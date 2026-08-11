จำนวนผู้สมัครสอบ Cambridge International AS & A Level เพิ่มขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะนักเรียนจำนวนมากขึ้นเลือกคุณวุฒิที่ยืดหยุ่นและเน้นทักษะ

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Cambridge University Press & Assessment

11 Aug, 2026, 17:59 CST

Cambridge ประกาศผลสอบประจำเดือนมิถุนายน ปี 2569 ให้แก่นักเรียนเกือบ 705,000 คนใน 148 ประเทศ โดยมีผู้สมัครสอบทั้งหมดสูงถึง 1.7 ล้านคน

จำนวนผู้สมัครสอบเพิ่มขึ้นในมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย โดยมีนักเรียนชาวมาเลเซียกว่า 22,000 คนเข้าร่วมสอบ Cambridge International Examinations ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

เคมบริดจ์, อังกฤษ, 11 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Cambridge International Education (Cambridge) เริ่มประกาศผลสอบประจำเดือนมิถุนายน 2569 ให้แก่นักเรียนทั่วโลกแล้ว จำนวนผู้สมัครสอบ Cambridge International AS & A Levels เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีนักเรียนเกือบ 368,000 คน จาก 3,492 โรงเรียนทั่วโลกที่ได้รับผลสอบ Cambridge International AS & A Levels ในวันนี้ การเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนให้เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกด้านคุณวุฒิที่ปูเส้นทางที่น่าเชื่อถือสู่อุดมศึกษา

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Cambridge International AS & A level Results Day
Cambridge International AS & A level Results Day

แนวโน้มการสอบวัดระดับ Cambridge International AS & A Level เป็นที่ประจักษ์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจำนวนผู้สมัครสอบเพิ่มขึ้น 12% จากเดือนมิถุนายน 2568 ทั้งในอินโดนีเซียและไทย นอกจากนี้ยังมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในจำนวนผู้สมัครสอบ Cambridge IGCSE ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย ซึ่งแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องจากโรงเรียนและครอบครัวที่มีต่อคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในระดับมหาวิทยาลัยและในอนาคต

"ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับผลสอบในวันนี้และสัปดาห์หน้า" Rod Smith กรรมการผู้จัดการกลุ่มการศึกษานานาชาติที่ Cambridge กล่าว "เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะมีนักเรียนจำนวนมากขึ้นเลือก Cambridge International AS & A Levels เพราะเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้เชิงลึกในวิชาต่าง ๆ และทักษะที่มหาวิทยาลัยและนายจ้างให้ความสำคัญมากที่สุด การเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนจำนวนมากขึ้นกว่าที่เคยนั้นตระหนักถึงพลังของการผสมผสานนี้ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผมเชื่อว่า Cambridge International AS & A Levels จะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต"

ไฮไลต์การสอบประจำเดือนมิถุนายน 2569 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: 

  • วิชาคณิตศาสตร์ยังคงเป็นวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน Cambridge International AS & A Level ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย ส่วนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ก็ติดอยู่ในห้าอันดับแรกเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับการศึกษาด้าน STEM
  • วิชาธุรกิจเป็นหนึ่งในห้าวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน AS & A Level ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการและทักษะทางธุรกิจ
  • โรงเรียนในมาเลเซียมีผู้สมัครสอบ Cambridge กว่า 74,000 คนในการสอบเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยวิชาภาษามาเลย์สำหรับชาวต่างชาติยังคงเป็นวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน Cambridge IGCSE

ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเรียนยังคงเลือกคุณวุฒิ Cambridge เนื่องจากเป็นสิ่งที่มอบเส้นทางที่ยืดหยุ่นในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนนักเรียนที่ใช้คุณวุฒิ Cambridge เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในเอเชีย ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และประเทศอื่น ๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

Kevin Ebenezer ผู้อำนวยการฝ่ายเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าที่ Cambridge กล่าวว่า "Cambridge International A Levels ยังคงได้รับความมั่นใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพราะหลักสูตรเหล่านี้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนไม่เพียงแค่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน แต่ยังช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จเมื่อเข้าเรียนแล้ว ในขณะที่อุดมศึกษามีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงมองหานักเรียนที่มีความรู้ทางวิชาการลึกซึ้ง ปรับตัวเก่ง และมีความสามารถในการคิดอย่างอิสระ ซึ่งคุณวุฒิของเราช่วยพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น ปัจจุบัน ผู้เรียนของ Cambridge คิดเป็นประมาณหนึ่งในแปดของนักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนที่พิสูจน์คุณค่าที่ยั่งยืนและการยอมรับในระดับโลกของ Cambridge International A Levels"

"การศึกษานานาชาติกับ Cambridge นั้นมีความเป็นสากลเท่าที่จำเป็น แต่ก็มีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่านักเรียนจะเลือกเรียนในประเทศหรือต่างประเทศ คุณวุฒิระดับนานาชาติของ Cambridge จะเปิดโอกาสและเตรียมผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้" Rod กล่าวเสริม

เตรียมตัวรอผลสอบ Cambridge IGCSE และ O Level

ผลสอบ Cambridge IGCSE และ O Level จะประกาศให้แก่นักเรียนกว่า 315,000 คน ใน 4,949 โรงเรียนได้ทราบในวันที่ 18 สิงหาคม

ด้วยประสบการณ์ด้านการศึกษานานาชาติกว่า 160 ปี ปัจจุบัน Cambridge ให้บริการนักเรียนเกือบสองล้านคนต่อปี การประเมินผลของ Cambridge ซึ่งรวมถึง Cambridge Checkpoint สำหรับผู้เรียนอายุน้อย รวมถึง Cambridge IGCSE, O Level, International AS & A Level, AICE และ International Project Qualification (IPQ) ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วโลก

-จบ- 

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: 

ไฮไลต์สำหรับผลสอบ Cambridge International AS & A Level ที่ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม:

  • มีผู้สมัครสอบกว่า 737,000 รายทั่วโลก เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2568
  • มีนักเรียนเข้าสอบเกือบ 368,000 คน (เพิ่มขึ้น 4%) จาก 3,492 โรงเรียนใน 128 ประเทศ
  • วิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด: 1. วิชาเรียงความภาษาอังกฤษทั่วไป 2. คณิตศาสตร์ 3. ฟิสิกส์ 4. เคมี 5. ภาษาอังกฤษ

SOURCE Cambridge University Press & Assessment

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