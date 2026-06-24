-Nuevo presidente de CIMA: El futuro de las finanzas y la contabilidad se basará en la confianza, la innovación y las oportunidades

Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, elegido presidente de CIMA y copresidente de la Association of International Certified Professional Accountants

LONDRES, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, ha sido elegido como el 93º presidente del Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) en la Asamblea General Anual del Instituto, celebrada el 24 de junio de 2026. También ejercerá como el 11º copresidente de la Association of International Certified Professional Accountants (la Asociación), la alianza global formada por CIMA y el American Institute of CPAs (AICPA).

Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, CIMA President and Co-Chair of the Association of International Certified Professional Accountants

Durante su año como presidente, Alfred se centrará en dar forma al futuro de las finanzas y la contabilidad, elevando la confianza como el activo más valioso de la profesión, construyendo una profesión impulsada por la IA y promoviendo oportunidades para la próxima generación de talento. Trabajará junto a la presidenta de la Asociación, Jan Lewis, CPA, CGMA, para liderar la profesión a nivel mundial en un período de rápidos cambios y redefinir su papel en los negocios y la sociedad.

El Dr. Matthew Hansard, FCMA, CGMA, fue elegido vicepresidente de CIMA en la misma reunión.

Al asumir el cargo, Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, presidente de CIMA y copresidente de la Asociación, declaró: "Las decisiones que tomemos hoy —cómo nos ganamos la confianza, adoptamos la tecnología, lideramos en tiempos de incertidumbre y complejidad e invertimos en la próxima generación— darán forma al futuro de las finanzas y la contabilidad. Si tomamos las decisiones correctas, no solo nos mantendremos al día con el cambio, sino que lo definiremos".

"Asumo este cargo con humildad y un profundo sentido de la responsabilidad", concluyó. "Me comprometo a servir a nuestros miembros, estudiantes y a la profesión en general, y a trabajar con ellos para crear un futuro basado en la confianza, la innovación y las oportunidades".

Alfred es un líder empresarial con más de tres décadas de experiencia en el sector de servicios financieros y profesionales de Sudáfrica. Inició su carrera en Nedbank Limited en 1995, donde desempeñó cargos directivos y ejecutivos durante 15 años. En 2008, fue nombrado Director Ejecutivo de Nedbank Private Bank, antes de incorporarse a ABSA Bank en 2010 y a African Bank en 2012. En 2017, se convirtió en consejero delegado de Bayport Financial Services – Sudáfrica, parte de una empresa líder en servicios financieros especializada en préstamos responsables al consumo y programas de bienestar financiero en mercados emergentes.

Voluntario de larga trayectoria de CIMA, Alfred se unió a la filial de CIMA en Gauteng como Secretario en 1998 y fue nombrado Presidente del Comité del Área de Sudáfrica en 1999. Desempeñó un papel fundamental en la creación de la Junta Regional de África Meridional en 2000 y fue su primer Presidente de 2002 a 2009.

En 2009, Alfred fue nombrado miembro del Consejo de CIMA y formó parte de los Comités de Mercados Globales, Marketing y Normas Profesionales hasta su renuncia en 2011. En reconocimiento a su liderazgo y contribuciones al Instituto, Alfred recibió la Medalla de Plata de CIMA en 2013.

Se reincorporó al Consejo de CIMA en 2023 y se unió a la Junta Directiva de la Association of International Certified Professional Accountants. Durante el último año, Alfred fue Vicepresidente de CIMA y actualmente es miembro del Comité de Nombramientos de CIMA y de la Junta Examinadora de CGMA.

Alfred vive en Johannesburgo, Sudáfrica, con su esposa y tiene tres hijos adultos. Le gusta leer, montar en bicicleta y correr.

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