Nouveau président CIMA : l'avenir de la finance et de la comptabilité reposera sur la confiance, l'innovation et les opportunités

Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, a été élu président du CIMA et coprésident de l'Association of International Certified Professional Accountants

LONDRES, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, a été élu 93e président du Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Institut, qui s'est tenue le 24 juin 2026. Il occupera également le poste de 11e coprésident de l'Association of International Certified Professional Accountants (l'Association), l'alliance mondiale créée par le CIMA et l'American Institute of CPAs (AICPA).

Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, CIMA President and Co-Chair of the Association of International Certified Professional Accountants (PRNewsfoto/CIMA)

Au cours de son mandat présidentiel, Alfred s'attachera à façonner l'avenir de la finance et de la comptabilité, à faire de la confiance la valeur fondamentale de la profession, à développer une profession s'appuyant sur l'intelligence artificielle et à promouvoir les opportunités pour la prochaine génération de talents. Il travaillera aux côtés de la présidente de l'Association, Jan Lewis, CPA, CGMA, afin de guider la profession dans le monde entier, dans cette période de mutations rapides, et de redéfinir son rôle au sein du monde des affaires et de la société.

Dr Matthew Hansard, FCMA, CGMA, a été élu vice-président du CIMA au cours de cette même réunion.

À l'occasion de sa prise de fonction, M. Alfred Ramosedi, FCMA, CGMA, président du CIMA et coprésident de l'Association, a déclaré : « Les choix que nous faisons aujourd'hui – la manière dont nous gagnons la confiance, adoptons la technologie, menons nos équipes face à l'incertitude et à la complexité, et investissons dans la prochaine génération – façonneront l'avenir de la finance et de la comptabilité. Si nous faisons les bons choix, nous ne nous contenterons pas de suivre le rythme du changement ; nous le définirons. »

« J'assume cette fonction avec humilité et un sens aigu des responsabilités », a-t-il poursuivi. « Je m'engage à être au service de nos membres, de nos étudiants et de l'ensemble de la profession, et à travailler avec eux pour bâtir un avenir fondé sur la confiance, l'innovation et les opportunités. »

Alfred est un dirigeant d'entreprise fort de plus de trois décennies d'expérience dans le secteur des services financiers et professionnels en Afrique du Sud. Il a débuté sa carrière chez Nedbank Limited en 1995, où il a occupé des postes de direction pendant 15 ans. En 2008, Alfred a été nommé directeur général de Nedbank Private Bank, avant de rejoindre ABSA Bank en 2010, puis African Bank en 2012. En 2017, il est devenu PDG de Bayport Financial Services – Afrique du Sud, filiale d'une société de services financiers de premier plan, spécialisée dans le crédit à la consommation responsable et les programmes de bien-être financier sur les marchés en développement.

Bénévole de longue date au sein du CIMA, Alfred a rejoint la section de Gauteng du CIMA en tant que secrétaire en 1998 et a été nommé président du Comité régional d'Afrique du Sud en 1999. Il a joué un rôle clé dans la création du Conseil régional d'Afrique australe en 2000 et en a été le premier président de 2002 à 2009.

En 2009, Alfred a été coopté au Conseil du CIMA et a siégé au sein des comités « Global Markets », « Marketing » et « Professional Standards » jusqu'à sa démission en 2011. En reconnaissance de son leadership et de sa contribution à l'Institut, Alfred s'est vu décerner la médaille d'argent du CIMA en 2013.

Il a réintégré le Conseil du CIMA en 2023 et a rejoint le Conseil d'administration de l'Association of International Certified Professional Accountants. Au cours de l'année écoulée, Alfred a occupé le poste de Vice-président du CIMA et siège actuellement au Comité des nominations du CIMA ainsi qu'au Comité d'examen du CGMA.

Alfred vit à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec sa femme, et a trois enfants adultes. Il aime lire, faire du vélo et courir.

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