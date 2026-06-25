Tân Chủ Tịch của CIMA: Tương Lai của Ngành Tài Chính và Kế Toán Sẽ Được Xây Dựng trên Nền Tảng Niềm Tin, Sự Đổi Mới và Cơ Hội

Với hai danh hiệu FCMA và CGMA, Ông Alfred Ramosedi được bầu làm Chủ Tịch CIMA và Đồng Chủ Tịch Hiệp Hội Kế Toán Chuyên Nghiệp Được Chứng Nhận Quốc Tế

LONDON, ngày 25 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Với hai danh hiệu FCMA và CGMA, Alfred Ramosedi được bầu làm Chủ Tịch thứ 93 của Viện Kế Toán Quản Trị Công Chứng (CIMA) tại Đại Hội Đồng Thường Niên của Viện vào ngày 24 tháng 6 năm 2026. Ông cũng sẽ đảm nhiệm vị trí Đồng Chủ Tịch thứ 11 của Hiệp Hội Kế Toán Chuyên Nghiệp Được Chứng Nhận Quốc Tế (Hiệp Hội), liên minh toàn cầu do CIMA và Viện Kế Toán Công Chứng Hoa Kỳ (AICPA) thành lập.

Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, CIMA President and Co-Chair of the Association of International Certified Professional Accountants (PRNewsfoto/CIMA)

Trong năm làm chủ tịch này, Alfred sẽ tập trung vào việc định hình tương lai của ngành tài chính và kế toán, nâng cao lòng tin như yếu tố quan trọng nhất trong nghề, xây dựng một ngành nghề ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và ủng hộ tạo cơ hội cho thế hệ tài năng tiếp theo. Ông sẽ hợp tác cùng Chủ Tịch Hiệp Hội Jan Lewis, CPA, CGMA, để dẫn dắt ngành nghề này trên toàn thế giới vượt qua giai đoạn thay đổi nhanh chóng, đồng thời định nghĩa lại vai trò của ngành nghề này trong hoạt động kinh doanh và xã hội.

Cũng trong cuộc họp đó, với hai danh hiệu FCMA và CGMA, Tiến Sĩ Matthew Hansard đã được bầu làm Phó Chủ Tịch CIMA.

Khi đảm nhận vai trò này, Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, Chủ Tịch CIMA kiêm Đồng Chủ Tịch Hiệp Hội cho biết: "Những lựa chọn chúng ta đưa ra ngày hôm nay - cách chúng ta tạo dựng niềm tin, tiếp nhận công nghệ, dẫn dắt mọi người vượt qua tình trạng bất ổn và phức tạp và đầu tư vào thế hệ tiếp theo - sẽ định hình tương lai của ngành tài chính và kế toán. Nếu đưa ra những lựa chọn đúng đắn, chúng ta sẽ không chỉ bắt kịp sự thay đổi mà còn định hình nên thay đổi đó."

Ông tiếp tục: "Tôi đảm nhận vai trò này với thái độ khiêm tốn và tinh thần trách nhiệm cao. Tôi cam kết phục vụ các thành viên, sinh viên và toàn thể giới chuyên môn, cũng như hợp tác với họ để xây dựng tương lai dựa trên niềm tin, sự đổi mới và cơ hội."

Alfred là một lãnh đạo doanh nghiệp với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và chuyên môn tại Nam Phi. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Nedbank Limited vào năm 1995, nơi ông nắm giữ các vị trí cấp cao và điều hành trong suốt 15 năm. Năm 2008, Alfred được bổ nhiệm làm Giám Đốc Điều Hành của Nedbank Private Bank, trước khi chuyển sang ABSA Bank vào năm 2010 và African Bank vào năm 2012. Năm 2017, ông trở thành Giám Đốc Điều Hành của Bayport Financial Services – Nam Phi, thuộc công ty dịch vụ tài chính hàng đầu chuyên về cho vay tiêu dùng có trách nhiệm và các chương trình quản lý tài chính hiệu quả tại các thị trường đang phát triển.

Là một cộng tác viên lâu năm của CIMA, Alfred gia nhập Chi Nhánh CIMA Gauteng với tư cách là Thư Ký vào năm 1998 và được bổ nhiệm làm Chủ Tịch Ủy Ban Khu Vực Nam Phi vào năm 1999. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Hội Đồng Khu Vực Nam Phi vào năm 2000 và giữ chức Chủ Tịch đầu tiên của Hội Đồng này từ năm 2002 đến năm 2009.

Năm 2009, Alfred được bổ nhiệm vào Hội Đồng CIMA và phục vụ trong các Ủy Ban Thị Trường Toàn Cầu, Tiếp Thị và Tiêu Chuẩn Nghề Nghiệp cho đến khi thôi giữ chức vụ vào năm 2011. Để ghi nhận khả năng lãnh đạo và những đóng góp của ông cho Viện, Alfred đã được trao tặng Huy Chương Bạc CIMA vào năm 2013.

Ông quay lại Hội Đồng CIMA vào năm 2023 và tham gia Hội Đồng Quản Trị của Hiệp Hội Kế Toán Chuyên Nghiệp Được Chứng Nhận Quốc Tế. Trong năm vừa qua, Alfred giữ chức Phó Chủ Tịch CIMA và hiện là thành viên của Ủy Ban Bổ Nhiệm CIMA và Hội Đồng Khảo Thí CGMA.

Alfred cùng vợ sống ở Johannesburg, Nam Phi, và có ba người con đã trưởng thành. Ông thích đọc sách, đạp xe và chạy bộ.

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SOURCE CIMA