ThinkPalm và Trường Bách Khoa Singapore Thúc Đẩy IIoT Theo Hướng Bền Vững cho các Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) cùng các Công Ty Khởi Nghiệp

SINGAPORE, ngày 10 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- ThinkPalm Technologies, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ chuyên về Internet Vạn Vật Công Nghiệp (IIoT) và phát triển bền vững trong môi trường kỹ thuật số, vừa ký kết Biên Bản Ghi Nhớ (MoU) với Trường Bách Khoa Singapore (SP) nhằm hợp tác phát triển các giải pháp IIoT dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để đo lường mức độ bền vững cho các SME và công ty khởi nghiệp tại Singapore. Thỏa thuận hợp tác này kết hợp chuyên môn giáo dục công nghệ ứng dụng của SP với các tính năng AI và giải pháp IIoT của ThinkPalm, nhằm đẩy nhanh việc sớm ứng dụng các công cụ đo lường mức độ bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Singapore.

ThinkPalm and Singapore Polytechnic Partner to Advance Sustainable IIoT Innovation

Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Đáp Ứng Nhu Cầu Của Ngành Thông Qua Đổi Mới Sáng Tạo IIoT

Sự hợp tác này mở ra cơ hội cho sinh viên SP tham gia thiết kế cảm biến thông qua các dự án chung. SP và ThinkPalm có thể cùng hợp tác phát triển các giải pháp IIoT, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc và cọ xát thực tế với các sáng kiến hợp tác trong ngành.

"Thông qua việc hợp tác với ThinkPalm, chúng tôi hướng tới việc tạo ra những cơ hội thiết thực cho sinh viên, đồng thời hỗ trợ ngành công nghiệp ứng dụng các công nghệ bền vững mới. Mối quan hệ hợp tác này thể hiện tầm quan trọng của việc kết nối giữa hoạt động giáo dục, đổi mới sáng tạo và nhu cầu thực tế của ngành."

- Ông Toh Ser Khoon, Giám Đốc Cấp Cao, Khối Ngành Kỹ Thuật (Egg), Trường Bách Khoa Singapore

Mục tiêu của sự hợp tác là thúc đẩy việc sớm ứng dụng các công nghệ đo lường IIoT tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các công ty khởi nghiệp của Singapore, qua đó củng cố vị thế của Singapore như một trung tâm giao dịch/quản lý carbon hàng đầu châu Á.

Nền tảng IIoT tích hợp AI của ThinkPalm, NetvirE - dự kiến sẽ hỗ trợ các sáng kiến phát triển bền vững trong tương lai thông qua chương trình hợp tác này.

Từ định hướng Tư Duy Dẫn Dắt đến các chương trình Thực Tập Doanh Nghiệp

Chương trình hợp tác mang lại giá trị cho hai lĩnh vực trọng tâm. Sáng kiến này nhằm tăng cường vị thế dẫn đầu của SP trong việc ứng dụng giải pháp IIoT dựa trên AI, đồng thời mang đến cơ hội cho sinh viên tham gia dự án thực tế và thực tập tại các văn phòng của ThinkPalm ở Kochi, Trivandrum và Chennai, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết học thuật và kinh nghiệm thực tiễn.

"Phát triển bền vững đòi hỏi dữ liệu có ý nghĩa rõ ràng, và giải pháp IIoT dựa trên AI có thể giúp các SME dễ dàng tiếp cận hơn với các giải pháp đo lường mức độ bền vững. Thông qua việc hợp tác với Trường Bách Khoa Singapore, chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài."

- Ông Rejish M Unni, Nhà Sáng Lập kiêm Giám Đốc Kinh Doanh & Tiếp Thị, ThinkPalm Technologies

Trường Bách Khoa Singapore đã mời ThinkPalm cùng xây dựng khung chương trình giảng dạy gắn liền với các dự án thực tế trong ngành. ThinkPalm cũng đã chính thức gia nhập mạng lưới đối tác doanh nghiệp của SP và sẽ triển khai các hội thảo cùng các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Giới Thiệu về ThinkPalm Technologies

ThinkPalm là công ty kỹ thuật sản phẩm và phát triển phần mềm chuyên sâu về giải pháp IIoT, AI, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, ThinkPalm cung cấp các giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp toàn cầu đổi mới và tăng trưởng.

Giới Thiệu về Trường Bách Khoa Singapore

Được thành lập vào năm 1954 với vai trò là trường bách khoa đầu tiên của Singapore, Trường Bách Khoa Singapore (SP) hiện đào tạo 34 chương trình cấp bằng cao đẳng chính quy, nổi tiếng nhờ mạng lưới hợp tác sâu rộng với doanh nghiệp và cam kết mạnh mẽ đối với sự phát triển bền vững.

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SOURCE ThinkPalm Technologies Pvt Ltd