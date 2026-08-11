Số lượt đăng ký dự thi Cambridge International AS & A Level tăng trưởng trên khắp Đông Nam Á khi ngày càng nhiều học sinh lựa chọn các chứng chỉ linh hoạt, chú trọng phát triển kỹ năng

Cambridge công bố kết quả kỳ thi tháng 6 năm 2026 cho gần 705.000 học sinh tại 148 quốc gia, với tổng số lượt đăng ký dự thi lên tới 1,7 triệu

Số lượt đăng ký dự thi tăng tại Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan; hơn 22.000 học sinh Malaysia tham dự các kỳ thi quốc tế Cambridge trong tháng 6

CAMBRIDGE, Anh, ngày 11 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cambridge International Education (Cambridge) đã bắt đầu công bố kết quả đợt thi tháng 6 năm 2026 tới học sinh trên toàn thế giới. Số lượt đăng ký dự thi Cambridge International AS & A Level tăng 5% so với năm ngoái, với gần 368.000 học sinh tại 3.492 trường học trên toàn thế giới nhận kết quả Cambridge International AS & A Level trong ngày hôm nay. Sự tăng trưởng liên tục này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu đối với các chứng chỉ cung cấp lộ trình đáng tin cậy để tiếp tục học lên bậc giáo dục đại học.

Cambridge International AS & A level Results Day

Xu hướng lựa chọn các chứng chỉ Cambridge International AS & A Level thể hiện rõ tại Đông Nam Á, khi số lượt đăng ký dự thi tại cả Indonesia và Thái Lan đều tăng 12% so với đợt tháng 6 năm 2025. Số lượt đăng ký dự thi Cambridge IGCSE cũng tăng mạnh tại Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan, cho thấy các trường học và gia đình tiếp tục tin tưởng vào những chứng chỉ được công nhận quốc tế, chuẩn bị cho học sinh hành trang để thành công tại đại học cũng như sau này.

"Xin chúc mừng tất cả học sinh nhận kết quả trong ngày hôm nay và trong tuần tới", Rod Smith, Giám đốc điều hành Tập đoàn phụ trách Giáo dục Quốc tế tại Cambridge cho biết. "Thật đáng khích lệ khi chứng kiến mức tăng trưởng liên tục tại Đông Nam Á, khi ngày càng nhiều học sinh lựa chọn Cambridge International AS & A Levels nhờ sự kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu về môn học và những kỹ năng được các trường đại học và nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất. Mức tăng trưởng tiếp tục trong năm nay cho thấy ngày càng nhiều học sinh hơn bao giờ hết nhận ra được sức mạnh của sự kết hợp đó trong một thế giới đang được định hình bởi AI. Tôi tin rằng Cambridge International AS & A Levels sẽ ngày càng có vai trò quan trọng hơn nữa trong những năm tới".

Những điểm nổi bật của đợt thi tháng 6 năm 2026 tại Đông Nam Á:

Toán học tiếp tục là môn học được lựa chọn nhiều nhất trong chương trình Cambridge International AS & A Level tại Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan. Các môn khoa học cũng nằm trong nhóm 5 môn được lựa chọn nhiều nhất, cho thấy nhu cầu đối với giáo dục STEM tiếp tục duy trì ở mức cao.

Kinh doanh nằm trong nhóm 5 môn Cambridge International AS & A Level được lựa chọn nhiều nhất tại Indonesia, Việt Nam và Thái Lan, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của học sinh đối với tinh thần khởi nghiệp và các kỹ năng kinh doanh.

Các trường học tại Malaysia có hơn 74.000 lượt đăng ký dự thi các kỳ thi Cambridge trong đợt thi tháng 6, trong đó tiếng Mã Lai như một ngoại ngữ tiếp tục là môn Cambridge IGCSE được lựa chọn nhiều nhất.

Được các trường đại học hàng đầu thế giới tin tưởng

Tại Đông Nam Á, học sinh tiếp tục lựa chọn các chứng chỉ Cambridge vì những chứng chỉ này mang đến các lộ trình linh hoạt để vào các trường đại học trong nước cũng như quốc tế. Ngày càng nhiều học sinh sử dụng các chứng chỉ Cambridge để tiếp cận giáo dục đại học tại Châu Á, Australia, Vương quốc Anh và nhiều nơi khác trên thế giới.

Kevin Ebenezer, Giám đốc phụ trách Lộ trình vào Đại học và Chuyển tiếp học tập tại Cambridge, cho biết: "Cambridge International A Levels tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các trường đại học hàng đầu thế giới bởi các chương trình này không chỉ giúp học sinh chuẩn bị tốt để được nhận vào đại học mà còn giúp các em phát triển tốt sau khi nhập học. Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng cạnh tranh, các trường đại học đang tìm kiếm những sinh viên có kiến thức học thuật sâu rộng, khả năng thích ứng cũng như khả năng tư duy độc lập. Các chứng chỉ của chúng tôi góp phần phát triển những phẩm chất đó. Hiện nay, học sinh Cambridge chiếm khoảng một phần tám số sinh viên quốc tế nhập học tại các trường đại học ở Vương quốc Anh, đưa ra bằng chứng thuyết phục về giá trị lâu dài và sự công nhận toàn cầu đối với Cambridge International A Levels".

"Giáo dục quốc tế với Cambridge mang tính quốc tế khi cần thiết nhưng vẫn phù hợp với điều kiện địa phương ở mức cao nhất có thể. Dù học sinh lựa chọn học tập trong nước hay ở nước ngoài, các chứng chỉ quốc tế Cambridge đều mở ra những cánh cửa cơ hội và giúp người học chuẩn bị để thành công trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng", ông Rod cho biết thêm.

Hướng tới kết quả Cambridge IGCSE và O Level

Kết quả Cambridge IGCSE và O Level sẽ được công bố cho hơn 315.000 học sinh tại 4.949 trường vào ngày 18 tháng 8.

Với hơn 160 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, Cambridge hiện phục vụ gần 2 triệu học sinh mỗi năm. Các chương trình đánh giá của Cambridge – bao gồm Cambridge Checkpoint dành cho học sinh nhỏ tuổi, cùng Cambridge IGCSE, O Level, International AS & A Level, AICE và International Project Qualification (IPQ) – được các trường học và trường đại học trên toàn thế giới đánh giá cao.

-HẾT-

Ghi chú cho biên tập viên:

Những điểm nổi bật về kết quả Cambridge International AS & A Level được công bố ngày 11 tháng 8:

Hơn 737.000 lượt đăng ký dự thi trên toàn cầu – tăng 5% so với đợt tháng 6 năm 2025

Có gần 368.000 học sinh (tăng 4%) tại 3.492 trường học ở 128 quốc gia tham dự

Các môn được lựa chọn nhiều nhất: 1. Tiếng Anh tổng quát; 2. Toán học; 3. Vật lý; 4. Hoá học; 5. Ngôn ngữ Anh.

SOURCE Cambridge University Press & Assessment