara.

Selain itu, Sunwoda juga menampilkan berbagai inisiatif keberlanjutan, termasuk penggunaan material daur ulang dan implementasi battery passport, yang mendukung pelanggan di tengah perkembangan elektrifikasi menuju pengisian daya baterai yang lebih cepat, sistem yang lebih aman, dan pengelolaan siklus hidup baterai yang lebih transparan.

