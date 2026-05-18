Sunwoda Perkenal Bateri Pengecasan Ultra-Pantas Motosikal: Cas 80% dalam 20 Minit

—Bateri 6 kW Sunwoda mengecas 3x lebih pantas berbanding bateri skuter terkemuka masa kini, dengan lebih 2,000 kitaran dan jangka hayat 5-tahun — menjadi tunjang utama pameran portfolio Sunwoda di CIBF 2026.

SHENZHEN, China, 14 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Di CIBF 2026, Sunwoda Electronic Co., Ltd. (SZSE: 300207; SIX: SWD) — Berada pada kedudukan No.11 dalam senarai 500 Perusahaan Tenaga Baharu Global Terbaik dan pembekal sejak dahulu lagi kepada pengeluar telefon pintar dan automotif Tahap-1 di seluruh dunia - menghimpunkan keseluruhan portfolio baterinya di bawah tema "Power Your Each Moment" ("Kuasakan Setiap Detik Anda"). Menjadi tunjang utama pameran tersebut ialah Bateri Pengecasan Ultra-Pantas Motosikal.

Bateri Pengecasan Ultra-Pantas Motosikal itu dipadankan dengan pengecas 6 kW bagi mencapai tahap cas 80 peratus dalam tempoh 20 minit.

"Seorang penghantar barang boleh mengecas semasa waktu rehat dan kembali menunggang dengan bateri yang sudah boleh digunakan sepenuhnya," kata Sandy Lv, Pengurus Besar Perniagaan Bateri Motosikal Sunwoda. "Perubahan tingkah laku itulah yang membuka jalan kepada pengecasan ultra-pantas sebagai standard komersial untuk EV ringan."

Bateri tersebut mengekalkan varians suhu antara sel dalam lingkungan 3°C semasa pengecasan kuasa tinggi. Ia menawarkan lebih 2,000 kitaran dan tempoh guna selama lima tahun, dengan ciri kalis air IPX7, operasi pada suhu antara –20°C hingga 60°C, serta serasi dengan lebih 90 peratus stesen penukaran bateri.

Seiring pelancaran itu, Ultra-Fast Charging Alliance for Light Electric Mobility ditubuhkan bersama rakan industri bagi menyokong penyeragaman protokol. Bateri itu telah menyelesaikan pengesahan reka bentuk kolaboratif bersama beberapa jenama motosikal elektrik terkemuka; manakala pelaksanaan rintis sedang dijalankan di Hangzhou dengan pengeluaran besar-besaran dijadualkan pada S3 2026.

Portfolio yang menggerakkan setiap detik

"Power Your Each Moment" mencerminkan komitmen Sunwoda untuk menyediakan penyelesaian bateri yang disesuaikan mengikut aplikasi merentas pelbagai kegunaan — daripada telefon dan komputer riba kepada kenderaan dua roda, empat roda serta kapal.

Disokong oleh integrasi menegak penuh merangkumi bahan, sel, sistem dan kitar semula, Sunwoda telah membangunkan portfolio lengkap bagi bateri pengguna, bateri kuasa dan bateri storan tenaga, disokong oleh prestasi penghantaran dalam bateri telefon pintar dan bateri litium HEV.

Dalam segmen elektronik pengguna, Sunwoda membekalkan bateri berkeandalan tinggi untuk telefon pintar, komputer riba dan peranti bersambung. Dalam sektor bateri kuasa, selain Bateri Pengecasan Ultra-Pantas Motosikal, Sunwoda turut mempamerkan teknologi bateri pengecasan kilat untuk EV penumpang yang membolehkan pengecasan ultra-pantas sehingga 1,800 A. Dalam aplikasi marin, syarikat menawarkan keupayaan sistem bateri untuk kapal pedalaman dan pesisir pantai. Dalam segmen storan tenaga pula, portfolio sel yang dipaparkan di pameran ini menjangkau kapasiti 102 Ah hingga 684 Ah, menyokong projek kediaman, projek komersial-dan-industri serta projek skala utiliti di seluruh dunia.

Selain itu, Sunwoda turut mempamerkan inisiatif kemampanannya, penerimagunaan bahan kitar semula dan pelaksanaan pasport bateri bagi menyokong pelanggan ketika elektrifikasi berkembang ke arah pengecasan lebih pantas, sistem yang lebih selamat dan pengurusan kitar hayat yang lebih telus.

SOURCE Sunwoda Electronic Co., Ltd.