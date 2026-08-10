ThinkPalm et l'École polytechnique de Singapour font progresser l'IIoT durable pour les PME et les start-ups

SINGAPOUR, 10 août 2026 /PRNewswire/ -- ThinkPalm Technologies, un fournisseur de solutions technologiques spécialisé dans l'Internet industriel des objets (IIoT - Industrial Internet of Things) et la durabilité numérique, a signé un protocole d'accord avec l'l'École polytechnique de Singapour (SP), afin de collaborer sur des solutions IIoT basées sur l'IA destinées à mesurer la durabilité au sein des PME et des start-ups singapouriennes. Ce partenariat associe l'expertise de SP en matière d'enseignement des technologies appliquées aux capacités de ThinkPalm dans les domaines de l'IIoT et de l'IA, afin d'accélérer l'adoption précoce d'outils d'évaluation de la durabilité au sein du milieu d'affaires de Singapour.

ThinkPalm and Singapore Polytechnic Partner to Advance Sustainable IIoT Innovation

Développer des talents prêts à opérer dans le secteur grâce à l'innovation dans le domaine de l'IIoT

Ce partenariat pourrait permettre aux étudiants de SP de participer à la conception de capteurs dans le cadre de projets communs. SP et ThinkPalm pourraient développer conjointement des solutions IIoT tout en offrant aux étudiants une expérience précieuse dans le cadre d'initiatives collaboratives avec le secteur industriel.

« En collaborant avec ThinkPalm, nous souhaitons offrir des opportunités concrètes aux étudiants tout en favorisant l'adoption, par les acteurs du secteur, des technologies émergentes en matière de durabilité. Cette collaboration témoigne de l'importance du lien entre l'éducation, l'innovation et les besoins des entreprises. »

- M. Toh Ser Khoon, Directeur principal du pôle d'ingénierie (Egg) à l'École polytechnique de Singapour

Cette collaboration vise à accélérer l'adoption précoce des technologies d'évaluation de l'IIoT par les PME et les start-ups de Singapour et à soutenir le positionnement de Singapour en tant que première plaque tournante asiatique en matière de carbone.

NetvirE, plateforme IIoT basée sur l'IA de ThinkPalm a vocation à soutenir les futures initiatives en matière de durabilité grâce à cette collaboration.

Du leadership éclairé aux stages en entreprise

Ce partenariat apporte une valeur ajoutée dans deux domaines clés. Il vise à renforcer le leadership de SP en matière d'adoption de l'IIoT basé sur l'IA, tout en offrant aux étudiants la possibilité de participer à des projets et à des stages dans les bureaux de ThinkPalm à Kochi, Trivandrum et Chennai, afin de mettre en pratique les connaissances acquises à l'université dans le monde professionnel.

« La durabilité nécessite de disposer de données exploitables, et l'IIoT basé sur l'IA peut permettre aux PME d'accéder plus aisément aux mesures de durabilité. Grâce à notre collaboration avec l'École polytechnique de Singapour, nous accompagnons les entreprises dans leur démarche de durabilité tout en favorisant l'innovation et le développement des talents. »

- M. Rejish M. Unni, fondateur et directeur des ventes et du marketing chez ThinkPalm Technologies

L'École polytechnique de Singapour a invité ThinkPalm à développer conjointement un cadre pédagogique axé sur des projets issus du monde professionnel. ThinkPalm a également rejoint le réseau de partenaires professionnels de SP et se réjouit à l'idée des futurs séminaires et initiatives de collaboration.

À propos de ThinkPalm Technologies

ThinkPalm est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie produit et le développement logiciel, notamment dans les domaines de l'IIoT, de l'IA, de la transformation numérique et de la durabilité. Forte de plus de 15 ans d'expérience, ThinkPalm propose des solutions qui aident les entreprises internationales à innover et à se développer.

À propos de l'École polytechnique de Singapour

Fondée en 1954 en tant que premier institut polytechnique de Singapour, l'École polytechnique de Singapour (SP) propose 34 formations à temps plein sanctionnées par un diplôme et est reconnue pour ses partenariats solides avec le monde professionnel et son engagement en faveur de la durabilité.

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