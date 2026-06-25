Presiden Baru CIMA: Masa Depan Keuangan dan Akuntansi Akan Dibangun Di Atas Dasar Kepercayaan, Inovasi, dan Peluang

Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, terpilih sebagai Presiden CIMA dan salah satu Pimpinan Association of International Certified Professional Accountants

LONDON, 25 Juni 2025 /PRNewswire/ -- Ramosedi, FCMA, CGMA, terpilih sebagai Presiden The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ke-93 di Institute's Annual General Meeting pada tanggal 24 Juni 2026. Beliau juga akan menjabat sebagai salah satu Pimpinan Association of International Certified Professional Accountants (Association) ke-11, sebuah aliansi global yang dibentuk oleh CIMA dan American Institute of CPAs (AICPA).

Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, CIMA President and Co-Chair of the Association of International Certified Professional Accountants (PRNewsfoto/CIMA)

Selama menjadi presiden, Alfred akan berfokus pada pembentukan masa depan keuangan dan akuntansi, meningkatkan kepercayaan sebagai aset paling berharga dalam profesi ini, membangun profesi yang didukung AI, dan memperjuangkan kesempatan bagi generasi sumber daya manusia berikutnya. Beliau akan bekerja bersama Pimpinan Association, Jan Lewis, CPA, CGMA, untuk memimpin profesi ini di seluruh dunia melalui perubahan yang cepat dan membentuk kembali perannya dalam bisnis dan masyarakat.

Dr. Matthew Hansard, FCMA, CGMA, terpilih sebagai Wakil Presiden CIMA di rapat yang sama.

Kata Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, Presiden CIMA dan salah satu Pimpinan Association, saat mulai menjabat: "Pilihan yang kita tentukan hari ini - cara mendapatkan kepercayaan, memanfaatkan teknologi, memimpin di tengah ketidakpastian dan kompleksitas, dan berinvestasi pada generasi mendatang - akan membentuk masa depan keuangan dan akuntansi. Jika mengambil pilihan yang tepat, kita akan mengikuti sekaligus menentukan laju perubahan."

"Saya menjalankan jabatan ini dengan kerendahan hati dan rasa tanggung jawab yang kuat," lanjut beliau. "Saya berkomitmen untuk melayani para anggota, mahasiswa, dan profesi ini yang lebih luas, dan bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan masa depan yang berlandaskan kepercayaan, inovasi, dan kesempatan."

Alfred adalah pemimpin bisnis yang berpengalaman selama lebih dari tiga puluh tahun di bidang jasa keuangan dan jasa profesional di Afrika Selatan. Beliau meniti karier di Nedbank Limited pada tahun 1995 dalam berbagai jabatan senior dan eksekutif selama 15 tahun. Tahun 2008, Alfred diangkat menjadi Managing Executive di Nedbank Private Bank kemudian pindah ke ABSA Bank pada tahun 2010 dan African Bank pada tahun 2012. Tahun 2017, beliau menjadi CEO Bayport Financial Services – Afrika Selatan, bagian dari perusahaan jasa keuangan terkemuka yang berfokus pada pinjaman konsumen yang bertanggung jawab dan program kesejahteraan keuangan di negara-negara yang sedang berkembang.

Sebagai sukarelawan lama di CIMA, Alfred bergabung di Cabang CIMA Gauteng sebagai Sekretaris pada tahun 1998 dan ditunjuk menjadi Presiden Komite Wilayah Afrika Selatan pada tahun 1999. Beliau berperan penting dalam pembentukan Dewan Regional Afrika Selatan pada tahun 2000 dan menjadi Pimpinan pertama pada tahun 2002-2009.

Pada tahun 2009, Alfred diangkat menjadi anggota Dewan CIMA dan bertugas di Komite Pasar Global, Komite Pemasaran, dan Komite Standar Profesional hingga mengundurkan diri pada tahun 2011. Sebagai pengakuan atas kepemimpinan dan kontribusinya terhadap CIMA, Alfred dianugerahi CIMA Silver Medal pada tahun 2013.

Tahun 2023, beliau kembali bergabung di Dewan Direksi Association of International Certified Professional Accountants. Selama setahun terakhir, Alfred menjabat sebagai Wakil Presiden CIMA dan saat ini menjadi anggota Appointments Committee CIMA dan Exam Board CGMA.

Alfred tinggal di Johannesburg, Afrika Selatan, bersama istri dan tiga anaknya yang sudah berusia dewasa. Beliau gemar membaca, bersepeda, dan berlari.

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SOURCE CIMA