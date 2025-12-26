Thông báo ra mắt tựa game Nintendo Switch™ "Disney Miraness Fitness"

TOKYO, ngày 26 tháng 12 năm 2025 /PRNewswire/ -- Imagineer Co., Ltd., phối hợp cùng Walt Disney Japan Co., Ltd., thông báo rằng tựa game Disney Miraness Fitness dành cho Nintendo Switch™ đã chính thức được phát hành tại Nhật Bản và trên toàn khu vực Châu Á.

Quà tặng cho khách hàng mua sớm

"Disney Miraness Fitness" Main Visual

Khách hàng mua phiên bản đóng gói sớm sẽ nhận được thẻ Original Clear Card độc quyền.

Tổng quan

Với sự lựa chọn đa dạng các bài tập aerobic, anaerobic toàn thân, và các bài tập giãn cơ, tựa game mang đến cho người chơi trải nghiệm vui nhộn với các bài tập thực sự tại nhà.

Người chơi sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chú chuột Mickey với vai trò huấn luyện viên, cùng với robot trợ lý Hexie.

Cách điều khiển vô cùng đơn giản, chỉ cần người chơi cầm Joy-Con™ ở hai tay và di chuyển theo nhịp của Mickey, giúp các bài tập trở nên dễ tiếp cận cho mọi đối tượng.

Các bài tập trong tựa game này được chia thành ba nhóm: Nhịp điệu, Sức mạnh và Thư giãn.

- Bài tập nhịp điệu

Đây là những bài tập aerobic kết hợp động tác theo nhịp điệu như khiêu vũ hoặc đấm bốc. Những bài tập này rất vui nhộn và khiến người chơi muốn vận động một cách tự nhiên, khiến chúng lý tưởng cho những buổi tập nhẹ hoặc giảm căng thẳng.

- Bài tập sức mạnh

Các bài tập này tập trung vào tập luyện cơ bắp cho từng nhóm cơ cụ thể của cơ thể, tạo thành một lựa chọn để xây dựng cơ bắp và trao đổi chất cơ bản thông qua các bài tập anaerobic. Có năm chuyển động riêng biệt cho mỗi bộ phận cơ thể cần rèn luyện, tạo thành các bài tập dễ tiếp cận bao gồm cả những khoảng nghỉ ngắn. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tập luyện trong khoảng thời gian giới hạn.

- Bài tập thư giãn

Các bài tập theo phong cách yoga này giúp thư giãn và cân bằng cơ thể đồng thời kết hợp các bài tập cốt lõi. Chúng bao gồm các động tác giãn cơ linh hoạt với chuyển động toàn thân chậm và các động tác giãn cơ cân bằng nơi người chơi giữ các tư thế tĩnh, khiến chúng trở nên lý tưởng để thư giãn sau tập luyện và thay đổi nhịp độ. Những bài tập này dễ dàng kết hợp vào thời gian rảnh rỗi trong ngày.

Mickey sẽ luôn động viên bạn trong suốt quá trình tập luyện; cậu ấy sẽ luôn đồng hành và tiếp sức cho người chơi mỗi ngày trên hành trình rèn luyện thể chất. Những bối cảnh rực rỡ và trang phục sinh động cũng góp phần tăng thêm niềm vui cho người chơi, với hàng loạt nội dung thể hiện một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ của Mickey mà bạn chỉ có thể trải nghiệm tại đây!

Tên trò chơi: Disney Miraness Fitness

Nền tảng: Nintendo Switch

Thể loại: Thể dục

Phát hành: 11 tháng 12 năm 2025

Số người chơi: 1

Ngôn ngữ: Tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản thể, tiếng Hàn và tiếng Anh.

Nhà phát hành: Imagineer Co., Ltd.

Trang web chính thức: https://www.imagineer.co.jp/games/disneymiranessfitness/en/

Video giới thiệu: https://youtu.be/7sJ1CJQ9z10?si=Ju8qHt--_ES37hZ8

© Disney. Được phát hành bởi Imagineer.

Nintendo Switch là nhãn hiệu của Nintendo.

Tên công ty và các sản phẩm/dịch vụ là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.

BỘ TÀI LIỆU BÁO CHÍ:

https://drive.google.com/drive/folders/1fWbWZrRY10DwvghSY1lB42KVoYZr8J6s

